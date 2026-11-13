Fructul bogat în vitamina C pe care nu trebuie să-l ratezi. Se găsește în supermarket, dar poate că nu i-ai acordat niciodată prea multă atenție

Îl găsești în supermarket, dar poate că nu i-ai acordat niciodată prea multă atenție. Este mic, portocaliu și ascuns într-un înveliș subțire, însă are un conținut important de vitamina C.

Physalis, fructul mic bogat în vitamina C Foto: Freepik

Într-o perioadă în care temperaturile se schimbă de la o zi la alta, fructele bogate în vitamine pot ajuta organismul să-și mențină imunitatea. Se numește physalis și merită să-l pui în coș.

Vremea schimbătoare pune organismul la încercare

Vineri, 13 noiembrie, în București, temperaturile au ajuns chiar și la 24 de grade Celsius, valori ridicate pentru această perioadă a anului. Trecerea de la zile reci la zile neobișnuit de calde ne poate pune organismul la încercare.

De aceea, este important să avem grijă la alimentație și să consumăm zilnic fructe și legume bogate în vitamine. Vitamina C, de exemplu, contribuie la buna funcționare a sistemului imunitar și poate fi luată cu ușurință din alimente. Nu trebuie să apelăm neapărat la suplimente, ci putem începe prin a alege mai des fructe proaspete.

Physalis, fructul mic care aduce un aport important de vitamina C

Îl găsești în caserole mici, la raftul cu fructe, și poate trece ușor neobservat. Este vorba despre physalis, un fruct portocaliu, cunoscut și sub numele de coacăze de aur. „Deși este mic, are un conținut mare de nutrienți. 100 de grame de physalis conțin aproximativ 49 de miligrame de vitamina C, care ajută sistemul imunitar să funcționeze normal și protejează celulele împotriva stresului oxidativ.

Pe lângă vitamina C, fructul conține vitamina A, importantă pentru vedere și sănătatea pielii, potasiu și fibre. Acestea din urmă ajută digestia și contribuie la buna funcționare a organismului. Physalis are aproximativ 53 de calorii la 100 de grame și un gust dulce-acrișor, cu o aromă ușor asemănătoare fructelor tropicale", spune nutriționistul Ana Vale.

„Physalis poate fi inclus cu ușurință în mesele zilnice, mai ales la micul dejun, când avem nevoie de energie pentru începutul zilei. O variantă simplă este un bol cu iaurt, ovăz și fructe proaspete. Ai nevoie de 150 de grame de iaurt grecesc, două linguri de fulgi de ovăz, câteva fructe de physalis tăiate în jumătate și o linguriță de miere.

Pune iaurtul într-un bol, adaugă ovăzul și fructele, apoi amestecă ușor. La final, poți pune puțină miere pentru un gust mai dulce. Este un mic dejun rapid, sățios și ușor de pregătit, care îți oferă fibre, proteine și vitamine încă de la primele ore ale dimineții", adaugă specialistul.

De unde denumirea „coacăze de aur”

Denumirea de „coacăze de aur” vine din aspectul fructului și din numele său internațional, „goldenberry”. Culoarea galben-portocalie intensă, atunci când fructul este copt, explică asocierea cu aurul. Totuși, physalis nu este o varietate de coacăze, ci face parte din familia Solanaceae, aceeași familie botanică din care fac parte roșiile, ardeii și vinetele.

Planta este originară din regiunile andine ale Americii de Sud, în special din Peru, Columbia, Chile și Venezuela. În limba engleză mai este cunoscută și drept „Cape gooseberry”, o denumire asociată cu răspândirea sa istorică în Africa de Sud, de la Capul Bunei Speranțe. Un alt detaliu care îl face ușor de recunoscut este învelișul său natural, format dintr-un strat subțire, uscat, asemănător unui lampion de hârtie.

Cât costă physalis în magazine?

Prețul fructului diferă în funcție de magazin, gramaj și proveniență. În revistele online ale supermarketurilor, o caserolă de 100 de grame poate costa aproximativ între 6 și 9 lei. În unele magazine, prețul poate ajunge și la aproximativ 13 lei pentru 100 de grame. Diferențele de preț pot fi importante, mai ales că physalis nu se vinde, de regulă, în cantități mari, ci în caserole mici.

De aceea, înainte de cumpărare, merită să compari ofertele și să verifici gramajul, pentru a vedea cât plătești, de fapt, pentru 100 de grame de fruct. „Chiar dacă este mai scump decât alte fructe pe care le găsim în mod obișnuit la raft, physalis poate fi o alegere bună pentru cei care vor să încerce gusturi noi și să diversifice alimentația cu fructe bogate în vitamine și fibre", adaugă specialistul.