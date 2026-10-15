 Gogoșari în sos de muștar, rețetă spectaculoasă pentru iarnă. Cum se prepară și cu ce se pot servi
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Gogoșari în sos de muștar, rețetă spectaculoasă pentru iarnă. Cum se prepară și cu ce se pot servi

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Dacă îți dorești o conservă aromată și diferită de clasicele murături, această rețetă de gogoșari în sos de muștar este alegerea perfectă. 

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Foto: gustos.ro

Gogoșarii rămân ușor crocanți, iar sosul dulce-acrișor de muștar le oferă un gust aparte. Se potrivește de minune alături de fripturi, cartofi copți sau preparate tradiționale.  

Cum pregătim gogoșarii pentru această rețetă

Primul pas este alegerea unor gogoșari sănătoși, bine copți și fără lovituri. Aceștia se spală foarte bine, se curăță de cotoare și semințe, apoi se taie în felii potrivite sau în bucăți mai mari, în funcție de preferințe.

După curățare, gogoșarii se pun într-un vas încăpător și se presară cu sare. Se lasă aproximativ una-două ore, timp în care își vor lăsa o parte din apă și vor deveni mai flexibili.

Pentru această rețetă ai nevoie de:

  • 3 kg de gogoșari;
  • 400 g muștar clasic;
  • 300 ml oțet;
  • 300 g zahăr;
  • 200 ml ulei;
  • 2 linguri de sare;
  • boabe de piper;
  • foi de dafin.

Cum se face sosul de muștar, pas cu pas

Într-o cratiță mare se amestecă muștarul cu oțetul, zahărul, uleiul și foile de dafin. Compoziția se pune pe foc mediu și se amestecă până când zahărul se dizolvă complet și sosul devine omogen.

După ce începe să clocotească ușor, se adaugă gogoșarii și se amestecă atent pentru a fi acoperiți de sos. Se fierb aproximativ 10-15 minute, până când se înmoaie puțin, fără să își piardă consistența.

La final se adaugă boabele de piper, iar gogoșarii se pun fierbinți în borcane curate și sterilizate. Sosul rămas se distribuie uniform în fiecare recipient.

Conservare și păstrare

Borcanele se închid ermetic și se așază cu capacul în jos pentru câteva minute. Ulterior, se învelesc într-o pătură groasă și se lasă să se răcească lent până a doua zi.

După răcire, conservele se depozitează într-un loc răcoros și ferit de lumină. Păstrate în condiții corespunzătoare, borcanele cu gogoșari în sos de muștar își mențin gustul și proprietățile timp de multe luni.

Acești gogoșari sunt excelenți lângă friptură de porc, pui la cuptor, cârnați de casă, chiftele sau preparate tradiționale de iarnă și pot transforma orice masă obișnuită într-una cu adevărat specială.

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