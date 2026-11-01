 Horoscop luni, 2 noiembrie. Racii au de luat decizii importante, Scorpionii află secrete și se simt trădați
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Horoscop luni, 2 noiembrie. Racii au de luat decizii importante, Scorpionii află secrete și se simt trădați

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Horoscop luni, 2 noiembrie. Ziua aduce emoții intense și situații care vă pot pune răbdarea la încercare. Unele zodii trebuie să evite conflictele și cheltuielile impulsive, în timp ce altele au parte de oportunități neașteptate în dragoste și bani. Iată ce le rezervă astrele celor 12 semne zodiacale.

Horoscop luni, 2 noiembrie
Horoscop luni, 2 noiembrie Foto: Arhivă

Berbec **

Iubire - Nu-i contraziceți pe cei din jur. Vor avea senzația că v-au convins de adevărul lor și nu vor mai pune presiune.

Sănătate - Vă confruntați cu emoții puternice. Mintea, în ultimul timp dornică de organizare, e acum deconcertată.

Bani - Vă simțiți lăsați deoparte. Colegii și șefii nu au nimic personal dar e bine să stați departe de conversații.

Taur **

Iubire - Concentrați-vă pe sarcinile individuale și evitați să intrați în conflicte cu partenerii și amicii.

Sănătate - Orice obstacol în calea îndeplinirii obiectivelor propuse vă irită și puteți deveni anxioși.

Bani - Visați la scară mare și acum puteți concepe un plan ca să vedeți exact ce se poate concretiza din ideile voastre.

Gemeni **

Iubire - Armonia în relațiile de parteneriat se mărește pe măsura creșterii optimismului și a poftei de socializare.

Sănătate - Acordați atenție sporită chiar și simptomelor aparent nesemnificative, și cereți opinia unui specialist.

Bani - Păstrați-vă calmul chiar dacă în jur este o atmosferă agitată și tensionată.

Rac **

Iubire - Nu vă bazați exclusiv pe cei apropiați. Unele decizii sunt personale și nu poate hotărî nimeni în locul vostru.

Sănătate - Aveți un avânt de energie dar e pe perioade limitate. Nu îl consumați pe activități intense. Alegeți obiective specifice.

Bani - Sunteți spontan, acționați pe idei de moment și aveți și izbândă. Nu vă rămâne decât să așteptați să vi se recunoască meritele.

Leu **

Iubire - Nonconformismul vă aduce în cale oameni atrași de noutate. Îndrăzniți să mergeți la evenimente atipice dacă se ivesc!

Sănătate - Lipsa de odihnă vă afectează capacitatea de concentrare și de mișcare. Nu săriți peste orele de somn.

Bani - Veștile financiare sunt confuze. Rămâneți optimist și alegeți să aveți răbdare. Nu cheltuiți.

Fecioara **

Iubire - Socializați mai mult, energia e direcționată către ceilalți și către activitățile curente.

Sănătate - Sunteți plin de energie și deveniți impulsiv dacă nu vă organizați timpul.

Bani - Căutați metode creative să vă faceți munca, colaborați cu cei din jur și abordați situațiile relaxat.

Balanța **

Iubire - Ceilalți vă observă cu atenție. Nu încălcați așadar reguli și tradiții, mai ales pe cele de familie!

Sănătate - Focusați-vă pe adoptarea unei diete sănătoase. Luați lucrurile ușor dar hotărât.

Bani - Aveți de făcut reparații sau îmbunătățiri în cămin. Mergeți la cumpărături și luați strictul necesar.

Scorpion **

Iubire - Vă simțiți trădat în urma dezvăluirii unor secrete. Nu încheiați relații fără a afla circumstanțele.

Sănătate - Evenimente neașteptate vă scot din starea de visare și vă aduc acea notă de aventură și relaxare dorită.

Bani - Sunt momente de refacere a bateriilor și de a trece peste situațiile tensionate sau sarcinile care nu au ieșit exact cum ați dorit.

Săgetător **

Iubire - Speculați idei de afaceri chiar și de la o ieșire cu prietenii. Nu ignorați pe cei dragi ca sursă de inspirație.

Sănătate - Faceți plimbări în aer liber care vă ajută la limpezirea minții și la energizare.

Bani - Verificați de două ori dacă ați încuiat ușa de la casă și sertarul cu bani de la muncă. Prevenția e necesară.

Capricorn **

Iubire - Aveți curaj, luați inițiativa. Vi se deschid uși către persoane de care ați fost anterior intimidați.

Sănătate - Nu vă mai gândiți și acționați. Vizualizarea rezultatelor și optimismul vă ajută.

Bani - Energia mentală este intensă,vreți să rezolvați multe în puțin timp dar e important să respectați ritmul colaboratorilor.

Vărsător **

Iubire - Nu vă lăsați pradă dorinței de a vă dovedi superioritatea în fața prietenilor pentru că unele relații se pot sufoca.

