Horoscop sâmbătă, 31 octombrie. Gemenii au noroc la Loto, iar Vărsătorii au parte de probleme în casă
Horoscopul zilei de 31 octombrie vine cu provocări în plan sentimental, dar și cu oportunități financiare pentru unele zodii.
Berbec **
Iubire - Partenerul vă spune clar ce dorește și sunteți nerăbdător să îi faceți pe plac.
Sănătate - Aveți nevoie de autocunoaștere a ritmului personal pentru a intui când să forțați și când să vă odihniți.
Bani - Banii vi se strecoară printre degete pentru că vi se par esențiale foarte multe lucruri simultan.
Taur **
Iubire - Experiențele plăcute vor veni din momentele petrecute în familie. Implicați-vă partenerul în activitățile de joacă ale copilului.
Sănătate - Starea voastră e mai bună decât credeți. Dacă va fi nevoie, aveți puterea de a muta munții din loc. Așa că, nu vă lamentați!
Bani - Puteți să vă încărcați conturile dintr-o bună tranzacție imobiliară. Iar de vă căutați o casă, mișcați-vă repede și căutați informații! Găsiți una la țară.
Gemeni **
Iubire - Faceți servicii cu drag pentru prieteni, dar alegeți cu grijă modul de a le îmbina cu propriile sarcini.
Sănătate - Fiți precaut cu metode de îmbunătățire a sănătății din auzite. Verificați informațiile.
Bani - Faceți bani cu mai puțină muncă decât de obicei. Încercați-vă norocul la loto, dar nu investiți decât sume mici.
Rac **
Iubire - Stabiliți unde trebuie pus punct la interacțiune. Faceți loc noului și nu vă lăsați pradă regretelor.
Sănătate - Vă simțiți agitat și tensionat. Nu renunțați la rutină doar ca o reacție la supratensionare.
Bani - Vă ocupați mult mai ușor de planul legal. Verificați certificate de garanție, facturi și organizați-le pe categorii.
Leu **
Iubire - Parteneriatul de afaceri va ocupa loc în avans în fața celui afectiv.
Sănătate - Sunteți jovial, plin de viață și interesat de activități distractive sau care să vă mențină tonusul.
Bani - Sondați prin trecut. Nu repetați același tip de răspuns sau reacție la provocările financiare de acum.
Fecioara **
Iubire - Apar neînțelegeri legate de principii. Sunt discuții cam fără sens. Exprimați-vă clar și cereți lămuriri.
Sănătate - Atenție la drumurile mai lungi! Nu conduceți peste timpul indicat și fiți conștient de nivelul de oboseală.
Bani - Vă lărgiți sfera de opțiuni pentru investiții în alte teritorii sau metode specifice altor culturi.
Balanța **
Iubire - Faceți o ieșire în locuri unde ați mai fost și aveți siguranța că totul se desfășoară conform planului.
Sănătate - Relaxați-vă și aveți răbdare. Disconfortul e doar temporar și în cele din urmă dispare.
Bani - Dacă veniți epuizat pentru că ați lucrat nopțile, să știți că nu veți deveni mai productiv. Și nici nu vă ridică nimeni statuie.
Scorpion **
Iubire - Apar discuții de la nevoile celorlați față de nevoile proprii. Cei din familia apropiată vă susțin.
Sănătate - Nu vă hazardați la activități solicitante și care impun un ritm alert și stres! Sunteți deja obosit de efortul din trecut.
Bani - Părinții vă oferă sprijin financiar pentru a vă îndeplini un obiectiv personal. Acceptați-l doar dacă nu îi bagă pe aceștia la datorii!
Săgetător **
Iubire - Retrageți-vă în confortul casei, citiți cartea preferată. În compania potrivită, și tăcerea e un mod de intimitate.
Sănătate - Fiți indulgent dar apoi contrabalansați răsfățul. Fie cu activitate fizică, hidratare, fie cu o cină hipocalorică.
Bani - Săriți peste drumul prin magazine sau locurile care vă tentează să umblați la portofel.
Capricorn **
Iubire - Găsiți inspirație în experiențele de viață ale prietenilor.
Sănătate - Manifestați încredere și nu vă lăsați intimidați de renumele cuiva.
Bani - E important ajutorul reciproc. Întindeți o mână colegilor, având în vedere binele comun al echipei.
Vărsător **
Iubire - Prima dată vedeți ce este de îndreptat la celălalt. Dispoziția critică nu vă aduce mulți admiratori.
Sănătate - Apelați la proceduri de detoxifiere a ficatului. Interesați-vă care cură ar fi mai ușor suportabilă.
Bani - Faceți datorii. E nevoie de a rezolva urgent anumite situații apărute din senin în casă. Refaceți lista de cheltuieli.
Pești **
Iubire - Comunicarea e scurtă și intensă. Planul relațional e pus pe repede înainte și vă poate lua valul în afirmații.
Sănătate - Amalgamul de trăiri vă dă cumva de furcă și interferează cu productivitatea personală.
Bani - Cineva cu autoritate își poate retrage susținerea promisă pentru proiectele proprii. Nu disperați, ci renegociați.