 Poți să fii sănătos și, totuși, să ai colesterolul mare? Ce spun cardiologii
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Poți să fii sănătos și, totuși, să ai colesterolul mare? Ce spun cardiologii

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Valorile crescute ale colesterolului nu înseamnă întotdeauna că o persoană este nesănătoasă. Potrivit medicilor cardiologi, este posibil ca cineva să aibă colesterolul peste limitele recomandate și, în același timp, să aibă tensiune arterială normală, glicemie în limite optime, o greutate sănătoasă.

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Foto: arhivă

Părerile cardiologilor

Nadani Nair, cardiolog la Penn State Health și profesor în cadrul Departamentului de Medicină, explică faptul că nivelul colesterolului reprezintă doar unul dintre factorii care contribuie la sănătatea cardiovasculară.

„Colesterolul este doar o componentă a sănătății inimii și a sistemului circulator. Cu toate acestea, valorile crescute ale colesterolului LDL, cunoscut și sub numele de colesterol «rău», rămân un factor important de risc deoarece favorizează acumularea plăcilor de aterom în artere în timp, inclusiv la persoanele care se simt perfect sănătoase și nu prezintă simptome”, afirmă medicul.

În unele cazuri, nivelul ridicat al colesterolului nu este cauzat de alimentație sau de lipsa activității fizice, ci de factori genetici, potrivit Health.

Kavita Sharma, cardiolog specializat în lipidologie clinică, explică faptul că hipercolesterolemia familială este una dintre afecțiunile care pot determina valori crescute ale colesterolului LDL încă de la vârste tinere.

Persoanele afectate pot avea obiceiuri alimentare sănătoase, pot face sport în mod regulat și, totuși, să prezinte niveluri ridicate ale colesterolului și un risc cardiovascular crescut.

Specialista precizează că ghidurile americane recomandă pacienților diagnosticați cu hipercolesterolemie familială să urmărească atingerea unor valori ale colesterolului LDL sub 100 mg/dl, iar în anumite situații chiar mai mici.

Un alt sindrom genetic rar este sindromul chilomicronemiei familiale, care determină creșterea nivelului trigliceridelor din cauza unei deficiențe a unei enzime implicate în eliminarea grăsimilor din sânge.

Ce înseamnă, de fapt, să fii sănătos

Potrivit specialiștilor, starea generală de sănătate este evaluată pe baza mai multor indicatori. Printre aceștia se numără tensiunea arterială și glicemia normale, menținerea unei greutăți corporale sănătoase, lipsa fumatului și practicarea regulată a exercițiilor fizice. În același timp, sunt analizate funcția renală, sănătatea metabolică și lipsa afecțiunilor cardiovasculare diagnosticate.

Cardiologii recomandă adoptarea unor modele alimentare asociate cu un risc cardiovascular mai redus, precum dieta mediteraneană, dieta DASH sau regimurile alimentare bazate preponderent pe produse de origine vegetală.

În același timp, activitatea fizică joacă un rol important în menținerea sănătății inimii. Specialiștii recomandă cel puțin 150 de minute de exerciții aerobice de intensitate moderată sau ridicată pe săptămână, completate de două sesiuni săptămânale de antrenamente pentru întărirea musculaturii.

Nu toate tipurile de colesterol crescut prezintă același risc

Medicii subliniază că impactul colesterolului asupra sănătății diferă în funcție de tipul lipidelor crescute și de profilul general al pacientului.

Vârsta, istoricul familial, valorile trigliceridelor, nivelul lipoproteinei(a), precum și existența altor factori de risc sunt elemente esențiale în evaluarea pericolului cardiovascular.

Colesterolul LDL este considerat cel mai problematic deoarece contribuie direct la formarea plăcilor de aterom și la îngustarea arterelor. În schimb, colesterolul HDL, cunoscut drept colesterolul „bun”, este asociat în mod tradițional cu un efect protector. Cu toate acestea, nivelurile ridicate de HDL nu elimină complet riscul cardiovascular.

„Ghidurile moderne recomandă calcularea riscului cardiovascular pe termen scurt și lung pentru fiecare persoană, iar valorile colesterolului reprezintă doar o componentă a procesului de luare a deciziilor privind modificările stilului de viață sau inițierea unui tratament medicamentos”, explică medicul Nair.

Când este necesară scăderea colesterolului

În cazul persoanelor diagnosticate cu hipercolesterolemie familială, mai ales dacă există antecedente personale sau familiale de boală cardiovasculară aterosclerotică, reducerea colesterolului devine o prioritate medicală.

Această afecțiune apare atunci când plăcile de aterom se acumulează în interiorul arterelor, îngustând vasele de sânge și crescând riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Medicii atrag atenția că și persoanele care au puțini factori de risc pot primi recomandarea de a-și reduce colesterolul dacă nivelul LDL depășește 160 mg/dl.

Potrivit specialistei Kavita Sharma, intervenția timpurie poate contribui la reducerea riscului de boală cardiovasculară pe termen lung.

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