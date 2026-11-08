 Vrei un păr sănătos, strălucitor și cu volum? Trucurile franțuzoaicelor pe care le poți încerca la duș
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Vrei un păr sănătos, strălucitor și cu volum? Trucurile franțuzoaicelor pe care le poți încerca la duș

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Părul franțuzoaicelor a devenit, de-a lungul timpului, un adevărat reper de frumusețe. Fie că vorbim despre Jeanne Damas, Brigitte Bardot sau Jane Birkin, coafurile lor au în comun un aspect aparent neglijent, dar extrem de bine pus la punct. Șuvițele cad natural, au mișcare, volum și acel aer ușor răvășit care pare să nu necesite niciun efort.

Îngrijirea părului
Îngrijirea părului Foto: Arhivă

Secretul acestui stil nu stă neapărat în produsele de styling sau în orele petrecute în fața oglinzii. Potrivit hairstylistului francez Daphné Narcy, totul începe chiar în timpul dușului. Specialistul atrage atenția că anumite gesturi aparent banale pot afecta sănătatea podoabei capilare, favorizând ruperea firelor, apariția frizz-ului și pierderea strălucirii, potrivit Vogue.

Atunci când este ud, părul devine mult mai fragil și are nevoie de o îngrijire delicată. Spălarea în grabă, frecarea agresivă sau folosirea apei prea fierbinți sunt câteva dintre obiceiurile care ar trebui evitate. Daphné Narcy recomandă câteva schimbări simple care pot transforma rutina de îngrijire într-un adevărat ritual de frumusețe.

Spală scalpul, nu freca lungimea părului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este concentrarea spălării asupra lungimii firelor de păr, în locul scalpului. Potrivit specialistului, rădăcinile sunt zona în care se acumulează sebumul, impuritățile și reziduurile de produse, motiv pentru care trebuie să primească cea mai mare atenție.

Frecarea lungimilor între ele poate deteriora firele și poate favoriza ruperea acestora. De aceea, Daphné Narcy recomandă ca șamponarea să fie concentrată în special la nivelul scalpului. Un scalp curat reprezintă baza unui păr sănătos și contribuie la aspectul aerisit al rădăcinilor după uscare.

Temperatura apei contează mai mult decât crezi

Dușurile foarte fierbinți pot avea efecte neplăcute asupra părului. Apa prea caldă poate ridica cuticula firului, ceea ce favorizează pierderea hidratării și face părul să pară mai tern și mai poros. În plus, culoarea poate să se estompeze mai repede.

Nici scalpul nu este protejat de efectele temperaturilor ridicate. Apa fierbinte îl poate usca și irita, iar specialistul atrage atenția și asupra posibilelor efecte negative asupra foliculilor.

Recomandarea este să alegi o temperatură confortabilă, fără ca apa să fie fierbinte. Daphné Narcy propune un test simplu: dacă apa se simte plăcut atunci când o atingi cu încheietura mâinii și nu provoacă senzația de căldură excesivă, temperatura este potrivită.

Masează scalpul, nu îl freca agresiv

Un alt detaliu important ține de modul în care aplici șamponul. În loc să freci energic scalpul cu unghiile sau să faci mișcări bruște, folosește vârfurile degetelor și masează delicat, prin mișcări circulare mici.

Specialistul subliniază că spălarea trebuie să semene mai degrabă cu un masaj revigorant decât cu o exfoliere agresivă. Pe lângă faptul că este o metodă mai blândă, acest gest poate transforma rutina obișnuită de îngrijire într-un moment de relaxare.

Cantitatea de șampon și spălarea în doi pași

Daphné Narcy recomandă și șamponarea în două etape, o metodă care ajută la curățarea eficientă a părului. La fiecare aplicare, cantitatea de produs ar trebui să fie aproximativ cât o nucă.

Folosirea unei cantități prea mari de șampon poate lăsa reziduuri la nivelul scalpului. Acestea pot îngreuna rădăcinile, pot provoca iritații și pot face părul să pară murdar mai repede.

Astfel, în loc să obții un păr mai curat folosind mult produs, poți ajunge să îl speli mai des. Pentru a evita acest cerc vicios, este important să respecți cantitatea recomandată și să clătești bine după fiecare etapă.

