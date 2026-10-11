Horoscop luni, 12 octombrie. Scorpionii încep săptămâna cu stângul, Capricornul poate primi o mărire de salariu

Ziua de luni, 12 octombrie, vine cu provocări în relațiile personale, idei noi în plan profesional și nevoia de a găsi un echilibru între muncă și odihnă. În timp ce unele zodii își pot extinde cercul de prieteni și pot întâlni persoane interesante, altele sunt nevoite să își reorganizeze planurile sau să ia decizii importante în privința banilor. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia ta!

Horoscop luni, 12 octombrie. Foto: Arhivă

Berbec **

Iubire - Fie vreți ca partenerul să fie inclus mai mult în programul grupului de amici, fie realizați că unul din prieteni vă atrage mai mult decât ca un simplu camarad.

Sănătate - Dacă vreți să faceți mișcare pentru corp e în regulă, dar nu e nevoie să atingeți nivele de performanță. Nu aveți nimic de dovedit.

Bani - Puțină cheltuială ca să chemați familia pentru câteva ore de relaxare, chiar se merită.

Taur **

Iubire - Faceți mici surprize, cadouri de suflet sau gesturi cu semnificație pentru cei dragi. Planificați.

Sănătate - S-ar putea să experimentați căderi temporare. Luați pauză mai des pe parcursul zilei.

Bani - Fiți siguri de calitatea muncii și verificați de două ori înainte de a preda raportul final.

Gemeni **

Iubire - Cei din familie vă pun la îndoială argumentele și dorințele.

Sănătate - Cea mai bună mișcare e un sport cu reguli, o structură și îndrumări clare. Nu abandonați regimul.

Bani - Ambițiile și planurile vă sunt rearanjate de cei din familie. Adaptați-vă și fiți înțelegător.

Rac **

Iubire - Imaginea și impresia inițială se cam disipează. Priviți adevărata față a celor nou intrați în anturaj, dar nu judecați. Nimeni nu e perfect.

Sănătate - Vă treziți cu mici dureri sau cu tensiunea mai ridicată. Mâncați ușor și hidratați-vă.

Bani - Fiți creativi. Semnați înțelegeri și viitoare parteneriate care vă scot din zona de confort dar se dovedesc profitabile.

Leu **

Iubire - Respectați preferințele celor dragi și vă bucurați de o atmosferă armonioasă și relaxantă împreună.

Sănătate - Vă puteți alia cu colegi sau cunoștințe spontane de la sala frecventată, pentru a vă susține reciproc în activități legate de sănătate.

Bani - Faceți echipă cu cineva implicat în același tip de activitate. Cooperarea ajută la înaintare și rapiditate.

Fecioară **

Iubire - Nu vă interesează prea mult natura evenimentelor, ci doar să ieșiți și să vă distrați.

Sănătate - Testați apele, fie prin a merge la înot, fie la modul figurat de a încerca ceva diferit.

Bani - Notați ideile de afaceri care vă trec prin minte și încercați să vedeți dacă ați avea buget disponibil.

Balanță **

Iubire - Sunteți activi social și intrați în cercuri noi, unde faceți o primă impresie pozitivă.

Sănătate - Vă bucurați de liniște și claritate mentală ceea ce nu poate decât să vă sporească productivitatea.

Bani - Sectorul profesional vă acaparează. Vi se cere să învățați noi abilități și să extindeți pe cele vechi. Adaptați-vă!

Scorpion **

Iubire - Petrecerile sau evenimentele cu grupul de prieteni vă aduc mici bucurii și șansa de a cunoaște oameni fascinanți, cel puțin la prima impresie.

Sănătate - Atmosfera mai tensionată din casă vă face morocănoși și trebuie să evitați conflictele verbale epuizante.

Bani - Mergeți la cumpărături neînsoțit și doar plimbați-vă pentru a calma gândurile.

Săgetător **

Iubire - Îndreptați pașii către cultură. Stați mai departe de mall-uri sau de aglomerații superficiale.

Sănătate - Vă ciocniți de limite cunoscute și conștientizate dar pe care ați refuzat să le tratați.

Bani - Acționați meticulos și analitic. Investiți sume mici în mai multe idei și vedeți de unde încep rezultate.

Capricorn **

Iubire - Asigurați-vă că aveți în jur oameni care vă susțin, indiferent de alegerile făcute, dar vă respectă îndeajuns încât să vă spună părerea lor sinceră.

Sănătate - Sunteți foarte prins în activitatea profesională și depășiți limita de oboseală.

Bani - Apar discuții legate de statutul profesional. Luați în calcul momentul favorabil pentru o renegociere de salariu.

Vărsător **

Iubire - Fiți deschiși și înțelegători cu mentalitățile diferite.

Sănătate - Optați pentru o dietă care să ajute la menținerea glicemiei în limite normale. Dulciurile ar trebui să lipsească de pe lista de cumpărături.

Bani - Aveți tendința să acționați rebel, dar aveți grijă să fie cu un scop original, nu doar de dragul de a vă revolta.

Pești **

Iubire - Cei dragi vă inspiră. Faceți activități de creație împreună, scrieți, pictați, faceți o excursie online.

Sănătate - Evitați acțiunile care presupun ridicare de greutăți sau suprasolicitare musculară.

Bani - Discutați ideile, confruntați-le cu planurile familiei pentru viitor și stabiliți bugetul în ordinea nevoilor stringente.