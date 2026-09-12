 4 zodii norocoase azi, 12 septembrie. Urmează o serie de surprize plăcute și schimbări importante în viața lor
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

4 zodii norocoase azi, 12 septembrie. Urmează o serie de surprize plăcute și schimbări importante în viața lor

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ziua de 12 septembrie se anunță a fi una extrem de norocoasă pentru patru nativi ai horoscopului european. Sâmbătă, Mercur formează un trigon cu Pluto, iar acest aspect astral le poate aduce mai multe revelații și momente de claritate. Zodiile norocoase ale zilei de astăzi sunt Fecioara, Taurul, Scorpionul și Capricornul.

4 zodii norocoase azi, 12 septembrie
4 zodii norocoase azi, 12 septembrie Foto: Pixabay

Fecioară

Fecioarele au parte de o claritate foarte mare și de o atenție sporită la detalii, calitate pe care astăzi o vor simți ca pe o adevărată superputere.

Mercur, planeta guvernatoare a Fecioarei, formează un trigon cu Pluto, iar acest aspect le amplifică intuiția și capacitatea de a observa lucrurile pe care alții le trec cu vederea. Nativii acestei zodii își găsesc cu ușurință cuvintele și reușesc să transmită exact ceea ce gândesc.

Sinceritatea lor poate atrage oameni și oportunități importante. Pe 12 septembrie, Fecioarele nu au nevoie să poarte măști: autenticitatea este atuul lor principal.

Taur

Taurii se bucură de o zi în care lucrurile încep să se așeze în favoarea lor. Trigonul dintre Mercur și Pluto îi ajută să privească mai limpede o situație care până acum le-a dat bătăi de cap.

Intuiția îi ghidează către alegerile potrivite, iar o conversație importantă le poate oferi exact informația de care aveau nevoie. Dacă își ascultă instinctul și nu se tem să facă un pas înainte, pot atrage oportunități favorabile.

Scorpion

Scorpionii au sâmbătă o capacitate extraordinară de a-i citi pe cei din jur. Nicio microexpresie și nicio schimbare a limbajului corporal nu trec ușor neobservate.

Această abilitate îi ajută să vadă dincolo de aparențe și să înțeleagă rapid ce se află în spatele anumitor gesturi sau cuvinte. Energia pozitivă pe care o transmit poate atrage, la rândul ei, noi oportunități și oameni care le pot fi de folos.

Capricorn

Capricornii scapă de senzația că trebuie să muncească mai mult decât toți ceilalți pentru a obține ceea ce își doresc. Pe 12 septembrie, se simt mai liberi mental și reușesc să vadă imaginea de ansamblu cu mult mai multă claritate.

Au o viziune limpede asupra viitorului și suficientă încredere pentru a face un pas important înainte. Abundența este atrasă de această siguranță de sine, iar eforturile depuse încep să dea rezultate care le amintesc Capricornilor de ce merită să continue.

Ghid de cumpărături

O profesoară s-a casatorit cu fostul ei student
O cunoscută profesoară din Iași s-a căsătorit cu un fost student. Ce diferență de vârstă este între ei Național
nadia comaneci si carmen tanase
#Românii au talent
Cum ar fi aflat Carmen Tănase că este înlocuită de Nadia Comăneci la Românii au talent. Mesajul fostei gimnaste lămurește situația PrimeTime
image
La vânătoare de Erthesina fullo, o ploșniță care amenință noi teritorii. „Exemplarul este mai valoros decât fotografia” adevarul.ro
image
Cum s-a schimbat viața bulgarilor după trecerea la euro. „Probabil nu va mai fi niciodată țara atât de ieftină ca acum 15 ani” adevarul.ro

Parteneri

image
Ce i-a spus Florin Tănase lui Denis Drăguș despre Gigi Becali. Atacantul îl voia pe „Tase” la FCSB www.fanatik.ro
image
Cum funcţiona fabrica de bani de la Suceava. 3 bărbaţi, trimişi în judecată după ce au tipărit 1 mil. € falşi observatornews.ro
image
Clădirile se scufundă și se crapă într-unul dintre cele mai mari orașe din Europa www.antena3.ro
image
În 1982, Israelul a eliberat 28 de măgari sălbatici în deșert. 44 de ani mai târziu, locul respectiv a devenit de nerecunoscut www.gandul.ro
image
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur” www.wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Tânăra din imagine este căutată de POLIȚIE după ce a... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
„Eram cu Borcea în același penitenciar”. A stat doi ani după gratii și a rămas „mască”. Dezvăluiri incredibile as.ro
image
Ce se întâmplă cu banii din cont dacă o bancă intră în faliment. Ce sumă este garantată playtech.ro
image
Jenant! Radu Miruță, ministrul Transporturilor, a stârnit indignare la evenimentul TAROM dedicat marelui antrenor român: nimic despre Mircea Lucescu! www.fanatik.ro
image
Detalii neștiute despre amanta lui Dorin Ioniță. Al cui era, de fapt, apartamentul în care locuia Alice www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim! www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat okmagazine.ro
image
Ducesa scandaloasă și-a luat un amant mai tânăr, deși trăia într-un ménage à trois cu soțul și cea mai bună prietenă! Era înrudită cu Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Istorie recentă
Ce uită americanii atunci când își amintesc de 11 septembrie? historia.ro
image
#Istorie recentă
Cum s-au prăbușit turnurile gemene? Teoriile conspirației despre atentatele din 11 septembrie, demontate de experți historia.ro
zodie
Cea mai norocoasă zi din septembrie pentru fiecare zodie. Astrele vin cu vești foarte bune Horoscop
horoscop webp
Horoscop sâmbătă, 12 septembrie. Discuții delicate pentru Gemeni. Ce probleme vor întâmpina Fecioarele Horoscop
Gemini Generated Image vp55n5vp55n5vp55 jfif
Mercur tranzitează semnul Balanță și ne transformă în maeștrii ai diplomației. Vine și cu capcane de evitat! Horoscop
Advertorial VBET jpg
Tactică, statistici și favorite: startul de sezon 2026/2027 în UEFA Champions League Advertoriale
Facetune 29 04 2026 11 11 32 jpeg
Vlad Enăchescu pe drumul samurailor Advertoriale
Horoscop, foto Pinterest jpg
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă Horoscop
zodia balanta 0 jpeg
Luna intră în zodia Balanță, din 11 septembrie. Cinci zodii care au parte de schimbări radicale Horoscop
Horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop vineri, 11 septembrie. Vești importante pentru Scorpioni. Cine are noroc în iubire astăzi? Advertoriale
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net