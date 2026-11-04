 Văduva lui John Ritter continuă să vorbească cu răposatul actor chiar și după 23 de ani de la moartea acestuia
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Văduva lui John Ritter continuă să vorbească cu răposatul actor chiar și după 23 de ani de la moartea acestuia

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Au trecut 23 de ani de la moartea actorului John Ritter, însă soția lui, Amy Yasbeck, n-a rupt niciodată legătura definitiv cu el.

image
Foto: Profimedia

Prezentă luni, 2 noiembrie, la evenimentul organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansarea celebrului serial „Three’s Company”, în New York, Amy Yasbeck a vorbit, în revista „People”, despre relația specială pe care a avut-o cu regretatul actor și despre modul în care acesta continuă să se facă simțit în viața ei.

Înaintea evenimentului, actrița dezvăluise, pentru „Page Six”, că obișnuiește să îi vorbească soțului său în fiecare zi. „Încă vorbesc cu John în fiecare zi… Dar nu am spus că el îmi și răspunde. Nu vreau ca oamenii să înțeleagă greșit…”, a glumit actrița.

Amy a explicat că acest obicei este felul ei de a-i păstra aproape pe cei pe care i-a pierdut. Tatăl actriței a murit când ea avea doar 19 ani, iar experiența pierderii a învățat-o că legătura emoțională cu cei dragi nu dispare odată cu moartea lor. „Când cineva moare, iar acea persoană rămâne în inima ta, continui să o cauți, te întorci la ea atunci când ai nevoie”, a explicat Yasbeck.

John Ritter s-a stins din viață pe 11 septembrie 2003, după ce s-a prăbușit pe platourile de filmare ale serialului ABC „8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter”. Actorul avea doar 54 de ani, iar moartea sa neașteptată a șocat atât familia, cât și pe colegii și fanii săi.

Cauza decesului a fost cardiacă, iar tragedia a determinat-o pe Amy Yasbeck să transforme durerea personală într-o misiune de informare și prevenție. La doar câteva săptămâni după moartea soțului său, actrița a înființat „John Ritter Foundation for Aortic Health” (n.r. Fundația John Ritter a Sănătății Inimii), organizație dedicată creșterii gradului de conștientizare asupra bolilor cardiace și sprijinirii persoanelor afectate de acestea. „Dacă o singură persoană află că este expusă riscului, o întreagă familie poate fi salvată de suferința prin care am trecut noi”, a mai spus actrița.

Ghid de cumpărături

Adina Buzatu, Sorina Docuz (1) jpg
„Ne-am nenorocit!” Adina Buzatu intervine în scandalul blănii purtate de Sorina Docuz. Reacția creatoarei de modă Vedete românești
sanda ladosi si bogdan
Sanda Ladoși nu a fost invitată la majoratul fiului ei. Ce s-a întâmplat la petrecere: „A venit poliția” PrimeTime
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Cu ce echipe de fotbal țin Simona Halep, Sorana Cîrstea și celelalte nume importante din tenisul românesc www.fanatik.ro
image
Afacerea cu adidaşi purtaţi care i-a schimbat viaţa unui tânăr. A ajuns la vânzări de 120.000 de euro pe lună observatornews.ro
image
O femeie care refuză să vândă casa unui dezvoltator imobiliar s-a trezit cu o toaletă mobilă în fața ușii: „Suport mirosuri de 2 luni” www.antena3.ro
image
Blestemul „midterms”. Nu doar Trump, ci mai toți presedinții americani în exercițiu au pierdut alegerile. Ce înfrângeri au suferit Bush, Obama sau Clinton când erau la Casa Albă și când au mai pierdut republicanii ambele camere www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali nu mai ştie cifrul de la seiful lui. Singurul om care îl cunoaşte: „Şi mail-ul, parolele, numai el” as.ro
image
TABEL, Te-ai născut în 1965, '66 sau '67? Când poți ieși la pensie fără penalizări, în funcție de luna nașterii playtech.ro
image
Mihai Stoica, despre scandalul Andrei Șucu: „Pancu n-are filtru! Să ținem cont de ce face ca antrenor, nu de ce declară!”  www.fanatik.ro
image
Mira de la Insula iubirii avea relație cu o femeie, în timp ce era cu Ian: 'Am locuit toți trei' | Imagini explozive și dezvăluiri zguduitoare www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 64 de ani, Alexandru Rafila și-a făcut iubită cu peste 20 de ani mai tânără! Blondă, elegantă, zâmbitoare, îmbrăcată în alb din cap până-n picioare, tânăra a atras atenția la botezul copilului lui Alfred Simonis / FOTO www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa și-a luat trei amanți în paralel, doar unul nu-i făcea față! A transformat nopțile de la Palat în adevărate orgii okmagazine.ro
image
„Jumătate din greutatea lui era bărbația”. Starul nu le lăsa nesatisfăcute pe iubitele lui okmagazine.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Istoria sumbră a neutralizării morților periculoși, în Evul Mediu historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Războiul Romei împotriva piraților din Mediterana: campania spectaculoasă a lui Pompei cel Mare historia.ro
Brigitte Bardot foto Profimedia jpg
19 scrisori de dragoste ale lui Brigitte Bardot, scoase la licitație. Cui îi erau adresate Vedete internaționale
mira si ian
#Insula iubirii
Fosta iubită a Mirei de la Insula Iubirii, dezvăluiri bombă despre relația lor! Ce spune despre Ian și concurentă Vedete românești
image jpeg
#Exclusiv Click!
Pe ce tarife astronomice cântă artiștii de Revelion? Mihai Trăistariu: „Anul acesta, am vrut o schimbare” Smiley și Velea, cei mai scumpi Vedete românești
Adrian Văncică jpg
Ce spune Adrian Văncică despre viitorul serialului „Las Fierbinți” și prețurile biletelor la cinema: „Suntem într-o altă realitate” Vedete românești
Miranda Kerr
Miranda Kerr explică de ce a refuzat revenirea pe podiumul Victoria’s Secret: „Am simțit un nod în stomac” Vedete internaționale
tzanca uraganu jpeg
După aproape 30 de ani, Tzancă Uraganu a făcut o mărturisire neașteptată. De cine a fost îndrăgostit: „Atunci îmi era rușine!” Vedete românești
image png
Cher îi dă replica lui Michael Douglas, după comentariile acestuia despre Oscarul câștigat de artistă în 1988 Vedete internaționale
Damian Drăghici, despre cea mai mare realizare a anului
#Exclusiv Click!
Cea mai mare realizare a anului 2026 pentru Damian Drăghici! Surprizele pe care le pregătește artistul Vedete românești
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net