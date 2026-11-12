Băuturile energizante cu ingrediente chimice neobișnuite, asociate cu riscul de infarct în rândul tinerilor

Băuturile energizante sunt deja o prezență comună pe rafturile magazinelor. Însă, în ciuda popularității de care se bucură, mai ales în rândul tinerilor, aceste băuturi pot fi foarte periculoase pentru sănătate.

Băuturile energizante sunt tot mai populare Foto: Getty Images

Băuturile energizante sunt o prezență foarte comună în magazine, iar mulți tineri apelează la acestea, poate chiar de mai multe ori pe zi. Cu toate acestea, un studiu preliminar recent realizat de către Asociația Americană a Inimii a constatat că efectele pe care consumul de băuturi energizante le are asupra inimii, pe termen lung, sunt mai grave decât s-a crezut până acum.

Cercetătorii americani au analizat peste 28.300 de cazuri medicale raportate Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA în perioada cuprinsă între 2017 și 2025. În urma analizei, experții au constatat că băuturile energizante și cele cu un conținut foarte ridicat de cofeină sunt asociate cu afecțiuni cardiace grave într-o măsură mult mai mare decât băuturile care nu conțin un nivel extrem de ridicat de cofeină.

La ce concluzie au ajuns experții americani

Practic, studiul a constatat faptul că băuturile energizante au fost menționate de aproximativ 11 ori mai frecvent în rapoartele privind cazurile de stop cardiac, comparativ cu produsele care nu conțin cofeină, potrivit Futurism.

Deși cofeina a fost identificată drept unul dintre ingredientele importante care pot contribui la apariția unor efecte adverse asupra sănătății, precum infarctul miocardic și aritmiile ventriculare, băuturile energizante conțin adesea amestecuri de metilxantine, simpatomimetice, yohimbină și alte ingrediente care nu au fost niciodată studiate suficient.

Experții au ajuns la concluzia că documentele medicale care menționează episoade medicale grave și descriu consumul de băuturi energizante și al altor băuturi stimulante au o probabilitate de aproximativ patru ori mai mare să includă cazuri de aritmie, comparativ cu rapoartele medicale în care acestea nu sunt menționate.

Tinerii consumă cele mai mari cantități de băuturi energizante

Studiul mai menționează, de asemenea, o creștere a numărului de cazuri raportate de medici care implică tulburări ale ritmului cardiac sau chiar și moarte cardiacă subită în rândul adulților tineri, aparent sănătoși, care consumă în mod regulat băuturi energizante.

De asemenea, a fost identificat și un număr ridicat de efecte adverse asupra inimii în rândul adulților tineri cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani. Până acum, această categorie nu se confrunta cu prea multe probleme cardiace, iar cel puțin în Statele Unite, acest grup de vârstă consumă cel mai des băuturi energizante.

Cu toate acestea, autorii studiului subliniază că o eventuală legătură de cauzalitate între consumul ridicat de băuturi energizante și deteriorarea sănătății inimii nu a fost încă demonstrată, iar cercetările pe această temă se află într-un stadiu relativ incipient.