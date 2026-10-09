 Medic: Ce ar trebui să știi despre guma de mestecat
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Medic: Ce ar trebui să știi despre guma de mestecat

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Așadar, guma de mestecat îți face rău sau nu? Dr. Sasha Ross, medic specialist în parodontologie, explică avantajele și dezavantajele folosirii.

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Foto: Shutterstock

Beneficiile sunt importante

Guma de mestecat poate pferi mai multe beneficii, dar numai dacă:

·        alegi tipul potrivit;

·        o mesteci cu moderație;

·        nu ai anumite probleme de sănătate care o fac nepotrivită pentru tine.

Poate că cel mai mare avantaj al gumei de mestecat, pe lângă senzația de prospețime mentolată, este creșterea producției de salivă.

„Mestecarea gumei poate stimula producția de salivă de peste 10 ori”, spune dr. Ross. Pe lângă prevenirea uscăciunii gurii, această cantitate suplimentară de salivă poate:

Neutraliza acizii: Când bacteriile din gură descompun alimentele, produc acizi care pot slăbi stratul exterior al dinților, numit smalț. În timp, acest lucru poate cauza carii și sensibilitate. Saliva echilibrează aciditatea din gură și îți protejează dinții de deteriorare.

Întărește smalțul dinților: „Saliva conține ioni precum cei de calciu și fosfat, care ajută la remineralizarea smalțului și la protecția împotriva cariilor”, explică dr. Ross.

Un alt beneficiu important al gumei este faptul că generează o curățare mecanică.

Dr. Ross spune că mișcarea gumei în gură este o modalitate bună de a îndepărta micile resturi alimentare rămase între dinți sau la marginea gingiilor, ceea ce poate contribui la prevenirea cariilor.

Ce riscuri există?

Mestecarea gumei poate fi un obicei sănătos pentru unele persoane, dar există și riscuri.

În primul rând, mestecarea gumei solicită articulațiile maxilarului, numite articulații temporomandibulare. Guma poate exercita o presiune suplimentară și asupra mușchilor maxilarului și a dinților. Toată această mișcare în plus poate provoca durere, dezechilibre și modificări de aliniere. Semnele frecvente includ:

·        clicuri sau pocnituri în una ori în ambele articulații temporomandibulare;

·        dureri de cap;

·        durere la nivelul maxilarului sau al urechii.

„La unele persoane, chiar și o mică modificare la nivelul articulației temporomandibulare poate provoca durere severă”, spune dr. Ross. „În cazuri rare, mestecarea gumei poate determina fracturarea unor dinți altfel sănătoși, care se pot despica în două.”

MEdicul precizează că mestecarea gumei poate provoca și o serie de probleme digestive.

„Când mesteci gumă, înghiți aer, ceea ce poate duce la balonare și gaze”, explică ea. „În plus, înlocuitorii de zahăr precum sorbitolul pot provoca crampe abdominale și diaree la unele persoane.”

Unele persoane ar trebui să evite guma de mestecat. Cere sfatul dentistului dacă:

Ai avut recent intervenții sau lucrări dentare, precum plombe, implanturi, aparat dentar ori coroane: Dr. Ross spune că guma poate afecta aceste structuri și poate provoca chiar ruperea lor.

Ai o afecțiune a maxilarului: Dacă ai o tulburare a articulației temporomandibulare sau antecedente de traumatisme ale maxilarului, mestecarea gumei poate provoca durere, umflare, pocnituri și chiar durere de ureche. Același lucru este valabil dacă îți încleștezi maxilarul și scrâșnești din dinți noaptea.

Ești alergic sau sensibil la ingrediente frecvente din gumă: Multe persoane sunt sensibile la polioli, pe care îi găsești în majoritatea gumelor de mestecat recomandate de dentiști.

Ai fenilcetonurie: Aspartamul, un îndulcitor artificial folosit frecvent în guma fără zahăr, este periculos pentru persoanele cu această afecțiune genetică rară.

Există un risc de înec: Copiii mici și persoanele cu tulburări de înghițire pot risca să se înece cu gumă de mestecat.

Ești predispus la migrene sau la dureri de cap de tip tensional: Mestecarea repetată poate suprasolicita mușchii maxilarului și poate declanșa o durere de cap de tip tensional. Dacă ai migrene, ține cont că atât mestecarea excesivă, cât și anumiți înlocuitori de zahăr sunt factori declanșatori cunoscuți.

Flosește-o fără excese

Dacă ai decis că beneficiile gumei de mestecat depășesc riscurile, dr. Ross îți recomandă următoarele:

·        Alege gumă cu aromă de mentă. „Este aroma cea mai neutră și ajută la contracararea acizilor din gură”, explică dr. Ross. Din același motiv, îți sugerează să eviți gumele cu aromă de fructe sau cele acre, care adaugă aciditate.

·        Alege o variantă fără zahăr. „Bacteriile dăunătoare pot fermenta zaharoza sau glucoza din gumă, provocând carii”, explică ea. „Însă nu pot descompune îndulcitori precum xilitolul, astfel că gumele fără zahăr nu provoacă carii.”

·        Stabilește o limită de timp. Mestecă gumă doar 10–15 minute, pentru a evita suprasolicitarea mușchilor, articulațiilor și dinților.

·        Mestecă gumă după masă. Atunci este cel mai probabil să te ajute să îndepărtezi resturile alimentare rămase între dinți, la marginea gingiilor sau în gură.

·        Informează-te. Dr. Ross îți recomandă să cumperi gume fără zahăr care au primit sigiliul de acceptare al Asociației Americane de Stomatologie. Aceste produse îndeplinesc standardele organizației privind siguranța și eficacitatea.

„Mestecarea gumei, asemenea multor lucruri din viață, poate fi în regulă dacă o faci cu moderație”, concluzionează dr. Ross. „Dacă mesteci ocazional, pentru perioade scurte, și alegi o gumă mentolată fără zahăr, aceasta poate face parte dintr-o rutină sănătoasă de îngrijire orală.”

Sursa: Health 

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