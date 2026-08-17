Se schimbă norocul pentru aceste 4 zodii. Venus le aduce iubire, bani și oportunități

Pentru patru zodii, sfârșitul verii și începutul toamnei vine cu o energie favorabilă, pe măsură ce planeta Venus traversează semnul Balanță. Până pe 10 septembrie, accentul cade pe relații, bani, carieră și confortul de acasă, iar unele oportunități pot apărea într-un mod neașteptat.

Venus în Balanță schimbă regulile jocului

Venus a intrat în Balanță la începutul lunii august și va rămâne aici până pe 10 septembrie 2026, scrie yourtango.com. În astrologie, Venus este asociată cu iubirea, plăcerea, frumusețea, relațiile și valorile personale, iar Balanța este considerată unul dintre semnele în care planeta se simte foarte bine.

De aici vine și ideea că această perioadă poate fi una mai generoasă pentru anumiți nativi din zodiac. Nu este vorba doar despre bani. „Abundența” poate însemna și un partener care te susține, o oportunitate profesională, o relație care se vindecă, o casă mai armonioasă sau pur și simplu sentimentul că lucrurile încep să meargă în direcția potrivită.

Astrologul Helena Hathor consideră că patru semne zodiacale sunt în mod special avantajate de această energie.

1. Balanță – toate privirile se întorc spre tine

Balanța este vedeta acestei perioade. Venus, planeta care guvernează relațiile, frumusețea și atracția, se află chiar în acest semn. Până pe 10 septembrie, ai toate șansele să fii mai vizibil, mai convingător și mai ușor de remarcat.

Este o perioadă bună pentru întâlniri, negocieri, proiecte personale și orice situație în care contează felul în care te prezinți.

Dacă ești singur(ă), poți atrage mai ușor persoane interesate de tine. Dacă ești într-o relație, atenția și gesturile de afecțiune pot deveni mai evidente.

Avantajele nu se opresc la iubire. Nativii în Balanță pot avea parte și de o îmbunătățire a situației financiare sau de oportunități care le cresc confortul.

2. Capricorn – cariera poate accelera spectaculos

Pentru Capricorn, abundența vine în primul rând prin carieră și statut profesional. Până pe 10 septembrie, ești încurajat(ă) să ieși mai mult în față, să vorbești despre ceea ce faci și să nu mai aștepți ca oamenii să descopere singuri cât valorează munca ta. Astrologul Helena Hathor anticipează o creștere importantă a vizibilității și a potențialului de câștig pentru Capricorni.

Un alt moment important vine pe 22 august, când Soarele intră în Fecioară. Pentru Capricorn, această energie de pământ poate susține disciplina, organizarea și concentrarea asupra obiectivelor pe termen lung.

Așadar, dacă ai un proiect pe care îl construiești de ceva timp, nu este momentul să renunți doar pentru că rezultatele nu au apărut încă.

3. Berbec – dragostea începe să arate altfel

Pentru nativii guvernați de zodia Berbec, schimbarea se simte cel mai puternic în viața sentimentală. Dacă în ultima perioadă ai avut parte de relații complicate, persoane indisponibile emoțional sau situații în care ai simțit că doar tu faci eforturi, lucrurile pot începe să se schimbe.

Venus în Balanță pune accent pe reciprocitate. Nu mai este suficient să existe atracție. Ai nevoie de un om care să fie prezent, să ofere și să construiască alături de tine. Pentru cei singuri, perioada poate aduce inclusiv o întâlnire cu potențial serios.

Pentru cei aflați deja într-o relație, perioada este potrivită pentru a observa dacă există cu adevărat echilibru între ceea ce oferi și ceea ce primești.

4. Rac – casa și familia devin sursa ta de bine

Pentru nativii în Rac, abundența nu vine neapărat sub forma unui câștig spectaculos. Poate apărea într-un loc mult mai apropiat: acasă. Până pe 10 septembrie pot apărea schimbări plăcute în viața de familie și în spațiul în care locuiești. Poate fi vorba despre o redecorare, o mutare, o îmbunătățire a locuinței sau pur și simplu despre o atmosferă mai liniștită între membrii familiei.

Relațiile cu cei apropiați se pot încălzi. Poți simți că primești mai mult sprijin și că oamenii din jur sunt dispuși să facă lucruri pentru tine.

Pentru Raci, această formă de abundență poate conta enorm: sentimentul că are unde să se întoarcă și oameni pe care se poate baza.

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Editor: Raluca Toma