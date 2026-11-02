 Adio, exagerări! Ce se poartă acum în medicina estetică. Un dermatolog explică de ce naturalețea este noul trend
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Adio, exagerări! Ce se poartă acum în medicina estetică. Un dermatolog explică de ce naturalețea este noul trend

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Acneea, rozaceea și petele pigmentare sunt printre problemele care îi determină pe tot mai mulți oameni să caute soluții pentru aspectul pielii. Înainte de tratamentele estetice, însă, identificarea cauzei și stabilirea unui diagnostic corect sunt esențiale. Dr. Meriam Ateia-Opaschi, medic specialist dermato-venerologie, vorbește despre importanța dermatologiei și despre tendința actuală de a pune accent pe naturalețe, nu pe intervenții excesive.

Adio, exagerări! Ce se poartă acum în medicina estetică.
Adio, exagerări! Ce se poartă acum în medicina estetică. Foto: arhiva

Sănătatea pielii trebuie să fie prioritară, iar procedurile de înfrumusețare ar trebui luate în calcul după evaluarea și tratarea eventualelor afecțiuni. Printre problemele întâlnite frecvent se numără acneea, rozaceea și melasma, o afecțiune caracterizată prin apariția unor pete pigmentare, în special la nivelul feței. Evaluarea dermatologică este importantă pentru identificarea cauzelor și alegerea unei conduite potrivite fiecărui pacient, spune medicul, pe care l-am întâlnit la inaugurarea propriei clinici din cartierul Cotroceni.

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Foto: Dr. Meriam Ateia-Opaschi

„Principalul lucru la care ne-am gândit a fost pacientul și ne-am dorit să avem aparatură de ultimă generație, astfel încât să putem rezolva cât mai multe dintre problemele cu care acesta se confruntă”, explică Dr. Meriam Ateia-Opaschi. De aceea, ea a reunit la clinică specialiști din dermatologie, chirurgie plastică și ginecologie estetică. Printre aceștia se numără Prof. Univ. Dr. Ana-Maria Oproiu, medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, și Dr. Mihai Lupu, medic primar dermatolog, cu experiență în dermato-oncologie și dermatoscopie digitală.

Mai multă naturalețe, mai puține excese

În ceea ce privește tendințele internaționale în medicina estetică, accentul se mută tot mai mult către rezultate discrete, care păstrează trăsăturile naturale. Dr. Ateia-Opaschi consideră că procedurile trebuie recomandate în funcție de nevoile reale ale pacientului, nu doar pentru că acesta și le dorește.

Tendințele la nivel mondial merg către evitarea exceselor în estetică, inclusiv în ceea ce privește injectările. Încercăm să păstrăm naturalețea și să folosim procedurile atunci când este nevoie, nu doar la cererea pacienților”, afirmă medicul.

Într-o perioadă în care rețelele sociale influențează tot mai mult percepția asupra frumuseții, mesajul este unul important: nu orice imperfecțiune necesită o intervenție estetică, iar sănătatea pielii trebuie să rămână punctul de plecare.

O echipă cu specializări complementare

Un alt aspect important pentru medic a fost formarea unei echipe care să poată aborda problemele pacienților din perspective medicale diferite.

„Principalul lucru la care ne-am gândit a fost pacientul și ne-am dorit să avem aparatură de ultimă generație, astfel încât să putem rezolva cât mai multe dintre problemele cu care acesta se confruntă”, explică Dr. Meriam Ateia-Opaschi.

Echipa reunește specialiști din dermatologie, chirurgie plastică și ginecologie estetică. Printre aceștia se numără Prof. Univ. Dr. Ana-Maria Oproiu, medic primar în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, și Dr. Mihai Lupu, medic primar dermatolog, cu experiență în dermato-oncologie și dermatoscopie digitală.

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