Vrei un păr sănătos, strălucitor și cu volum? Trucurile franțuzoaicelor pe care le poți încerca la duș

Părul franțuzoaicelor a devenit, de-a lungul timpului, un adevărat reper de frumusețe. Fie că vorbim despre Jeanne Damas, Brigitte Bardot sau Jane Birkin, coafurile lor au în comun un aspect aparent neglijent, dar extrem de bine pus la punct. Șuvițele cad natural, au mișcare, volum și acel aer ușor răvășit care pare să nu necesite niciun efort.

Îngrijirea părului Foto: Arhivă

Secretul acestui stil nu stă neapărat în produsele de styling sau în orele petrecute în fața oglinzii. Potrivit hairstylistului francez Daphné Narcy, totul începe chiar în timpul dușului. Specialistul atrage atenția că anumite gesturi aparent banale pot afecta sănătatea podoabei capilare, favorizând ruperea firelor, apariția frizz-ului și pierderea strălucirii, potrivit Vogue.

Atunci când este ud, părul devine mult mai fragil și are nevoie de o îngrijire delicată. Spălarea în grabă, frecarea agresivă sau folosirea apei prea fierbinți sunt câteva dintre obiceiurile care ar trebui evitate. Daphné Narcy recomandă câteva schimbări simple care pot transforma rutina de îngrijire într-un adevărat ritual de frumusețe.

Spală scalpul, nu freca lungimea părului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este concentrarea spălării asupra lungimii firelor de păr, în locul scalpului. Potrivit specialistului, rădăcinile sunt zona în care se acumulează sebumul, impuritățile și reziduurile de produse, motiv pentru care trebuie să primească cea mai mare atenție.

Frecarea lungimilor între ele poate deteriora firele și poate favoriza ruperea acestora. De aceea, Daphné Narcy recomandă ca șamponarea să fie concentrată în special la nivelul scalpului. Un scalp curat reprezintă baza unui păr sănătos și contribuie la aspectul aerisit al rădăcinilor după uscare.

Temperatura apei contează mai mult decât crezi

Dușurile foarte fierbinți pot avea efecte neplăcute asupra părului. Apa prea caldă poate ridica cuticula firului, ceea ce favorizează pierderea hidratării și face părul să pară mai tern și mai poros. În plus, culoarea poate să se estompeze mai repede.

Nici scalpul nu este protejat de efectele temperaturilor ridicate. Apa fierbinte îl poate usca și irita, iar specialistul atrage atenția și asupra posibilelor efecte negative asupra foliculilor.

Recomandarea este să alegi o temperatură confortabilă, fără ca apa să fie fierbinte. Daphné Narcy propune un test simplu: dacă apa se simte plăcut atunci când o atingi cu încheietura mâinii și nu provoacă senzația de căldură excesivă, temperatura este potrivită.

Masează scalpul, nu îl freca agresiv

Un alt detaliu important ține de modul în care aplici șamponul. În loc să freci energic scalpul cu unghiile sau să faci mișcări bruște, folosește vârfurile degetelor și masează delicat, prin mișcări circulare mici.

Specialistul subliniază că spălarea trebuie să semene mai degrabă cu un masaj revigorant decât cu o exfoliere agresivă. Pe lângă faptul că este o metodă mai blândă, acest gest poate transforma rutina obișnuită de îngrijire într-un moment de relaxare.

Cantitatea de șampon și spălarea în doi pași

Daphné Narcy recomandă și șamponarea în două etape, o metodă care ajută la curățarea eficientă a părului. La fiecare aplicare, cantitatea de produs ar trebui să fie aproximativ cât o nucă.

Folosirea unei cantități prea mari de șampon poate lăsa reziduuri la nivelul scalpului. Acestea pot îngreuna rădăcinile, pot provoca iritații și pot face părul să pară murdar mai repede.

Astfel, în loc să obții un păr mai curat folosind mult produs, poți ajunge să îl speli mai des. Pentru a evita acest cerc vicios, este important să respecți cantitatea recomandată și să clătești bine după fiecare etapă.

Cum trebuie spălate lungimile pentru a evita ruperea firelor

O atenție deosebită trebuie acordată și lungimilor, mai ales dacă părul este predispus la încurcare sau deteriorare. În timpul șamponării, acestea nu trebuie frecate energic.

Daphné Narcy recomandă să apropii palmele și să aluneci ușor cu ele de-a lungul firelor, până la vârfuri. Mișcările trebuie să fie blânde, cu o frecare minimă.

În timpul clătirii, spuma care se scurge de la nivelul scalpului contribuie la curățarea lungimilor, fără să fie nevoie să le agresezi suplimentar. Această tehnică ajută la reducerea încâlcirii și a ruperii firelor, păstrând în același timp hidratarea și aspectul neted al părului.