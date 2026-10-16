Pariezi pe site-uri ilegale? Riști 10.000 de lei amendă!

Un site de pariuri care se deschide fără probleme nu este neapărat unul legal. Românii care joacă pe platforme neautorizate riscă amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, chiar dacă paginile respective sunt încă accesibile din țară. În plus, își pot pune în pericol banii și datele personale. Cum poți verifica dacă un site funcționează legal?

Site-urile ilegale arată de multe ori la fel ca celelalte din piață Foto: Shutterstock

Potrivit OUG 77/2009, participarea din România la jocuri de noroc online neautorizate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) constituie contravenție. Atenție, nu simpla vizitare a unui site este sancționată, ci participarea la jocuri.

Incredibil, dar adevărat: site-uri interzise care încă pot fi accesate

Lista neagră a ONJN cuprindea 2.881 de adrese web la actualizarea din 8 octombrie 2026. Numărul nu reprezintă tot atâtea companii, întrucât aceeași platformă poate utiliza mai multe domenii.

Prin Decizia nr. 678 din 17 septembrie, ONJN a inclus alte 63 de adrese pe lista neagră. Cu toate acestea, la aproape o lună de la adoptarea deciziei, mai mult de jumătate dintre paginile respective puteau fi încă deschise din România! O verificare punctuală efectuată pentru acest articol a confirmat că mai multe adrese consultate erau accesibile, deși fuseseră interzise.

Problema este că blocarea unui domeniu nu înseamnă automat dispariția platformei. Administratorii pot crea site-uri „oglindă”, cu adrese ușor modificate, prin care continuă să ofere aceleași servicii.

Cum verifici dacă un site de pariuri este legal?

Există câteva verificări simple care te pot feri de amenzi și de pierderea banilor.

1. Verifică licența ONJN. Intră pe site-ul oficial al instituției, onjn.gov.ro, și caută secțiunea „Operatori licențiați clasa I”. Acolo sunt publicați operatorii autorizați, inclusiv cei care organizează jocuri de noroc online. Verifică dacă firma din spatele platformei deține licență și autorizație valabile.

2. Caută datele de autorizare pe site. Platformele legale sunt obligate să afișeze denumirea companiei, datele de identificare, numărul și valabilitatea licenței și autorizației ONJN. Aceste informații trebuie să fie vizibile și pot fi căutate în partea de jos a paginii sau în secțiunile legale.

3. Consultă lista neagră. Tot pe onjn.gov.ro există o secțiune dedicată adreselor interzise. Dacă domeniul pe care vrei să pariezi apare acolo, nu îl utiliza. Verifică adresa completă, deoarece unele site-uri folosesc denumiri aproape identice cu ale unor operatori cunoscuți.

4. Nu te baza doar pe sigle sau pe aspectul paginii. Prezența logo-ului ONJN, o adresă care se termină în „.ro”, un certificat de securitate sau o licență emisă în altă țară nu demonstrează că platforma este autorizată în România. Trebuie verificat operatorul și domeniul utilizat.

5. Fii atent la lipsa verificărilor. Site-urile autorizate trebuie să respecte reguli privind identificarea clienților, interzicerea accesului minorilor și jocul responsabil. O platformă care promite anonimat total sau permite ocolirea restricțiilor trebuie privită cu suspiciune.

Dacă informațiile nu pot fi confirmate, cel mai prudent este să nu depui bani și să soliciți lămuriri ONJN.

Jucătorii și piața legală au de pierdut

Pericolele nu se limitează la amenzi. Pe platformele neautorizate, recuperarea câștigurilor poate deveni dificilă, iar datele personale și bancare pot ajunge la firme asupra cărora autoritățile române au posibilități reduse de control.

În același timp, piața legală de pariuri este afectată de concurența operatorilor care nu suportă aceleași taxe și obligații. Cu cât blocarea site-urilor ilegale întârzie, cu atât crește riscul ca banii jucătorilor să ajungă în afara pieței reglementate.

Pentru utilizatori, regula este simplă: înainte de a paria, verifică dacă operatorul și platforma sunt autorizate de ONJN. Faptul că un site funcționează nu înseamnă că jocul este legal!