Sănătate - Vă păstrați un simț al încrederii în sine sănătos. Asta vă dă putere să duceți la bun sfârșit majoritatea obiectivelor propuse.

Bani - Obțineți bani neașteptat și nu știți exact cum să îi folosiți optim. Deocamdată bucurați-vă de veștile bune.

Pești **

Iubire - Vă considerați un spirit liber și cei din jur nu prea vă conving să vă asumați angajamente îndelungate.

Sănătate - Mâncați la ore fixe și optați pentru mese mai mici dar regulate.

Bani - Dispoziția vă influențează modul de a cheltui. Regula de genul - nu se merge la cumpărături cu burta goală - se aplică azi.

Ghid de cumpărături

cosmin cernat monica iagar jpg
Cine este Monica Iagăr, fosta iubită a lui Cosmin Cernat. Fiica lor ar fi fost agresată de partenerul mamei sale Vedete românești
banner ana morodan png
Prin ce a trecut Ana Morodan? Vedeta a încheiat tratamentul după opt luni dificile: „M-a făcut praf financiar, emoțional, psihic” Vedete românești
image
„Ceva ce n-am mai văzut din anii ’90”. Bucureștenii povestesc de ce evită unele străzi după lăsarea serii adevarul.ro
image
Porcul din gospodărie, între tradiție și faliment: „În următoarele trei săptămâni trebuie să vândă” adevarul.ro

Parteneri

image
Gigantul care preia șantierul naval Mangalia cu 138 de milioane de euro, în mijlocul unui scandal la Borussia Dortmund! „Contractul morții” care a revoltat fanii www.fanatik.ro
image
A fost găsit și al treilea dintre frații dispăruți din Sălaj. De ce se ascundeau copiii observatornews.ro
image
Un mânz de 11 zile, o văcuță salvată și baloți de fân de 20 de lei: Sanctuarul unui cuplu mutat din București în Bucovina a ajuns viral www.antena3.ro
image
Prim-ministrul Sloveniei, reproșuri către UE pentru anularea alegerilor din România. Janez Janša a transmis un mesaj în 10 puncte Uniunii Europene, iar situația din România este cap de listă www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce pensie a ajuns să aibă milionarul român cu salariu lunar de 33.000 de euro. „Ce vă mai place să le numărați banii altora” as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Adrian Mihalcea și Dinamo, iubirea interzisă! Ce legendă îl vrea antrenorul „câinilor” www.fanatik.ro
image
'Mocăniță m-a luat de la mama din palat, ca să stăm în chirie!' Cum arată, de fapt, 'palatul' în care locuia Claudia Ion cu părinții ei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Petrecerea scandaloasă a Prințesei Grace Kelly, unde zodia decidea cine trece de ușă! Nu s-au admis decât... Scorpionii okmagazine.ro
image
Legenda celui mai dotat rege din istorie. Avea nevoie de un dispozitiv special pentru a-și consuma căsătoria okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
A fost acest soldat roman ucis de camarazii săi? Arheologii redeschid un caz vechi de 2.000 de ani historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Top 5 mituri despre vrăjitoare historia.ro
horoscop jpg
Horoscop noiembrie 2026. Taurii își întâlnesc marea dragoste, Săgetătorii află informații neașteptate, Capricornii și-ar putea găsi un loc de muncă mai bun Horoscop
horoscop sâmbătă 30 noiembrie jpeg
Horoscop duminică, 1 noiembrie. Planuri date peste cap pentru Gemeni, Balanțele au parte de o surpriză ce le schimbă ziua, întâlnire neașteptată pentru Vărsători Horoscop
astrology zodiac sign signs of the zodiac horoscope jpg
Două zodii au parte de noroc și dragoste, în acest weekend. Acești nativi își ating ușor obiectivele Horoscop
Horoscop luna martie jpg
Horoscop 31 octombrie - 5 noiembrie. Succes pentru Balanțe, Peștii au parte de oportunități profesionale și schimbări pe care le așteptau de multă vreme Horoscop
Horoscop, foto Pinterest jpg
Horoscop sâmbătă, 31 octombrie. Gemenii au noroc la Loto, iar Vărsătorii au parte de probleme în casă Horoscop
Vizual Lidl 15 ani landscape png
Super Weekend la Lidl: reduceri de până la 43% la produse de care ai nevoie Advertoriale
Horoscop - zodii - zodiac FOTO Shutterstock
Trei zodii își schimbă complet destinul începând cu 2 noiembrie. Norocul le bate la ușă. Acești nativi sunt favoriții momentului Horoscop
horoscop 4 august jpg
Zodia care strălucește și atrage noroc până la finalul anului. Acest nativ trăiește realitatea la care până de curând doar visa Horoscop
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Sorina Docuz l-a eclipsat pe Marcel Ciolacu la botezul fiului lui Aldred Simonis. Partenera fostului premier, într-o blană de chinchilla evaluată la peste 14.000 de dolari actualitate.net