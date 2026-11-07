 Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă!
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Ramona Bădescu, amenințată cu moartea în Italia pentru că este româncă!

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Ramona Bădescu a vorbit deschis despre experiențele dificile pe care le-a trăit de-a lungul anilor petrecuți în Italia. Actrița a dezvăluit că s-a confruntat cu discriminarea din cauza naționalității sale și că a ajuns inclusiv să primească amenințări cu moartea. Deși a fost nevoită să le explice italienilor că este româncă și că acest lucru nu îi definește caracterul, vedeta spune că nu și-a ascuns niciodată originile și că este mândră de țara în care s-a născut.

Ramona Bădescu
Ramona Bădescu Foto: Instagram

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, unde a fost intervievată de Cătălin Măruță, Ramona Bădescu a făcut mai multe dezvăluiri despre viața sa personală și profesională. Actrița a povestit atât despre prejudecățile cu care s-a confruntat în Italia, cât și despre oportunitățile pe care această țară i le-a oferit. Totodată, a vorbit despre una dintre cele mai grele perioade din viața sa, depresia de după nașterea fiului ei, Ignazio.

Ramona Bădescu a fost discriminată în Italia și a primit amenințări cu moartea

Unul dintre subiectele abordate în timpul interviului a fost discriminarea pe care actrița a simțit-o din cauza faptului că este româncă. Întrebată dacă a fost vreodată tratată diferit pentru naționalitatea sa, Ramona Bădescu a răspuns afirmativ și a dezvăluit că situațiile prin care a trecut au fost uneori extrem de grave.

Vedeta a mărturisit că a primit chiar și amenințări cu moartea. I-a fost dificil să le explice unor italieni că originea românească nu reprezintă un motiv pentru a fi judecată sau catalogată negativ. Cu toate acestea, nu a renunțat să își apere identitatea și să vorbească despre România cu mândrie.

Mi-a fost foarte greu să le explic italienilor că eu sunt româncă. Sunt mândră că sunt româncă și asta nu înseamnă că nu sunt o persoană ok”, a declarat actrița.

Ramona Bădescu a povestit și despre implicarea sa în susținerea femeilor românce care plecau în Italia pentru a lucra în gospodăriile familiilor italiene, unde aveau grijă de copii și de părinții acestora. Actrița spune că a încercat să le apere și să condamne prejudecățile, folosindu-se inclusiv de vizibilitatea pe care o avea în televiziune.

Un alt aspect pe care a simțit nevoia să îl clarifice a fost confuzia dintre România și comunitatea romă. Vedeta a explicat că, multă vreme, în percepția unor italieni, cele două noțiuni erau asociate în mod greșit. De aceea, a încercat să le explice diferențele și să îi încurajeze să descopere România înainte de a-și forma o părere despre țară.

Ce i-a oferit Italia Ramonei Bădescu și care a fost cea mai grea încercare din viața sa

Chiar dacă s-a confruntat cu discriminarea, Italia a reprezentat pentru Ramona Bădescu și locul în care a avut parte de experiențe importante. Întrebată ce a găsit acolo și nu a avut în România, actrița a vorbit despre iubire, oportunități profesionale și întâlnirea cu artiști deosebiți.

Vedeta a explicat că experiența italiană i-a permis să evolueze în carieră, să învețe mai multe despre teatru și să urce pe scene importante. A avut ocazia să lucreze și să interacționeze cu artiști pe care îi apreciază, iar toate aceste experiențe au contribuit la dezvoltarea sa profesională.

Totuși, cele mai importante daruri pe care le-a primit în Italia sunt familia pe care și-a construit-o și fiul său. Actrița a menționat că această țară i-a adus în viață atât pe Fabio Cali, partenerul său, cât și pe băiețelul lor, Ignazio.

În cadrul discuției, Cătălin Măruță a întrebat-o și care a fost cel mai mare compromis pe care l-a făcut de-a lungul vieții. Ramona Bădescu a explicat că nu consideră că a făcut compromisuri, ci mai degrabă că a încheiat un pact cu propria persoană și cu forța interioară de care a avut nevoie pentru a depăși momentele dificile.

Cea mai grea încercare a fost depresia de după nașterea fiului său. Actrița a recunoscut că perioada respectivă a fost extrem de delicată și că, la început, nu credea că va reuși să depășească starea în care se afla.

„Cea mai mare forță pe care am avut-o a fost să trec depresia după naștere, care a fost perioada mea cea mai grea și despre care nu credeam că o să treacă ușor. Mi-a fost mare frică, pentru că e o perioadă foarte delicată”, a mărturisit Ramona Bădescu.

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