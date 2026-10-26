Horoscop marți, 27 octombrie. Gemenii au o idee de afacere, Balanțele pun la cale proiecte, iar Peștii primesc sprijin financiar

Horoscop marți, 27 octombrie. Nativii unor zodii au parte de idei noi și oportunități profesionale, în timp ce alții trebuie să fie mai atenți la relațiile cu cei dragi și la deciziile financiare.

Horoscop marți, 27 octombrie Foto: Shutterstock

Berbec **

Iubire - Vă deziceți de trecut. Vreți clasicism la muzică și haine. Vă interesează oameni noi, locuri noi și variație.

Sănătate - Ascultați de flux. Dacă ceva din drum vă atrage atenția, testați un fel de mâncare nou sau un sport nou.

Bani - Gândiți modern. Renunțați la aparatura tradițională și căutați dispozitive noi care să ușureze viața de familie.

Taur **

Iubire - Tindeți spre relațiile care trec dovada timpului și sunteți mai rezervat față de noile cunoștințe.

Sănătate - Nu aveți chef de nimic și nici nu prea știți ce să faceți să îmbunătățiți situația. Rezolvați urgențele.

Bani - Adunați informații cât mai numeroase și programați întâlniri cu experți pentru a le prelucra împreună.

Gemeni **

Iubire - Vă șoptiți dulci nimicuri,puneți țara la cale. Chiar dacă sunt mai superficiale, discuțiile de acum sunt exact ce aveți nevoie.

Sănătate - Vă energizați mult mai rapid prin exercițiu decât prin ore de leneveală. Relaxați-vă activ.

Bani - O idee nouă de afacere vă frământă gândurile. Faceți unele demersuri informative dar nu întocmiți acte.

Rac **

Iubire - Luați decizii rapid, sunteți pus pe treabă iar ceilalți se molipsesc de entuziasmul vostru.

Sănătate - Mintea o ia înaintea corpului. Aveți revelații dar e bine să nu forțați nota chiar dacă vedeți clar calea de a vă atinge obiectivele.

Bani - Aflați detalii noi legat de proiectele financiare și sunteți mult mai lămurit cu decizia finală.

Leu **

Iubire - Invitați prietenii mai curajoși să experimenteze noi rețete, noi alimente, cocktailuri.

Sănătate - Interpretați ușor semnalele corpului și intuiți ce vă cere și care sunt lipsurile.

Bani - Știți ce aveți de făcut intuitiv pentru a vă proteja și a vă apăra interesele. Nu ezitați.

Fecioara **

Iubire - Împărtășiți cu cineva drag amintiri, depănați momente din trecut și vă reconfirmați sentimentele.

Sănătate - Vă simțiți prins în rutină. Aveți nevoie de puțină distracție, să vă descărcați pe umărul binevoitor al unui prieten.

Bani - Mentorii vă apreciază. E importantă reputația și asocierea cu anumiți prieteni care vă fac lobby.

Balanța **

Iubire - Permiteți oamenilor noi să vă devină prieteni. Deveniți activi și entuziaști, căci vă împrospătați rutina vieții.

Sănătate - Starea personală e bună și vă permiteți să vă dedicați ajutorării celor dragi.

Bani - Lucrați la proiecte! Profitul va apărea ulterior, momentan faceți strategia și păstrați o notă realistă.

Scorpion **

Iubire - Acordați multă atenție în relația cu partenerul. Vreți să reconfirmați angajamentul asumat unul față de altul.

Sănătate - Aveți un apetit sănătos, deveniți chiar gurmand. Fiți cumpătat.

Bani - Răspunsurile sau soluțiile cele mai simple nu vă vin din prima clipă. Vă complicați și pierdeți timp inutil.

Săgetător **

Iubire - Să vă păstrați reputația unei persoane mature emoțional, asta vă aduce beneficii în orice tip de relație serioasă.

Sănătate - Flexibilitatea articulațiilor trebuie menținută. Câteva exerciții de yoga sau stretching sunt de ajutor.

Bani - Faceți ce vă place cu implicare și entuziasm. Luați în calcul să monetizați unele produse ale hobby-urilor personale.

Capricorn **

Iubire - Puneți întrebări, dar fiți pregătit pentru răspunsuri mai brutale. Cereți sinceritate pentru a cunoaște unde aveți de lucrat.

Sănătate - Încercați din nou un sport, o dietă, care nu a fost opțiunea numărul unu până azi. Fiți deschis.

Bani - Corectați unele deficiențe. Vedeți prioritățile și urmați lista. Nu depășiți limita bugetară autoimpusă.

Vărsător **

Iubire - Nu vă simțiți vinovat pentru că vă amuzați pe socoteala prietenilor. Unele momente sunt doar distractive.

Sănătate - Sunteți timid și nu în cea mai bună formă emoțională. Nu sunteți foarte pregătit pentru provocări acum.

Bani - Vă enervați și faceți comentarii față de lucrurile care vi se par nedrepte. Urmăriți reacția interlocutorilor.

Pești **

Iubire - Aveți răbdare cu cei dragi, acordați-le timp și susținere, chiar practică în eforturile individuale.

Sănătate - Nivelul de energie e ridicat și îndepliniți mai multe obiective chiar decât cele propuse.

Bani - Colaborați cu colegii cu care aveați deja o relație anterioară. Dacă apar neînțelegeri, vă vine mai ușor de clarificat. Cu banii, familia vă sprijină.