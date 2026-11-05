Iubirea secretă a lui Jackie Kennedy! Bărbatul care i-a fost alături după moartea lui JFK

O nouă carte scoate la lumină detalii despre relația discretă pe care Jacqueline Kennedy Onassis a avut-o cu arhitectul John Carl „Jack” Warnecke, bărbatul însărcinat să proiecteze mormântul președintelui John F. Kennedy de la Cimitirul Național Arlington.

Aventura secretă din viața lui Jacky Kennedy Foto: getty images

Volumul, publicat postum și bazat pe memoriile lăsate de Warnecke înainte de moartea sa, descrie o poveste de dragoste care a început după asasinarea lui JFK și care, potrivit arhitectului, a rămas specială până la sfârșitul vieții fostei Prime Doamne, potrivit People

Cum s-au cunoscut Jackie Kennedy și Jack Warnecke

Jack Warnecke l-a cunoscut pe John F. Kennedy în 1956, iar după alegerea acestuia ca președinte a devenit una dintre figurile implicate în proiecte importante din Washington. Tot atunci a întâlnit-o și pe Jackie Kennedy.

Arhitectul își amintea că primul contact cu viitoarea Primă Doamnă a avut loc la o recepție organizată la Ambasada Marii Britanii.

„Am decis că cea mai bună metodă de a o cunoaște era să o invit la dans. M-am apropiat și i-am spus: «Ați vrea să dansați cu mine? Sunt arhitectul cu care urmează să vă întâlniți mâine la ora 11»”, a povestit acesta în memoriile sale.

Cei doi au colaborat ulterior la proiectul de restaurare a Lafayette Square, unul dintre proiectele preferate ale familiei Kennedy.

Relația a început după asasinarea lui JFK

După asasinarea președintelui american, în noiembrie 1963, Warnecke a fost profund afectat și a fost implicat direct în proiectarea locului de odihnă al lui JFK. El a povestit că, în lunile care au urmat, colaborarea cu Jackie Kennedy a devenit tot mai apropiată.

„Ne întâlneam în biroul meu pentru a discuta despre proiectul mormântului, însă între noi se formase deja o legătură de grijă și afecțiune”, a scris acesta.

Potrivit memoriilor sale, relația sentimentală a început în toamna anului 1964, când s-au întâlnit la reședința familiei Kennedy din Rhode Island. „Amândoi știam, în secret, că eram îndrăgostiți unul de celălalt”, susținea arhitectul.

Au vorbit chiar și despre căsătorie

Warnecke a dezvăluit că relația a durat aproximativ doi ani și că, la un moment dat, cei doi au discutat inclusiv despre posibilitatea unei căsătorii.

„Până la finalul anului, discuțiile despre un viitor împreună ajunseseră atât de departe încât a apărut și subiectul căsătoriei. Întrebarea era doar când”, a scris el.

Totuși, problemele financiare cu care s-a confruntat arhitectul au complicat planurile de viitor. În aceeași perioadă, Jackie Kennedy avea nevoie de tot mai multă securitate și discreție, mai ales după asasinarea cumnatului său, Robert F. Kennedy.

De ce s-a căsătorit Jackie Kennedy cu Aristotel Onassis

Potrivit lui Warnecke, omul de afaceri grec Aristotel Onassis îi putea oferi lui Jackie exact siguranța pe care o căuta în acei ani. În 1968, fosta Primă Doamnă s-a căsătorit cu miliardarul grec, însă arhitectul susține că cei doi au rămas apropiați.

O întâlnire pe care au avut-o ulterior la Paris l-a marcat profund. Warnecke afirma că Jackie i-ar fi mărturisit atunci că mariajul cu Onassis a fost „cea mai mare greșeală” din viața sa.

Au rămas apropiați până la finalul vieții

După moartea lui Aristotel Onassis, în 1975, Jackie Kennedy și Jack Warnecke și-au reluat prietenia și au continuat să se întâlnească ocazional. Deși nu au mai avut o relație romantică propriu-zisă, arhitectul susținea că legătura dintre ei nu a dispărut niciodată.

Când Jackie Kennedy a murit, în 1994, Warnecke a urmărit la televizor ceremonia de înmormântare desfășurată chiar în locul pe care îl proiectase cu trei decenii înainte.

În memoriile sale, acesta a descris momentul drept unul dintre cele mai emoționante din viața sa și a mărturisit că a continuat să se gândească la Jackie până la sfârșitul zilelor sale, considerând că povestea lor nu s-a încheiat niciodată cu adevărat.