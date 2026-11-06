 Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său. Actrița a izbucnit în lacrimi. „Nu deschidea ochii”
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Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său. Actrița a izbucnit în lacrimi. „Nu deschidea ochii”

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Ramona Bădescu a vorbit cu sinceritate despre câteva aspecte din viața ei. Actrița a vorbit cu lacrimi în ochi despre moartea tatălui său și despre ce s-a întâmplat cu puțin timp înainte de tragedie.

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Foto: Instagram

Vedeta a spus lucruri mai puțin știute din viața sa personală la emisiunea „Furnicuțele”, acolo unde a fost invitată. Ramona Bădescu s-a emoționat extrem de tare atunci când a vorbit despre ultimele momente din viața tatălui său. El se afla în spital, iar ea era în Italia la acea vreme.

Ramona Bădescu, despre moartea tatălui său

Pierderea tatălui ei a fost un moment de cotitură pentru întreaga familie. Totul s-a întâmplat în pandemia de Covid, atunci când existau restricții peste tot. Atunci, Ramona Bădescu se afla în Italia și nu a putut veni în țară pentru a-i fi alături acestuia.

Tatăl actriței se afla în spital și tot ce putea vedeta să facă a fost să vorbească cu el la telefon. Potrivit acesteia, bărbatul nu mai putea mânca și nici nu mai reușea să deschidă ochii, deci starea lui era una critică. Cu toate acestea. Ramona Bădescu a insistat să-i transmită un mesaj vocal.

„Tata nu mai mânca, nu deschidea ochii. Eu din Italia nu puteam să vin că în Italia a fost foarte strict totul. I-am dat un mesaj pe telefon și i-am spus: „Tată, trebuie să mănânci, să te faci puternic pentru că avem nevoie de tine, pentru că te iubim și trebuie să-l asculți pe domnul doctor”, a povestit Ramona Bădescu la „Furnicuțele”.

Mai mult decât atât, imediat ce tatăl actriței i-a auzit vocea prin telefon, acesta s-a mișcat, fiind o dovadă că între cei doi exista o conexiune aparte. 

Actrița a povestit primele momente de după naștere

Ramona Bădescu are o relație de câțiva ani cu omul de afaceri italian Fabio Cali. Ea a devenit pentru prima oară mamă în urmă cu șapte ani și împreună au unui băiețel pe nume Ignazio. Aceasta l-a născut la vârsta de 50 de ani și întreaga familie s-a bucurat de acest moment. 

„Au fost când s-a născut Ignazio, tata l-a ținut în brate pe Ignazio. Asta a fost bucuria lui tata, să mă vadă, n-ar fi crezut la 50 de ani (n.r. că devine mamă), nici eu nu credeam, dar Dumnezeu mi-a îndeplinit această dorință pe care o aveam de mică, dar nu găsisem bărbatul potrivit cu care să fac un copil. Pentru că nu e totul să faci un copil. Trebuie să ai și omul în care să ai încredere, pe care să-l iubești, căruia să-i dăruiești”, a mai declarat Ramona Bădescu în cadrul emisiunii.

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