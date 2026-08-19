Atracție neașteptată în Dolomiți: sute de turiști stau la coadă la 2.300 de metri pentru o gogoașă cu cremă

Sute de oameni urcă la peste 2.300 de metri altitudine în Dolomiți nu pentru trasee, ci pentru o gogoașă devenită virală pe TikTok. Cozile de sute de persoane formate la o cabană montană arată până unde poate merge isteria rețelelor sociale.

Dolomiții sunt scena unui fenomen care face furori pe rețelele sociale. La aproximativ 2.300 de metri altitudine, în spectaculosul masiv Val di Fassa, sute de turiști își încep traseul la primele ore ale dimineții pentru a prinde la rând celebrul desert tradițional de la cabana Friedrich August.

Trasee montane începute la 7:00 dimineața pentru o gogoașă caldă

Cabana Rifugio Friedrich August, amplasată sub crestele spectaculoase Sassolungo și Sasso Piatto, a devenit epicentrul fenomenului botezat de internauți „Krapfen-mania”.

Desertul tradițional la câțiva euro, servit fierbinte și umplut din belșug cu cremă fină de vanilie, a devenit viral pe TikTok și Instagram datorită cadrelor spectaculoase filmate cu munții pe fundal.

Pentru că numărul gogoșilor pregătite zilnic este limitat, turiștii își încep drumețiile încă de la 7:00 dimineața. La scurt timp după deschidere, pe poteca montană se formează cozi de până la 300 de persoane, iar cei care sosesc mai târziu riscă să găsească tăvile goale.

Sursa TikTok

Krapfenii există de aproximativ 30 de ani.

Krapfenii de la Friedrich August nu sunt o noutate. Potrivit unui angajat al cabanei, desertul este preparat aici de aproximativ 30 de ani.

Ceea ce s-a schimbat este amploarea fenomenului, alimentat de videoclipurile devenite virale pe rețelele sociale.

Un alt fenomen viral din Dolomiți: cozile de la Seceda

În iulie, cozile de la Seceda au devenit la rândul lor un fenomen pe rețelele sociale. Turiștii care vor să urce cu instalațiile Ortisei–Furnes și Furnes–Seceda trebuie să aleagă un interval orar, iar accesul depinde de disponibilitatea acelui interval. Dacă este complet, trebuie aleasă o altă oră.

Sursa TikTok