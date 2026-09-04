 Cum calmezi rapid pielea după epilare
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Cum calmezi rapid pielea după epilare

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Iritaţiile pielii după epilare sunt o problemă cu care se confruntă multe persoane, indiferent de metoda de îndepărtare a părului folosită. Roşeaţa, senzaţia de usturime sau inflamaţia pot fi neplăcute, însă există mai multe remedii tradiţionale care pot contribui la calmarea şi regenerarea pielii. 

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Foto: (c) 2019 Iuliia Khabibullina/Shutterstock. No use without permission.

Miere, iaurt şi castravete

Mierea şi iaurtul sunt cunoscute pentru proprietăţile lor hidratante şi calmante, fiind utile mai ales atunci când pielea este uscată şi iritată. Pentru un astfel de remediu, poţi combina o cană de iaurt cu o linguriţă de miere şi doi castraveţi raşi. Aplică amestecul pe zona afectată şi lasă-l să acţioneze aproximativ 15 minute. La final, îndepărtează-l cu apă călduţă. 

Sulfina

Sulfina este utilizată în mod tradiţional pentru calmarea iritaţiilor pielii, precum şi în cazul unor răni, contuzii sau alte afecţiuni cutanate. Pentru o infuzie destinată utilizării externe, se folosesc 100 g de plantă la doi litri de apă clocotită. După aproximativ 15 minute, infuzia se strecoară şi poate fi adăugată în apa de baie. Aceasta poate fi folosită şi pentru comprese. O altă variantă este un unguent cu sulfină, preparat din 20 g de plantă, 40 g de ceară de albine şi 40 ml de ulei vegetal.

Schinduf

Folosit extern, sub formă de cataplasme, schinduful poate contribui la calmarea inflamaţiilor şi a disconfortului de la nivelul pielii. Pentru prepararea cataplasmei, seminţele de schinduf se macină şi se amestecă apoi cu puţină apă, până se obţine o pastă. Aceasta se întinde pe o compresă sterilă şi se aplică pe zona iritată. Compresa poate fi schimbată la fiecare trei-patru ore.

Sunătoare

Produsele pe bază de sunătoare, precum cremele, maceratul uleios sau tinctura, sunt folosite în mod tradiţional pentru îngrijirea şi regenerarea pielii. Pentru comprese sau spălături locale, poţi dilua o linguriţă de tinctură de sunătoare într-un pahar cu apă fiartă şi răcită. O compresă curată se îmbibă în soluţie şi se aplică pe zona iritată timp de aproximativ 20 de minute. Procedura poate fi repetată de două-trei ori pe zi.

Albăstrele

Albăstrelele sunt folosite în îngrijirea pielii datorită efectului lor calmant şi hidratant. Preparatele pe bază de albăstrele pot fi aplicate sub formă de comprese în cazul iritaţiilor, eczemelor sau după expunerea excesivă la soare. Pentru infuzie, se adaugă o linguriţă de plantă la o cană cu apă fiartă. După răcire, infuzia poate fi utilizată pentru comprese, care se menţin aproximativ 20 de minute, de preferat seara. 

Gălbenele

Gălbenelele sunt apreciate în îngrijirea pielii pentru proprietăţile lor calmante şi cicatrizante şi sunt utilizate frecvent în preparate destinate aplicării externe. Pentru prepararea unei infuzii, se folosesc două linguri de flori de gălbenele la un litru de apă. După preparare şi răcire, infuzia poate fi utilizată pentru comprese sau spălături locale. Se poate folosi şi tinctura de gălbenele. Pentru comprese, aceasta se diluează în apă, apoi soluţia obţinută se aplică pe zona afectată cu ajutorul unei comprese sterile.

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