Cea mai norocoasă zi din septembrie pentru fiecare zodie. Astrele vin cu vești foarte bune

Luna septembrie vine cu o serie de surprize și schimbări pentru fiecare semn zodiacal în parte, iar astrele au anunțat care este cea mai norocoasă zi a săptămânii pentru fiecare zodie, în perioada 14-20 septembrie 2026.

Zile norocoase ale zodiilor, în luna septembrie. Foto: Shutterstock

În aceste zile, nativii vor simți că norocul este de partea lor și vor învăța că fiecare eveniment care are loc în viața lor vine cu o lecție importantă, potrivit YourTango.

Cea mai norocoasă zi din septembrie pentru fiecare zodie

Berbec – joi, 17 septembrie: nativii vor începe să vadă rezultatele lucrurilor și schimbărilor prin care au trecut în ultima perioadă, odată cu revenirea lui Chiron retrograd în zodia lor. Astfel, este momentul să înceapă să înțeleagă că toate lucrurile care li s-au întâmplat, indiferent dacă au fost plăcute sau neplăcute, au avut un rol și s-au întâmplat pentru binele lor. Astrele îi sfătuiesc să continue să evolueze și să fie pregătiți pentru momentele frumoase în care își vor da seama că tot efortul depus a meritat.

Taur – vineri, 18 septembrie: nativii vor învăța să nu mai aștepte ca lucrurile să se întâmple de la sine și să înceapă să acționeze pentru ceea ce își doresc. În această săptămână, Universul îi îndeamnă să pornească în căutarea unui sens mai profund în viața lor, iar Luna în Primul Pătrar din Săgetător, pe 18 septembrie, îi încurajează să fie deschiși către orice oportunitate care poate apărea. Dorința de schimbare și de a trăi ceva nou va fi puternică, iar Universul îi va susține. Dacă simt că sunt pregătiți să își urmeze un vis și să îl transforme în realitate, acum este momentul să facă primul pas.

Gemeni – miercuri, 16 septembrie: nativii vor începe să facă ordine în viața lor și să aleagă să păstreze alături doar oamenii care le fac bine. Deși sunt persoane care tind să își pună sufletul pe tavă și să fie mereu prezente pentru cei din jur, acum vor simți nevoia să facă puțină curățenie în viața lor și să păstreze doar relațiile care le aduc liniște și echilibru. Energia zilei de 16 septembrie îi va ajuta să ia decizii mai bune atât în ceea ce privește relațiile personale, cât și viața profesională și anumite parteneriate.

Rac – joi, 17 septembrie: nativii vor conștientiza că multe dintre lucrurile care s-au întâmplat în ultima perioadă au fost, de fapt, pentru binele lor, chiar dacă nu au reușit să vadă acest lucru la momentul respectiv. Trebuie să fie atenți la planurile și oportunitățile care încep să se contureze începând cu 17 septembrie, deoarece fac un pas către o nouă etapă, plină de succes și stabilitate în carieră. Practic, vor începe să culeagă roadele muncii lor și să vadă rezultatele eforturilor depuse până acum.

Leu – joi, 17 septembrie: nativii sunt sfătuiți să nu se teamă să o ia de la capăt și să înceapă un nou capitol în viața lor. În această perioadă, vor începe să își vindece anumite frici legate de necunoscut și de ideea unui nou început și vor învăța să îmbrățișeze perioada următoare, cu toate schimbările care vor veni. Este momentul să nu se mai teamă să o ia de la zero și să își acorde o șansă, deoarece, dacă vor fi deschiși, pot avea parte de evenimente pe care nici ei nu și le-au imaginat.

Fecioară – miercuri, 16 septembrie: nativii vor începe să aibă mai multă încredere în propriile instincte și vor acorda mai multă atenție parteneriatelor din viața lor, pentru a înțelege ce contează cu adevărat pentru ei. În această perioadă, se vindecă de răni mai vechi și de traume care s-au reflectat atât în relațiile amoroase și personale, cât și în viața profesională. Fecioarele vor învăța să aibă mai multă încredere în instinctele lor și să aleagă ceea ce este mai bun pentru ele.

Balanță – vineri, 18 septembrie: nativii vor învăța să spună Universului ce își doresc și să aibă mai multă încredere în planurile lor. Vor trebui să iasă din zona de confort și să înțeleagă că, deși Universul este alături de ei, trebuie să își asume anumite riscuri și să facă primii pași pentru a obține ceea ce își doresc.

Scorpion – vineri, 18 septembrie: nativii vor fi îndemnați să lase trecutul în urmă și să iasă din relațiile și situațiile care îi țineau captivi și în care nu se mai simțeau bine. Este momentul să își asculte instinctul și să învețe să pună mai mult preț pe propria persoană. Sentimentul că nu merită mai mult îi poate ține pe loc, însă această perioadă îi ajută să se elibereze de trecut și să aleagă un nou drum.

Săgetător – joi, 17 septembrie: după o perioadă în care s-au axat foarte mult pe partea financiară și profesională, nativii vor simți că merită să se înconjoare și de familie și de oamenii apropiați. Își vor schimba perspectiva și se vor concentra mai mult pe bucurie și pe lucrurile care nu sunt materiale. Vor înțelege că succesul nu înseamnă doar bani sau realizări profesionale și că este important să se bucure de viață și de oamenii care contează pentru ei.

Capricorn – miercuri, 16 septembrie: nativii își vor asuma anumite angajamente importante și se vor dedica oamenilor și scopurilor care contează cu adevărat pentru ei. Vor învăța să fie mai selectivi și să se implice în relații și planuri alături de oameni care merită încrederea și timpul lor. În această perioadă, Capricornii vor fi mai pregătiți să se dedice atât oamenilor din viața lor, cât și propriilor visuri.

Vărsător – luni, 14 septembrie: nativii vor simți din nou schimbarea în viața lor. Noi oportunități și schimbări vor începe să apară pe 14 septembrie, când Luna se aliniază cu Venus în Scorpion. Nu doar că vor beneficia de numeroase oportunități, dar vor simți și o încredere mult mai puternică în propriile forțe, pe care poate nu au mai simțit-o de ceva timp. Astrele le recomandă să îmbrățișeze schimbările din carieră și să se lase ghidați către ceea ce le este cu adevărat destinat.

Pești – vineri, 18 septembrie: nativii sunt sfătuiți să lase Universul să le arate care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze. O schimbare importantă se află în fața lor, însă, înainte de a face anumiți pași, este recomandat să se oprească pentru o clipă și să observe în ce direcție sunt îndrumați. Este posibil ca drumul care li se deschide în față să fie unul pe care nu și l-au imaginat până acum. Dacă vor avea încredere în ei și în direcția în care sunt conduși, pasul pe care îl vor face îi poate duce către un mare succes.