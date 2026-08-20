 Scandal în familia selecționerului Egiptului. A leșinat când încerca să-și despartă cele două soții care s-au luat la bătaie
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VideoScandal în familia selecționerului Egiptului. A leșinat când încerca să-și despartă cele două soții care s-au luat la bătaie

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Se pare că antrenorul Hossam Hassan a leșinat din cauza stresului în timpul unei altercații fizice între cele două soții ale sale, într-un bar. Altercația a avut loc vinerea trecută într-un bar din cadrul complexului turistic de lux Porto Marina din El Alamein, Egipt, unde Hassan se afla în vacanță.

Selecționrul Egiptului a leșinat după o altercație/sursă foto: social media
Selecționrul Egiptului a leșinat după o altercație/sursă foto: social media

Cum s-a produs incidentul

O ceartă între prima sa soție, Howaida El Gharbawy, și a doua sa soție, Dina Mustafa, cunoscută sub numele de Dan Adam, a degenerat într-o altercație fizică în care s-au tras de păr, la care au asistat turiștii din stațiune. Rudele ambelor părți au intervenit imediat, înainte ca agenții de securitate să fie chemați la fața locului, potrivit Vn Express.

Se pare că ambele femei au suferit leziuni ușoare, printre care zgârieturi și vânătăi. Cu toate acestea, Hassan s-a simțit amețit și a leșinat în timp ce încerca să oprească bătaia.

În urma incidentului, Hassan ar fi decis să divorțeze oficial de prima sa soție, El Gharbawy. Ulterior, el a semnat actele de divorț la un birou notarial din Cairo.

Hassan și El Gharbawy erau împreună de zeci de ani și au trei copii împreună.

Mohamed Shams, avocatul care o reprezintă pe a doua soție, Dan Adam, a vorbit cu Sky News Arabia despre această situație: „Speram să nu se ajungă la divorț, dar lucrurile au degenerat până la acest nivel”. Shams a menționat, de asemenea, că clienta sa a fost victima unui „atac premeditat”.

Ahmed Hamad, avocatul care reprezintă familia lui El Gharbawy, prima soție a selecționerului echipei naționale a Egiptului, a refuzat să comenteze detaliile divorțului. El a declarat că familia nu dorește să vorbească cu presa în acest moment.

Cine este Hossam Hassan

Hossam Hassan Hassanin Hassan, în forma completă a numelui său, este considerat un simbol al fotbalului egiptean și unul dintre cei mai valoroși jucători pe care i‑a avut vreodată continentul african. În perioada în care fotbalul mondial nu era dominat de Messi și Ronaldo, el a reușit să stabilească un record pe care cei doi l-au depășit abia mai târziu.

De-a lungul carierei internaționale, Hassan a strâns 177 de selecții pentru naționala Egiptului, între 1985 și 2006. Timp de 21 de ani a fost atacantul de referință al „Faraonilor” și principalul lor marcator, cu 69 de goluri, performanță care îl menține și astăzi în fruntea clasamentului all-time al golgheterilor Egiptului.

Selecționerul Egiptului are un frate geamăn, Ibrahim Hassan, și el fost internațional. Ibrahim a adunat 131 de meciuri la națională, iar împreună cei doi formează cel mai longeviv și prolific duo de gemeni din istoria fotbalului mondial.

De câte ori se poate căsători o persoană în Egipt

Potrivit legislației egiptene, un bărbat musulman are voie să aibă până la patru soții simultan. Totuși, autoritățile de la registrul civil sunt obligate prin lege să notifice soția sau soțiile existente atunci când are loc o nouă căsătorie. Un soț cu mai multe soții are, de asemenea, obligația legală de a le trata în mod egal în ceea ce privește locuința, sprijinul financiar și standardul de viață”, a relatat The Sun.

Conform legislației egiptene, atunci când un bărbat se recăsătorește, registrul civil trebuie să informeze automat soția/soțiile existente. Această obligație este menită să prevină situațiile în care o soție află accidental că soțul ei s-a recăsătorit.

Clauze noi în legea care permite poligamia

Un nou proiect de lege adoptat în 2026 privind familia prevede ca la certificatele de căsătorie sau divorț să fie atașat un anexă care să detalieze drepturile și obligațiile ambelor părți, inclusiv o clauză conform căreia un soț nu poate lua o altă soție fără permisiunea scrisă a soției actuale.

Într-o declarație emisă luni, detaliile articolului 32 din proiectul de lege arată că această anexă legală va avea valoarea unui document executoriu. Ea permite soților să stabilească în avans cuantumul pensiei alimentare, al indemnizației mut’a, termen care se traduce literal prin „compensație pentru plăcere” și reprezintă suma pe care o primește fosta soție după divorț - precum și diverse cheltuieli legate de copii, cum ar fi costurile pentru alăptare sau locuință.

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