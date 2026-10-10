Fructul parfumat al toamnei care are puține calorii. Costă între 6-8 lei kilogramul

Gutuile sunt printre fructele reprezentative ale toamnei, apreciate pentru aroma lor intensă și pentru proprietățile nutritive. În această perioadă, românii le caută în piețe și în magazine, atât pentru consumul proaspăt, cât și pentru prepararea deserturilor de sezon. Prețul unui kilogram variază în funcție de producător, calitate și locul de comercializare.

Gutuia, fructul considerat biblic Foto: Pexels

Cât costă gutuile în piețe

Cu prețuri cuprinse între 6 și 8 lei kilogramul, gutuile sunt o opțiune pentru cei care vor să profite de oferta de fructe a toamnei. Acestea pot fi cumpărate pentru consumul de zi cu zi, dar și pentru prepararea deserturilor de casă. Dacă dulceața și pelteaua rămân printre cele mai cunoscute variante, gutuile pot fi pregătite și la cuptor, într-o formă simplă, fără cantități mari de zahăr adăugat.

Atunci când cumpărăm gutui, este important să fim atenți nu doar la aspectul fructelor, ci și la modul în care le păstrăm după ce ajungem acasă. Gutuile sănătoase au coaja intactă, sunt ferme și nu prezintă zone moi sau urme de lovituri.

Dacă sunt depozitate într-un loc răcoros, uscat și bine aerisit, departe de fructele alterate, acestea își pot păstra mai mult timp calitățile. Înainte de consum, gutuile trebuie spălate bine, iar fructele care prezintă semne de deteriorare trebuie verificate cu atenție.

Câte calorii au gutuile și de ce sunt potrivite în diete

Cu aproximativ 52-57 de calorii la 100 de grame, gutuile pot fi o alegere inspirată pentru persoanele care vor să își mențină greutatea sau să slăbească. Pe lângă aportul caloric redus, fructele conțin fibre, vitamina C și compuși vegetali cu proprietăți antioxidante.

„Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv și pot susține senzația de sațietate, în timp ce vitamina C participă la funcționarea normală a sistemului imunitar. Beneficiile gutuilor trebuie privite însă în contextul întregului regim alimentar, deoarece niciun fruct nu poate asigura singur necesarul de nutrienți al organismului”, spune nutriționistul Ana Vale.

În plus, gutuile se integrează ușor în meniul zilnic: pot fi coapte la cuptor, asociate cu iaurt simplu sau adăugate în preparate cu fulgi de ovăz. „Persoanele care vor să slăbească le pot include într-o alimentație echilibrată, fiind atente și la modul de preparare. Dulceața și pelteaua, de exemplu, pot avea un conținut caloric mai ridicat din cauza zahărului adăugat”, adaugă specialistul.

Fructele de toamnă nu trebuie să lipsească din meniul copiilor

Obiceiurile alimentare se formează încă din copilărie, iar părinții au un rol esențial în a-i obișnui pe cei mici cu gustul fructelor.

„Merele, perele, prunele și gutuile aduc varietate în alimentație și pot fi o alternativă la gustările foarte dulci. Important este ca fructele să fie oferite în forme potrivite vârstei, iar consumul lor să devină o parte firească a meselor zilnice, nu doar o alegere ocazională.

În cazul gutuilor, textura tare a pulpei impune o atenție suplimentară, mai ales în cazul copiilor mici. Coapte sau preparate termic și servite într-o formă adecvată vârstei, acestea pot fi incluse în gustări și deserturi de casă, fără adaosuri mari de zahăr", explică specialistul.

De ce este gutuia considerată un fruct biblic

Puțini știu că gutuia are o istorie veche și este asociată cu legende și simboluri care datează din Antichitate. De-a lungul timpului, fructul a fost legat de povestea Grădinii Edenului, iar unele interpretări îl includ printre posibilele fructe din care ar fi mâncat Adam și Eva. Totuși, Biblia nu precizează ce fruct au gustat cei doi, astfel că identificarea gutuii cu fructul interzis rămâne o ipoteză, nu un fapt dovedit. Asocierea sa cu simboluri și credințe vechi a contribuit însă la reputația de fruct cu o semnificație aparte.

În Grecia Antică, gutuia era asociată cu Afrodita, zeița iubirii și a frumuseții, fiind considerată un simbol al dragostei și fertilității. Fructul era legat de tradițiile de nuntă și de ideea de prosperitate în viața de familie. Forma sa rotunjită, culoarea aurie și parfumul puternic au făcut ca gutuia să fie apreciată nu doar pentru întrebuințările culinare, ci și pentru valoarea sa simbolică.