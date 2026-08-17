 Horoscop marți, 18 august 2026. Ce zodii au parte de câștiguri, surprize în dragoste și noi oportunități
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Horoscop marți, 18 august 2026. Ce zodii au parte de câștiguri, surprize în dragoste și noi oportunități

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Marți, 18 august 2026, astrele aduc vești bune pentru unii nativi. Zodiile vor avea parte de câștiguri neașteptate, surprize pe plan amoros și noi oportunități.

Horoscop zilnic, 18 august 2026, pentru fiecare zodie / sursă foto: Shutterstock
Horoscop zilnic, 18 august 2026, pentru fiecare zodie / sursă foto: Shutterstock

În timp ce unii nativi se bucură de rezultate favorabile la bani și de armonie în relații, alții sunt sfătuiți să fie mai atenți la deciziile pe care le iau și să nu se lase conduși de impulsuri.

Horoscop marți, 18 august 2026

Berbec

Iubire - Vi se reproșează că nu aveți timp liber, prietenii vă cer sprijin dar aveți tendința să îi ocoliți.

Sănătate - Amintiți-vă că sunteți singurul responsabil pentru surmenaj.

Bani - E bine să vă temperați așteptările și entuziasmul. Puteți judeca greșit niște parametri încât să nu vă iasă calculele.

Taur

Iubire - Vă confruntați cu dovezi copleșitoare legate de comportamentul prejudicios al cuiva drag. Cereți explicații.

Sănătate - Practicați orice formă dinamică de mișcare. Faceți legătura și cu alimentația mai dietetică.

Bani - Nu vă așteptați ca eforturile să conteze, dar sunteți surprinși de un feed-back favorabil și generos financiar.

Gemeni

Iubire - Atingeți un prag de maturitate afectivă iar relațiile cu familia se dovedesc pline de armonie și învățăminte.

Sănătate - Mergeți la un masaj și rezervați câteva ore de relaxare alături de prieteni intimi.

Bani - Faceți față optim provocărilor.Șefii observă și aprecierile se vor concretiza în mici bonusuri. Dacă aveți activitate independentă, diversificați piețele!

Rac

Iubire - Planificați timp pentru momentele romantice. Chiar dacă spontaneitatea nu e punctul forte, afecțiunea vă împlinește.

Sănătate - Neglijați hidratarea și sistemul limfatic vă încetinește din programul obișnuit. Renunțați la sedentarism.

Bani - Familia partenerului vă cere sprijin material. Discutați despre sume, faceți calcule și puneți mână de la mână.

Leu

Iubire - Arătați slăbiciune față de anumite hobby-uri iar prietenii sunt rugați să vă facă pe plac.

Sănătate - Problemele articulare sau reumatice se acutizează și e nevoie să le acordați întreaga atenție.

Bani - Securitatea financiară vă preocupă și încercați să vedeți dacă locul de muncă vă oferă stabilitatea dorită pe termen mai lung.

Fecioară

Iubire - Sunteți pasional dar vă păstrați pragmatismul. Faceți-vă programul pentru timpul liber.

Sănătate - Vedeți din start potențialul unui remediu sau tip de activitate. Fiți ferm și urmați-vă instinctul.

Bani - Puneți accent pe securitate și nu sunteți dispus să scoateți bani din buzunar pentru proiecte pe care nu le-ați analizat minuțios.

Balanța

Iubire - Sunteți dispus să treceți cu vederea unele atitudini ale celor de lângă voi. Știți să iertați chiar dacă ei vă neglijează.

Sănătate - Mâncarea de seară e bine să fie una ușoară care să contrabalanseze faptul că ați depășit limita la prânz.

Bani - Vreți să scoateți la suprafață orice neregulă observată, dar luați în calcul și factorul uman.

Scorpion

Iubire - Toată lumea poartă conversații, dar o relație durabilă se construiește pe comunicarea și împărtășirea experiențelor proprii.

Sănătate - Tensiunea nervoasă acumulată datorită îngrijorării pentru viitor vă uzează puterea de concentrare.

Bani - Analiza inițială a unei investiții e esențială. Dacă e incompletă sau insuficientă, bugetul calculat va deveni ridicol de mic.

Săgetător

Iubire - Un membru din familie are parte de o reuşită importantă. E indicat să îl felicitaţi, dar şi să îl suţineţi.

Sănătate - Puteţi fi distras de argumentele altora pentru a consuma produse care ştiţi că nu sunt benefice.

Bani - Căutaţi surse paralele de venit. Chiar dacă veţi avea două joburi, vor fi şi două surse de câştig.

Capricorn

Iubire - Sunteți responsabil și mai serios,mai ales cu vorbele și manifestările afective față de prieteni. Ei vor simți recunoștință pentru asta.

Sănătate - Verificați calitatea produselor și nu începeți acum experimente gastronomice sau de schimbari de stil de viață.

Bani - Există risc de pierderi sau de alegeri neinspirate.

Vărsător

Iubire - Aveți discuții de principiu. Nu stabiliți nimic concret, ci doar aflați păreri ale anturajului despre subiecte specifice.

Sănătate - Pielea e sensibilă, mai ales în zona feței și a capului. Folosiți produse de calitate.

Bani - Independența personală e legată de cea financiară. Faceți ordine în conturi și în portmoneu.

Pești

Iubire - Faceţi declaraţii surprinzătoare. Creaţi atmosferă romantică şi bucuraţi-vă de intimitate.

Sănătate - Conştientizaţi postura. Orele din faţa calculatorului vă pun coloana vertebrală la încercare.

Bani - Nu luaţi decizii pe negândite. Emoţiile vă pot întuneca procesele de analiză. Amânaţi şi ocupaţi-vă de rutină.

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