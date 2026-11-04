Văduva lui John Ritter continuă să vorbească cu răposatul actor chiar și după 23 de ani de la moartea acestuia

Au trecut 23 de ani de la moartea actorului John Ritter, însă soția lui, Amy Yasbeck, n-a rupt niciodată legătura definitiv cu el.

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Prezentă luni, 2 noiembrie, la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansarea celebrului serial „Three’s Company”, în New York, Amy Yasbeck a vorbit, în revista „People”, despre relația specială pe care a avut-o cu regretatul actor și despre modul în care acesta continuă să se facă simțit în viața ei.

Înaintea evenimentului, actrița dezvăluise, pentru „Page Six”, că obișnuiește să îi vorbească soțului său în fiecare zi. „Încă vorbesc cu John în fiecare zi… Dar nu am spus că el îmi și răspunde. Nu vreau ca oamenii să înțeleagă greșit…”, a glumit actrița.

Amy a explicat că acest obicei este felul ei de a-i păstra aproape pe cei pe care i-a pierdut. Tatăl actriței a murit când ea avea doar 19 ani, iar experiența pierderii a învățat-o că legătura emoțională cu cei dragi nu dispare odată cu moartea lor. „Când cineva moare, iar acea persoană rămâne în inima ta, continui să o cauți, te întorci la ea atunci când ai nevoie”, a explicat Yasbeck.

John Ritter s-a stins din viață pe 11 septembrie 2003, după ce s-a prăbușit pe platourile de filmare ale serialului ABC „8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter”. Actorul avea doar 54 de ani, iar moartea sa neașteptată a șocat atât familia, cât și pe colegii și fanii săi.

Cauza decesului a fost cardiacă, iar tragedia a determinat-o pe Amy Yasbeck să transforme durerea personală într-o misiune de informare și prevenție. La doar câteva săptămâni după moartea soțului său, actrița a înființat „John Ritter Foundation for Aortic Health” (n.r. Fundația John Ritter a Sănătății Inimii), organizație dedicată creșterii gradului de conștientizare asupra bolilor cardiace și sprijinirii persoanelor afectate de acestea. „Dacă o singură persoană află că este expusă riscului, o întreagă familie poate fi salvată de suferința prin care am trecut noi”, a mai spus actrița.