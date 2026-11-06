Probleme de sănătate pentru Oana Roman. Cum se simte acum și ce a făcut fiica ei cât a stat pe patul de spital

Oana Roman a ajuns pe patul de spital recent și a vorbit și despre diagnosticul primit. Acum, vedeta trebuie să stea în casă, în carantină. Ce a făcut fiica sa, Isabela, cât mama ei era consultată de medici.

Oana Roman. Foto: Instagram

Oana Roman nu s-a simțit deloc bine zilele trecute. Vedeta a fost nevoită să meargă la spital miercuri seară. Acolo, i s-au făcut testele de gripă și COvid. Astfel, a descoperit că este pozitivă la Covid și a primit tratamentul corespunzător. Care este starea ei actuală.

Vedeta a ajuns pe patul de spital

Miercuri seară, Oana Roman s-a filmat de pe patul de spital. Aceasta a declarat că s-a simțit rău și a mers să facă niște teste. Astfel, ea a descoperit că este pozitivă la Covid, însă a menționat că a făcut o formă destul de ușoară.

„Nimic grav. Doar Covid. Mi-au făcut test de gripă și Covid. Asta e. O să treacă”, a scris Oana Roman, pe Instagram atunci.

De asemenea, ea a făcut și o radiografie la plămâni, a făcut perfuzii și a primit tratamentul corespunzător cu antibiotice. Astfel, ea trebuie să rămână în carantină, acasă, până când testul va ieși negativ.

„Nu am formă urâtă de Covid, am o formă relativ ușoară (...) Bine am făcut că m-am dus, pentru că, altfel, mie nu mi-ar fi dat prin cap să îmi fac testul ca să văd de ce nu mă simt bine. Mi s-a prescris un tratament, am făcut și o radiografie la plămâni care arăta bine și trebuie să stau în casă până când va ieși testul negativ. Așa că, mă voi plictisi un pic acasă, dar o să fiu aici”, a spus vedeta.

Ce a făcut fiica ei, Isabela, cât timp a fost la spital

În urmă cu doar câteva ore, Oana Roman a făcut o postare referitoare la fiica ei, Isabela. „Sunt profund recunoscătoare pentru copilul acesta minunat. Îmi doresc ca toate mamele să simtă aceeași bucurie, mândrie și binecuvântare”, a scris vedeta pe Facebook.

De asemenea, Oana Roman a dezvăluit faptul că adolescenta i-a fost alături în momentele grele, inclusiv la spital.

„Am fost la spital acum 2 seri pentru că nu mă simțeam bine. Nu a vrut să rămână acasă. A ținut neapărat să vină cu mine și a stat pe hol la UPU 3 ore ca să nu mă lase singură. Are doar 12 ani și totuși e un adevărat sprijin pentru mine, deși eu nu i-am cerut asta. Sunt recunoscătoare pentru minunea asta de copil”, a mai spus Oana Roman pe rețelele de socializare.

Care este starea de sănătate a Oanei Roman în prezent

Oana Roman își ține urmăritorii la curent cu starea sa de sănătate și a vorbit pe Instagram despre cum se simte. Vedeta a mărturisit că este bine, însă Covidul i-a dat planurile peste cap. Deși avea o programare la vopsit, este nevoită să rămână în casă până când se reface complet.

„Ziua 2 de carantină pentru mine, tot cu Covid în casă, cu tratament, tot cu vocea asta fabuloasă. A ieșit soarele astăzi, ceea ce este bine dar profit de el doar de aici din curte, noroc că am curte. Cam atât. Azi trebuia să mă duc să mă vopsesc, pentru că mie îmi crește foarte repede părul, dar nu am cum, o să mă spăl acasă”, a dezvăluit Oana Roman.