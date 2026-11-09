Americanu’ din „La Bloc”, dezvăluiri despre cea mai grea cumpănă din viața sa! Operația de 12.000 de euro care i-a salvat viața. Ce meserie are acum

Emil Mitrache, actorul care l-a interpretat pe Americanu’ în serialul „La Bloc”, a trecut printr-o experiență care i-ar fi putut fi fatală. În timpul pandemiei, acesta a descoperit că suferă de o afecțiune gravă la inimă și a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de opt ore. Astăzi, după ce a reușit să depășească acel moment dificil, actorul are o ocupație la care puțini s-ar fi așteptat.

Îți mai amintești de Americanu’ din „La Bloc”? Foto: captură video

Invitat în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Emil Mitrache a povestit cum a aflat despre problemele de sănătate, cine l-a ajutat să suporte costurile operației și cum a ajuns să lucreze într-un domeniu complet diferit de actorie.

Emil Mitrache, la un pas de moarte din cauza problemelor la inimă

Problemele de sănătate au fost descoperite în perioada pandemiei, când actorul nu avea simptome și nici nu bănuia că suferă de o afecțiune atât de gravă. Soția sa a fost cea care a insistat să meargă la investigații medicale, iar rezultatele au scos la iveală o dilatație de aortă.

„Viața e un fir de ață. Norocul a fost că a fost descoperit la timp, am avut o dilatare de aortă, care nu te doare decât în ultima clipă. Eram în pandemie, nu mă durea nimic. Stăteam acasă, nu făceam efort mare. Soția m-a trimis la analize și am mers ca să scap de gura ei. Și atunci am descoperit, nu am realizat cât de mare era pericolul, a crescut foarte repede, s-a dilatat. Am scăpat”, a povestit Emil Mitrache.

La aproximativ trei luni după descoperirea afecțiunii, actorul a fost supus unei operații complicate, care a durat opt ore. Medicii au înlocuit valva aortică, grav afectată, cu una metalică. Intervenția a presupus și costuri considerabile, iar Emil Mitrache a mărturisit că nu avea la dispoziție suma necesară. Un prieten i-a oferit însă sprijinul financiar de care avea nevoie pentru a putea trece prin operație.

„Acum 5 ani a costat 12.000 de euro. Mi-au zis prieteni din SUA că în State e peste 100 de mii de dolari. Nu am avut bani, m-a ajutat un prieten căruia îi datorez viața. A durat 8 ore operația și după 5 zile am plecat acasă”, a dezvăluit actorul.

Deși intervenția chirurgicală a avut rezultatul dorit, Emil Mitrache trebuie să respecte în continuare un tratament permanent, necesar în urma montării valvei metalice.

„Tratamentul îl iau toată viața, pentru că am și o valvă metalică. Valva aortică era făcută praf de la dilatare și mi s-a pus o valvă metalică”, a explicat acesta.

Ce meserie are acum actorul care l-a interpretat pe Americanu’

Dincolo de problemele de sănătate, viața profesională a lui Emil Mitrache a trecut prin numeroase schimbări după perioada de succes a serialului „La Bloc”. Actorul a încercat mai multe domenii de activitate, printre care asigurările și medierea, iar la un moment dat a lucrat și ca șofer.

În prezent, acesta este ghid turistic autorizat și îi însoțește pe turiștii străini care vizitează România. Pentru noua ocupație, a urmat cursuri și a obținut acreditarea necesară.

„Am fost în asigurări, am fost mediator. Am făcut toate ocupațiile. Toate implică comunicare cu alți oameni. Acum m-am făcut ghid, alte examene. Am început din 2018, a fost o mică pauză cu pandemia. Am făcut școală, cu autorizație, sunt acreditat. Doar cu turiști care vin în România. Vorbesc engleză”, a povestit Emil Mitrache.

Astfel, la mai bine de două decenii de când a devenit cunoscut datorită personajului Americanu’, actorul și-a construit un nou drum profesional, departe de platourile de filmare.