Cum trebuie spălate lungimile pentru a evita ruperea firelor

O atenție deosebită trebuie acordată și lungimilor, mai ales dacă părul este predispus la încurcare sau deteriorare. În timpul șamponării, acestea nu trebuie frecate energic.

Daphné Narcy recomandă să apropii palmele și să aluneci ușor cu ele de-a lungul firelor, până la vârfuri. Mișcările trebuie să fie blânde, cu o frecare minimă.

În timpul clătirii, spuma care se scurge de la nivelul scalpului contribuie la curățarea lungimilor, fără să fie nevoie să le agresezi suplimentar. Această tehnică ajută la reducerea încâlcirii și a ruperii firelor, păstrând în același timp hidratarea și aspectul neted al părului.

Ghid de cumpărături

WhatsApp Image 2026 11 07 at 21 49 04 jpeg
#Exclusiv Click!
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special Interviurile Click!
mihail si gavriil jpeg
Cine au fost Sfinții Mihail si Gavriil și de ce sunt sărbătoriți împreună. Povestea celor doi Arhangheli prăznuiți pe 8 noiembrie Fapt divers
image
Mărturia românului aflat în centrul istoric al Cracoviei în timpul atacului armat: „Sunetele par de mitralieră” adevarul.ro
image
Dan Șucu vine cu o propunere pentru tinerii care visează la propria casă: un nou program pentru cumpărarea locuințelor adevarul.ro

Parteneri

image
Cum a fost Laurențiu Reghecampf dat afară de Gigi Becali din cauza lui Giovanni Becali www.fanatik.ro
image
Ger ca în toiul iernii, la început de noiembrie. Unde au coborât temperaturile până la -8 grade observatornews.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros www.antena3.ro
image
Mărturia unui român prins în împușcăturile din Cracovia. „Zboară elicoptere peste oraș, e haotic totul” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
UPDATE Primele imagini de la nunta lui Pescobar cu Lavinia Lorena! Cât de frumoasă a fost mireasa www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac a făcut o dezvăluire rară despre nepoții lui. Ce sarcină uriașă le-a dat as.ro
image
Radar ascuns după un copac, un pod sau o clădire. Este legală amenda dacă șoferul nu a putut vedea echipajul? playtech.ro
image
„Daniel Pancu se încălzește dându-și foc la valiză”. Editorial Bogdan Baratky după declarațiile halucinante ale antrenorului Rapidului www.fanatik.ro
image
Emily Burghelea este disperată! Soțul ei nu vrea să se opereze: 'Chistul crește și, sincer, nu știu ce... www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa okmagazine.ro
image
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată okmagazine.ro
image
#Primul Război Mondial
Câți orfani de război erau în România Mare, în anul 1922? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Povestea spectaculoasă a lui Rudolph Valentino: Cum cucerit Hollywoodul primul mare sex-simbol al cinematografiei historia.ro
horoscop colaj pixabay jpg
Două zodii primesc o sumă mare de bani! Vor avea parte de un ajutor financiar neașteptat sau chiar de o moștenire Horoscop
zodii noroc jpeg
O zodie va avea lumea la picioare între 7 și 15 noiembrie! Norocul îi surâde din toate direcțiile, iar astrele îi pregătesc surprize uriașe Horoscop
horoscop jpg
Horoscop sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Zodia care trebuie să fie atentă la bani și nativii care pot avea parte de tensiuni în dragoste Horoscop
horoscop
3 zodii care dau lovitura între 6 și 15 noiembrie 2026! Norocul le surâde la fiecare pas Horoscop
horoscop webp
Horoscop săptămânal 6-12 noiembrie 2026. Tensiuni, decizii dificile și oportunități neașteptate Horoscop
NIBIRU Retrograde Festival Crowd jpg
Lil Uzi Vert vine la Beach, Please! 2027. De Black Friday, Beach, Please! și festivalurile NIBIRU pun vara la vânzare de la 1 leu, pe eMAG Advertoriale
horoscop png
Cele două zodii care vor avea parte de o bucurie uriașă în weekend. Visau la acest lucru de mulți ani Horoscop
Nuanțe de blond
Blondul te poate îmbătrâni? Ce nuanțe de păr recomandă stiliștii femeilor trecute de 50 de ani Stil de viață
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net