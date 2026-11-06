 Sorin Rap, mesaj impresionant pentru Mihaela Borcea: „Vreau să îmbătrânim ținându-ne de mână”
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Sorin Rap, mesaj impresionant pentru Mihaela Borcea: „Vreau să îmbătrânim ținându-ne de mână”

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Mihaela Borcea a primit numeroase mesaje și urări din partea persoanelor apropiate cu ocazia zilei sale de naștere. Printre cele mai speciale surprize s-a numărat declarația de dragoste făcută public de soțul ei, Sorin Rap. Bărbatul i-a transmis un mesaj plin de afecțiune, în care și-a exprimat iubirea și recunoștința pentru femeia care îi este alături.

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Foto: arhivă

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar în vara anului trecut au decis să își unească destinele în fața legii. De atunci, relația lor a continuat, iar Sorin Rap nu a ratat ocazia de a-i arăta public Mihaelei cât de importantă este pentru el. De ziua acesteia, soțul femeii de afaceri i-a transmis că își dorește să îi fie sprijin în momentele dificile, să o facă să zâmbească și să îmbătrânească împreună, ținându-se de mână.

Mesajul de dragoste transmis de Sorin Rap soției sale, Mihaela Borcea

Cu ocazia aniversării, Sorin Rap a ales să îi dedice soției sale câteva rânduri în care a vorbit despre sentimentele pe care le are pentru ea. Mesajul său a fost unul profund, bărbatul mărturisind că nu își imaginează un viitor în care Mihaela să nu facă parte din viața lui.

Acesta i-a transmis că vrea să fie persoana care îi oferă sprijin atunci când îi este greu, care îi șterge lacrimile și care găsește mereu un motiv să o facă să râdă. Totodată, i-a mărturisit că ea este femeia visurilor sale și că nu își dorește ca inima lui să aibă o altă destinație.

„Vreau să fiu omul care îți șterge lacrimile, care îți ține mâna când îți este greu, care te face să râzi și care îți amintește că ești femeia visurilor mele! Nu știu dacă există o iubire mai mare decât a mea, dar știu sigur că inima mea nu a cunoscut și nu-și dorește altă destinație decât tine”, a scris Sorin Rap.

În continuarea declarației, soțul femeii de afaceri i-a mulțumit pentru prezența ei în viața sa și pentru povestea pe care o construiesc împreună. Dorința lui este ca iubirea dintre ei să rămână la fel de puternică și peste ani, indiferent de încercările pe care le vor întâmpina.

„Îți mulțumesc că exiști, că ești lângă mine și că împreună scriem povestea noastră. Vreau să îmbătrânim ținându-ne de mână, să ne privim cu aceeași dragoste și să ne amintim mereu că noi doi am fost cel mai frumos dar pe care ni l-a oferit viața”, a mai transmis Sorin Rap.

Mihaela Borcea a trecut printr-un an dificil. A pierdut două persoane apropiate

Aniversarea Mihaelei Borcea vine după o perioadă pe care chiar ea a descris-o drept una dintre cele mai grele. Femeia de afaceri a recunoscut că ultimele luni au venit cu numeroase încercări și experiențe dureroase, care au făcut-o să privească altfel lucrurile importante din viață.

În luna august, aceasta a pierdut două persoane dragi: tatăl său și unul dintre finii ei. Cele două decese au marcat-o profund, iar Mihaela Borcea a vorbit deschis despre suferința prin care a trecut și despre lecțiile pe care le-a învățat în această perioadă.

Vedeta a mărturisit că a realizat cât de importantă este sănătatea și cât de mult contează timpul petrecut alături de cei dragi. Totodată, a înțeles că există situații pe care oamenii nu le pot controla, însă pot găsi resursele necesare pentru a continua, chiar și atunci când trec prin momente complicate.

„A fost un an în care am înțeles, poate mai mult ca oricând, cât de fragilă este viața, cât de prețioasă este sănătatea și cât de mult contează oamenii dragi pe care îi avem lângă noi. Am învățat că nu putem controla tot ce ni se întâmplă, dar putem alege să găsim puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când drumul devine greu”, a transmis Mihaela Borcea pe Facebook.

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