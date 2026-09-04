 Strănutul și ochii care lăcrimează nu sunt întotdeauna răceală. Ambrozia, în plin sezon
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Strănutul și ochii care lăcrimează nu sunt întotdeauna răceală. Ambrozia, în plin sezon

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Dacă ai început să strănuți din senin, îți curge nasul, ai ochii roșii și simți că nu mai scapi de aceste simptome, s-ar putea să nu fie vorba despre o răceală. Este perioada în care ambrozia își face simțită prezența din plin, iar polenul ei ajunge în aer și îi chinuie pe cei care au alergie. În cazurile mai severe, alergia poate ajunge să provoace tuse și probleme de respirație.

Alergia la ambrozie nu înseamnă doar nas înfundat
Alergia la ambrozie nu înseamnă doar nas înfundat Foto: Freepik

Ambrozia, prezentă peste tot

Nu trebuie să mergi la țară sau să locuiești lângă un câmp ca să dai nas în nas cu ambrozia. Planta poate crește pe terenuri lăsate în paragină, pe marginea drumurilor, în apropierea căilor ferate sau chiar în zonele urbane unde există petice de pământ. În această perioadă, ambrozia eliberează cantități importante de polen, iar luna septembrie reprezintă perioada de vârf.

Pentru persoanele alergice, simpla plimbare prin parc, o ieșire la iarbă verde sau chiar timpul petrecut în apropierea unor terenuri cu vegetație poate fi suficient pentru declanșarea simptomelor. Primele semne sunt, de multe ori, ușor de trecut cu vederea. „Nasul începe să curgă, apar strănuturile repetate, senzația de nas înfundat și mâncărimea la nivelul nasului sau al gâtului.

Ochii pot deveni roșii, pot apărea usturimea, mâncărimea și lăcrimarea, iar toate aceste simptome pot fi extrem de supărătoare pe parcursul zilei. Un indiciu important este faptul că ele apar sau se accentuează atunci când persoana este expusă la polen și revin în aceeași perioadă a anului. Spre deosebire de o răceală obișnuită, alergia la ambrozie nu este însoțită, de regulă, de febră", explică medicul de familie Eva Cristescu. 

Lucrurile devin mai serioase atunci când reacția alergică nu se mai limitează la nas și ochi. „Polenul de ambrozie poate agrava simptomele astmului sau poate provoca manifestări precum tuse seacă, respirație șuierătoare, senzație de apăsare în piept sau dificultăți de respirație. În astfel de situații, simptomele nu ar trebui ignorate și este indicată o evaluare medicală. Diagnosticul de alergie la ambrozie poate fi confirmat de medicul alergolog prin teste specifice, inclusiv teste cutanate sau analize de sânge pentru IgE specific", adaugă medicul. 

Cum te ferești de polenul de ambrozie

În această perioadă, câteva măsuri simple pot face diferența pentru persoanele alergice. „Pe cât posibil, este bine să fie evitate plimbările și activitățile sportive în zonele cu multă vegetație, mai ales atunci când este cald și bate vântul, când polenul se răspândește mai ușor. Ferestrele casei și ale mașinii pot fi ținute închise în zilele cu concentrații mari de polen, iar aerul condiționat este de preferat să aibă filtre eficiente", spune medicul.

După o ieșire în parc sau într-o zonă cu iarbă, este recomandat ca hainele purtate afară să fie schimbate, iar fața și părul să fie spălate, pentru a nu aduce polenul în casă. Și un detaliu pe care mulți îl uită: hainele este mai bine să fie uscate în interior în zilele cu mult polen, deoarece cele lăsate afară pot aduna particule de polen. 

La copii, alergia la ambrozie poate fi mai greu de recunoscut, mai ales atunci când simptomele sunt puse pe seama unei răceli. Părinții ar trebui să fie atenți și la situațiile în care copilul tușește mai mult atunci când se joacă afară sau pare că respiră mai greu în sezonul polenului. Dacă manifestările se repetă de la un an la altul, o discuție cu medicul poate ajuta la stabilirea cauzei și, dacă este necesar, la recomandarea unor investigații alergologice.

Ce este, de fapt, ambrozia și cum arată?

Ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) este o plantă erbacee anuală din familia Asteraceae, originară din America de Nord, care s-a răspândit în multe zone din Europa și este întâlnită inclusiv pe terenuri neîngrijite, marginea drumurilor sau în zonele urbane. Poate ajunge până la aproximativ 1,5 metri înălțime și are tulpina ramificată, frunze verzi, adânc crestate, și flori mici, verzui, grupate în partea superioară a plantei.

Deși la prima vedere poate părea o buruiană obișnuită, ambrozia reprezintă o problemă pentru persoanele alergice deoarece produce cantități mari de polen fin, purtat de vânt pe distanțe mari. Acesta poate declanșa rinită alergică, mâncărimi și lăcrimarea ochilor, iar în cazul persoanelor mai sensibile poate contribui și la apariția sau agravarea unor probleme respiratorii.

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