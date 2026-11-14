 Rețeta Ralucăi Bădescu pentru chipsuri crocante din broccoli. Secretul unei gustări sănătoase și rapide
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VideoRețeta Ralucăi Bădescu pentru chipsuri crocante din broccoli. Secretul unei gustări sănătoase și rapide

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Raluca Bădescu a venit în atenția fanilor cu o idee inedită de gustare sănătoasă și ușor de pregătit: chipsurile din broccoli. Rețeta este simplă, nu necesită mult timp de preparare și poate fi o alternativă interesantă la chipsurile clasice.

Rețeta Ralucăi Bădescu pentru chipsuri crocante din broccoli
Rețeta Ralucăi Bădescu pentru chipsuri crocante din broccoli Foto: Instagram

Rețeta de chipsuri din broccoli 

Printre rețetele rapide pe care le-a prezentat, vedeta a arătat și cum pregătește această gustare crocantă. Broccoliul este gătit ușor în tigaie, apoi așezat într-o tavă, presat și pregătit pentru cuptor, alături de câteva semințe.

„Astăzi, niște chipsuri super sănătoase și super gustoase. Tragem broccoli la tigaie foarte ușor, cu puțin usturoi și dafin, îi punem într-o tavă, după care îi presăm. Dacă aveți bătătorul pentru șnițele sau fundul unui pahar plat, folosiți-l cu încredere ca să le presați uniform! Adăugăm semințe, care sunt foarte bune și sănătoase, peste broccoli și dăm totul la cuptor. Câteva minute mai târziu... sunt gata chipsurile noastre! Super crocante, aromate și perfecte pentru o seară de film.”

Cum își menține silueta la 57 de ani

Ajunsă la vârsta de 57 de ani, Ramona Bădescu reușește să își păstreze silueta trasă prin inel, fiind atentă la stilul de viață pe care îl are. Vedeta a dezvăluit că face mișcare și încearcă să aibă o alimentație echilibrată, fără să își interzică anumite pofte, ci doar să fie atentă la cantități.

„Îmi face așa mare plăcere că se văd sacrificiile pe care le fac. Nu este așa simplu, dar nici complicat. Am un stil de viață sănătos, fac mișcare, dar în același timp e bine ca atunci când îți dorești ceva sau îți e poftă de ceva să nu-ți impui organismului să îi dai, dar în cantitate mică”, a spus Ramona Bădescu pentru Spynews.ro.

„Viața mea s-a schimbat radical, s-a schimbat în bine”

Un alt motiv pentru care vedeta este mereu în mișcare este fiul său, care îi ocupă o mare parte din timp și o ține în priză. Ramona Bădescu a mărturisit că maternitatea i-a schimbat complet viața și că, deși nu este întotdeauna ușor să fii mamă, această experiență vine cu multe momente speciale.

„Faptul că sunt mămică mă pune la alergări, la mișcare, pentru că fiul meu e un titirez și așa că fac multă mișcare. Viața mea s-a schimbat radical, s-a schimbat în bine, în minunat, într-un miracol în care continui să trăiesc și astăzi, s-a schimbat în momente dificile pentru că a fi mamă nu este ușor, dar se învață”, a mai spus vedeta pentru sursa citată.

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