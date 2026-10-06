Ce să faci când te trezeşti cu gâtul blocat. Cele mai simple și rapide soluții

Te trezeşti, vrei să te uiţi spre fereastră şi gâtul refuză. Capul stă înclinat într-o parte, orice încercare de a-l îndrepta trage ca un cuţit. Este torticolisul acut, o contractură musculară bruscă şi dureroasă a gâtului.

Ce să faci când te trezeşti cu gâtul blocat. Foto: foto: Shuterstock

„Unul dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii ajung în cabinet luni dimineaţa, după un weekend «normal», este torcticolisul acut. În marea majoritate a cazurilor nu s-a rupt nimic. Un muşchi al gâtului, cel mai des cel care coboară de după ureche spre claviculă, a intrat în spasm, de obicei după o noapte dormită într-o poziţie proastă, un curent de aer rece pe ceafă, ore lungi cu capul aplecat spre telefon sau o mişcare bruscă. Muşchiul contractat se protejează singur: blochează mişcarea ca să nu mai doară. De aceea capul rămâne «înţepenit»”, ne-a declarat Tuncay Ozturk, osteopat.

Tuncay Ozturk Foto: Arhiva personală

Ce să faci în primele 48 de ore

• Nu forţa gâtul. Nu încerca să îl „trosneşti” şi nu lăsa pe nimeni să ţi-l tragă. Un spasm forţat se strânge şi mai tare.

• Căldură, nu gheaţă. O compresă caldă sau un duş fierbinte pe ceafă, 15–20 de minute, de două-trei ori pe zi, relaxează muşchiul. Gheaţa are sens. Ea se foloseşte doar dacă există o lovitură.

• Mişcă-te puţin şi des. Repausul total prelungeşte blocajul. La fiecare oră, du capul uşor spre partea care nu doare, cât permite, şi ţine 10 secunde. Mergi pe jos, pentru că mersul relaxează gâtul mai mult decât statul în pat.

• Un antiinflamator sau un relaxant muscular, dacă nu ai contraindicaţii (probleme de stomac, rinichi sau iei alte tratamente).

• Dormi cu o pernă joasă, care umple spaţiul dintre ureche şi umăr, pe spate sau pe partea care nu doare. Fără pernă dublă.

• Ţine telefonul la nivelul ochilor. Capul aplecat 45 de grade încarcă gâtul cu echivalentul a peste 20 de kilograme.

Când nu mai este «doar un torticolis»

Specialistul spune că majoritatea torticolisurilor cedează în două-trei zile şi dispar complet într-o săptămână. Însă, dacă după 48 de ore nu s-a îmbunătăţit nimic, o evaluare de terapie manuală sau kinetoterapie scurtează episodul şi, mai important, arată de ce a apărut.

Mergi la medic în aceeaşi zi dacă blocajul vine cu: febră şi gât rigid (nu poţi duce bărbia în piept); durere apărută după o cădere sau un accident; amorţeală, furnicături sau slăbiciune într-un braţ; dureri de cap puternice, ameţeli, tulburări de vedere sau de vorbire; un torticolis la un copil mic, mai ales după o infecţie.

Cum previi

„Torticolisul care se repetă la câteva luni nu este ghinion, este un gât care lucrează prost toată ziua. Pauza de un minut la fiecare oră de birou, monitorul la înălţimea ochilor şi două exerciţii simple de mobilitate cervicală, făcute zilnic, previn mai mult decât orice tratament”, mai spune Turkay.