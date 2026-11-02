Carmen Harra a prezis că Lora va divorța de Ionuț Ghenu. Reacția neașteptată a artistei: „Nu îmi venea să cred”

Lora a făcut dezvăluiri neașteptate, la câteva luni după ce Carmen Harra a prezis un posibil divorț între ea și Ionuț Ghenu. Artista a povestit cum a aflat despre declarațiile făcute de clarvăzătoare și Monica Tatoiu, dar și cât de puternic a afectat-o întreaga situație. Cântăreața a mărturisit că a trecut printr-un episod de anxietate după ce a urmărit la televizor discuția în care cele două vorbeau despre căsnicia ei.

Carmen Harra și Lora. Foto: Facebook

Lora și Ionuț Ghenu formează unul dintre cuplurile discrete ale showbizului românesc și sunt căsătoriți de doi ani. De-a lungul relației, cei doi au preferat să își țină viața personală departe de ochii curioșilor, însă acest lucru nu i-a ferit de speculații. În ultima perioadă, în jurul căsniciei lor au apărut zvonuri despre un posibil divorț, mai ales după ce artista a participat singură la nunta Andreei Bălan cu Victor Cornea.

Lora: „Eu mă uitam la un dialog despre mine la televizor”

Invitată în podcastul lui Jorge, Lora a povestit că a avut o criză puternică de anxietate după ce a văzut la televizor dialogul dintre Carmen Harra și Monica Tatoiu. Cântăreața nu se aștepta ca viața ei personală să fie subiectul unei asemenea discuții și a mărturisit că a fost șocată de ceea ce auzea.

„Cred că a fost ultima criză de anxietate foarte puternică pe care am făcut-o… Doamna Tatoiu și doamna Harra. Incredibil! Deci, eu mă uitam la un dialog despre mine la televizor. Nu îmi venea să cred.

Nu știu dacă vă puteți imagina, pentru că sunt oameni care lor le-ar plăcea, indiferent, numai să se zică ceva de ei, numai să apară. Nu este așa. Să te ia cineva să te terfelească și să dea, cum să zic, să dea drumul la ură către tine și eu nu făceam…”

„Eu mi-am văzut de viața mea, de treaba mea”

Artista a explicat că a aflat despre subiect prin intermediul unui mesaj primit în timp ce se întorsese de la serviciu. Curioasă să vadă despre ce este vorba, a deschis televizorul, însă declarațiile celor două au avut un impact puternic asupra sa.

„Eu mi-am văzut de viața mea, de treaba mea, am venit de la serviciu, am venit de la birou… Am primit mesajul ăla, am dat pe post și am făcut atac de panică de nedreptate. Nu îți vine să crezi.”

Ce previziuni a făcut Carmen Harra despre căsnicia Lorei

Carmen Harra este cunoscută pentru previziunile pe care le face despre viața personală a vedetelor, iar printre persoanele despre care a vorbit de-a lungul timpului se numără și Lora. În urmă cu câteva luni, aceasta a făcut afirmații tranșante despre căsnicia artistei cu Ionuț Ghenu, susținând că relația lor s-ar putea încheia printr-un divorț.

„Bazat pe codul ei de viață, ea fiind cifra cinci și născută într-o zi de 23, mai are un cinci, are divorțul, cel puțin două. Deci eu garantat vă spun că fata asta, orice pretinde ea, nu se atașează, de fapt, de nimeni și va divorța categoric de acest om. Ba mai mult, nu-i recomand să se mai căsătorească, că divorțează și de oricare altcineva vine în viața ei”, a spus Carmen Harra.

Cum i-a răspuns Lora lui Carmen Harra

La momentul respectiv, Lora nu a rămas indiferentă la afirmațiile făcute despre viața sa personală și i-a oferit o replică lui Carmen Harra. Artista a amintit că, în trecut, clarvăzătoarea îi făcuse o altă previziune, potrivit căreia urma să se căsătorească și să aibă un copil până în 2018. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, cântăreața a pus sub semnul întrebării credibilitatea afirmațiilor făcute despre viitorul ei.

„Tot dumneavoastră mi-ați spus că o să mă căsătoresc și o să am copil până în 2018. Probabil că v-ați supărat că nu s-a întâmplat asta. Nu știu. E foarte trist. Nu înțeleg de ce ascultați atât de ușor bârfe.

Unii oameni există pe lumea asta ca să strice pacea altor oameni. Oricât nu ai vrea tu să-i lași, când ești în postura mea și se propagă atât de repede informațiile și bârfele, mi se pare…. Nu ați distribui piesele pe care le lansez cu aceeași viteză cu care mă bârfiți”, a transmis artista.