Evitarea alimentelor care declanșează crampele poate contribui la prevenirea episoadelor viitoare și la îmbunătățirea confortului digestiv.

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Crampele abdominale apar frecvent din cauza gazelor intestinale, a infecțiilor sau a bolilor digestive. Crampele severe sau persistente necesită consult medical și tratament.

1. Gazele intestinale

Este normal ca în intestine să existe gaze în timpul digestiei. Acumularea acestora poate provoca balonare și dureri asemănătoare crampelor.

Este mai probabil să te confrunți cu gaze intestinale dacă mănânci alimente greu de digerat, precum cele bogate în fibre. De asemenea, dacă mănânci repede, vorbești în timpul mesei sau înghiți aer în timp ce mănânci, poți favoriza acumularea gazelor.

2. Gastroenterita virală

Gastroenterita, cunoscută și sub denumirea de „gripă intestinală”, nu are legătură cu gripa sezonieră. Este o inflamație a mucoasei stomacului și intestinelor, provocată de virusuri precum norovirusul sau rotavirusul. Poate fi cauzată și de bacterii, paraziți sau substanțe chimice.

Gastroenterita poate provoca crampe abdominale. De asemenea, te poți confrunta cu simptome precum vărsăturile și diareea. De obicei, boala se vindecă de la sine.

Pentru a te recupera, este important să te hidratezi corespunzător. În anumite situații, administrarea unui probiotic poate fi de ajutor.

3. Toxiinfecția alimentară

Toxiinfecția alimentară este o formă de gastroenterită. Alte tipuri de gastroenterită se transmit de la o persoană la alta sau prin atingerea unor obiecte contaminate. Toxiinfecția alimentară apare după consumul unor alimente contaminate cu bacterii sau virusuri.

Pe lângă crampele abdominale, poți avea diaree, vărsături, febră, frisoane și oboseală. Unele simptome apar la scurt timp după ce ai consumat alimentele contaminate, în timp ce altele se pot manifesta abia după câteva zile.

Cele mai multe cazuri de toxiinfecție alimentară se vindecă în câteva zile.

4. Intoleranțele și alergiile alimentare

Unele persoane sunt sensibile la anumite alimente, precum produsele lactate, grâul, nucile și fructele de mare. Această sensibilitate poate fi cauzată de o intoleranță alimentară sau de o alergie.

Dacă ai o intoleranță alimentară, sistemul tău digestiv nu poate descompune și digera corespunzător anumite componente ale alimentelor. În schimb, dacă ai o alergie alimentară, sistemul tău imunitar reacționează exagerat la anumite substanțe din alimentele respective, ori de câte ori le consumi.

Atât intoleranțele, cât și alergiile alimentare pot provoca crampe abdominale. Diareea este un alt simptom care poate apărea în ambele situații.

Alergiile alimentare pot avea însă consecințe grave, care îți pot pune viața în pericol, inclusiv dificultăți la înghițire sau respirație.

5. Diverticulita

Diverticulita reprezintă inflamația sau infecția unor mici săculeți formați în peretele tubului digestiv, numiți diverticuli.

Cel mai frecvent simptom al diverticulitei este durerea abdominală localizată în partea stângă.

De asemenea, poți avea crampe, febră, greață, vărsături și frisoane.

6. Sindromul de intestin iritabil (SII)

Sindromul de intestin iritabil (SII) este o afecțiune caracterizată printr-un ansamblu de simptome digestive, printre care modificarea tranzitului intestinal și durerea sau disconfortul abdominal.

Crampele abdominale sunt frecvente în cazul acestei afecțiuni.

Alte simptome includ diareea, constipația sau alternanța dintre cele două. Dacă ai sindrom de intestin iritabil, poți observa și mucus în scaun și te poți confrunta cu balonare și gaze intestinale.

Deși sindromul de intestin iritabil poate provoca dureri și îți poate afecta activitățile zilnice, acesta nu produce leziuni ale intestinelor.

7. Bolile inflamatorii intestinale (BII)

Bolile inflamatorii intestinale (BII) reprezintă un grup de afecțiuni care include boala Crohn și colita ulcerativă. Ambele provoacă inflamație și leziuni la nivelul tubului digestiv.

Crampele abdominale sunt printre cele mai frecvente simptome ale bolilor inflamatorii intestinale.

În cazul bolii Crohn, alte simptome frecvente sunt diareea și pierderea în greutate.

În cazul colitei ulcerative, un simptom caracteristic este diareea însoțită de sânge sau mucus.

Cum poți ameliora crampele abdominale?

Crampele abdominale pot avea numeroase cauze, motiv pentru care există diferite tratamente și remedii care te pot ajuta să le ameliorezi.

Multe episoade de crampe abdominale sunt provocate de gaze intestinale sau balonare. Uneori, acestea pot fi urmate de diaree, după care este posibil să te simți mai bine.

Dacă ai crampe abdominale cauzate de gastroenterită, este recomandat să te odihnești, să consumi lichide limpezi și să urmezi o alimentație ușoară.

Dacă o intoleranță alimentară este responsabilă pentru apariția crampelor, încearcă să limitezi sau să eviți alimentele care îți provoacă simptomele.

În schimb, dacă ai o alergie alimentară, trebuie să eviți complet alimentul care declanșează reacția alergică. Medicul te poate ajuta să stabilești dacă simptomele tale sunt provocate de o intoleranță sau de o alergie alimentară.

În cazul diverticulitei, medicul îți poate recomanda temporar o dietă bazată pe lichide limpezi. De asemenea, în anumite situații, îți poate prescrie antibiotice.

Dacă vrei să iei un medicament pentru ameliorarea durerii, discută mai întâi cu medicul despre cea mai potrivită opțiune. În timp ce paracetamolul poate fi o alegere acceptabilă, antiinflamatoarele nesteroidiene (AINS) pot agrava diverticulita.

Dacă ai crampe abdominale provocate de sindromul de intestin iritabil sau de o boală inflamatorie intestinală, cea mai bună modalitate de a ameliora simptomele este să ții afecțiunea sub control cu ajutorul medicului.

Tratamentul poate include evitarea anumitor alimente, introducerea altora în alimentație sau administrarea unor medicamente.

Când ar trebui să mergi la medic?

De cele mai multe ori, crampele abdominale nu indică o problemă gravă de sănătate. Totuși, dacă apar frecvent sau persistă mai mult de 24 de ore, este recomandat să consulți un medic.

Solicită un consult medical dacă:

Crampele abdominale sunt însoțite de febră.

Te confrunți cu balonare care persistă mai mult de două zile.

Ai diaree de mai mult de cinci zile.

Ai pofta de mâncare scăzută pentru o perioadă îndelungată.

Solicită imediat asistență medicală dacă ai dureri abdominale și ești însărcinată, dacă abdomenul este sensibil sau dureros la atingere, dacă ai suferit recent un traumatism abdominal ori dacă nu poți elimina scaunul, mai ales atunci când ai și vărsături.

Sursa: Health.com