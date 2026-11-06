 Ce s-a ales de fostele soliste din Trio Express! Carmen Harra, schimbare radicală de viață, iar Aida Pînzaru trăiește de 37 de ani în America
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Ce s-a ales de fostele soliste din Trio Express! Carmen Harra, schimbare radicală de viață, iar Aida Pînzaru trăiește de 37 de ani în America

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Vă mai amintiți de grupul muzical „Trio Express”? Iată cum arată acum unele dintre artistele care, de-a lungul vremii, au cântat în trupa de mare succes, din anii 80, dar și care este alimentul-otravă, la care două dintre ele au renunțat, pentru a-și păstra sănătatea, dar și silueta. Natalia Guberna ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre colaborarea cu „Trio Express”. Iată și ce meserie are fosta lor colegă, Aida Pînzaru, în America, unde locuiește.

Carmen Harra a devenit cunoscută alături de Aida Pînzaru (stânga) și de Claudia Nacu
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Carmen Harra a devenit cunoscută alături de Aida Pînzaru (stânga) și de Claudia Nacu Foto: foto: Facebook

Aida Pînzaru și Carmen Harra din „Trio Express” s-au stabilit în America

Grupul „Trio Express” a avut componențe diferite, de-a lungul vremii, mai multe soliste susținând concerte sub această titulatură. Le reamintim pe Carmen Mureșan (Carmen Harra), Aida Pînzaru, Natalia Guberna. Aida Pînzaru și Carmen Harra, ambele stabilite în America, au păstrat o prietenie strânsă și după ce au plecat din țară. Iată cu ce se ocupă Aida Pînzaru (70 de ani), după ce a renunțat la muzică:

„Am plecat în 1989, înainte să aibă loc Revoluția din România, de care nu am avut habar că va avea loc, că n-aș mai fi plecat. Sunt 37 de ani de când am venit la New York și nu l-am mai părăsit nici in ziua de azi.

Nu am putut să-mi urmez profesiunea de muzician, am absolvit Conservatorul, în București, din cauza că supraviețuirea într-o țară complet străină, unde nu ai nimic, nici familie și nici prieteni, este extrem de grea. Am căutat un alt profil, astfel că, după primii trei ani, am început să lucrez în managementul de proprietăți comerciale. Este o industrie în general a bărbaților”, a menționat ea, pe Facebook. 

Alimentul la care Carmen Harra a renunțat definitiv: „Zahărul este otravă”

Carmen Harra (71 de ani), stabilită și ea în America, arată impecabil, păstrându-și cochetăria. Care este însă secretul ei? În primul rând, a renunțat total la dulciuri, dar adesea se fotografiază și din sala de sport, unde face exerciții fizice pentru tonifierea musculară.

„Zahărul este otravă, în momentul în care am scos zahărul din alimentație, inclusiv pâinea, pastele, cartofii albi, că și acestea conțin zahăr, am devenit altă persoană. Dacă vrei să reduci kilogramele, renunță la zahăr, căci se transformă în glucoză și îngrașă organismul. După o vârstă se depune”, a menționat ea, pe Facebook.

Și Natalia Guberna a cântat în „Trio Express”. Secretul siluetei, la 68 de ani

Și solista Natalia Guberna, și ea, cândva, componentă a trupei „Trio Express”, este adepta unui stil sănătos de viață. Și chiar are un trup de invidiat, la vârsta de 68 de ani: 

„Beau multă apă, am pe masă o cană plină, din care sorb, nu neapărat că mi-e sete, ci pentru hidratare, am renunțat la zahăr de câțiva ani și evit, pe cât posibil, grăsimile. Îmi plac salatele, fructele, mai fac și câte o friptură, dar mănânc în cantități mici, iar seara, cât mai puțin”, a menționat Natalia Guberna, exclusiv pentru Click!

Despre colaborarea cu Carmen Harra: „Este drastică și pretențioasă”

Ea ne-a povestit și despre perioada în care a cântat cu „Trio Express”. Iată și cum își caracterizează fosta „șefă” de trupă: 

„La un moment dat, m-au cooptat și pe mine în grup. Am cântat o scurtă perioadă, alături de Carmen, dar am avut ceva de învățat. Eu eram obișnuită să fiu singură pe scenă, dar faptul că am cântat în grup m-a ajutat să fiu mai disciplinată.

Carmen era drastică și foarte pretențioasă, pe mine mă cam deranja acest lucru, mai ales că eu eram cam rebelă. Dar, făceam ce zicea ea, a avut mereu calități de lider bun. Mergeam la ea acasă, repetam piesele, învățam să dansăm”, ne-a mai declarat Natalia Guberna.

Aida Pînzaru: „Fără înghețată nu pot să trăiesc!”

În schimb, Aida Pînzaru susține că nu poate renunța la înghețată, acesta fiind micul ei „păcat” culinar: 

„Fără înghețată nu pot să trăiesc, pot să trăiesc mai degrabă fără pâine. Nu există zi de la Dumnezeu în care să nu mănânc înghețată. Apoi am o bună dispoziție și sunt fericită”, a menționat Aida.

Carmen Harra i-a atras însă atenția, reamintindu-i de ravagiile pe care zahărul le poate face în organism, mai ales după vârsta de 50 de ani:

„Înghețata conține zahăr, de aceea îți place. Creierul nu funcționează fără glucoză, iar când vorbim de demență toate astea sunt consecințele diabetului de tip 3, din cauza excesului de zahăr”. 

Colega lor de trupă, Claudia Nacu, a încetat din viață la 58 de ani, în Olanda

Carmen Harra nu o va uita niciodată nici pe colega lor, Claudia Daniela Nacu, solista care a părăsit această lume, mult prea devreme, la numai 58 de ani, pe 31 iulie 2020, în Amsterdam, unde se stabilise din 1993:

„Pe Claudia o avem în permanență în inimă, în amintiri, am fost trei fete vesele. Am lucrat toate trei, ea a fost de un talent remarcabil, compunea muzică, o femeie distinsă!”, a mai precizat Carmen Harra.

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