 Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase
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Se rupe blestemul celor 2 ani karmici! Aceste zodii au parte de schimbări spectaculoase

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Astrele vin cu vești fantastice pentru două zodii ale horoscopului european, pentru care se încheie o perioadă karmică ce durează de aproximativ doi ani. Chiar dacă viața a fost dificilă și stresantă pentru ele în ultima perioadă, iată că lucrurile capătă un alt sens. Cele pentru care universul vine cu schimbări frumoase sunt Taurii și Scorpionii.

Astrele anunță schimbări uriașe pentru două zodii.
Astrele anunță schimbări uriașe pentru două zodii. Foto: Shutterstock

Taurii ies dintr-o perioadă plină de probleme 

Viața Taurilor a suferit o transformare încă din anul 2024, iar episoadele prin care au trecut nu au fost deloc ușoare. Chiar dacă, în viața personală și în cea profesională, au întâmpinat foarte multe piedici și nereușite, din fericire, începând cu luna septembrie, viața vine cu mai multă claritate, iar aceștia nu vor mai fi doborâți de greutatea ultimilor doi ani. Astrologul Ana Soboleva spune că Taurii se vor putea bucura, în sfârșit, de viață, mai ales pentru că se încheie cei doi ani de teste karmice. „În sfârșit, te vei bucura de viață”, susține astrologul, potrivit YourTango

Situațiile care i-au ținut pe loc și relațiile nesănătoase rămân în urmă, iar acum sunt pregătiți și știu ce vor de la viață.

Mai mult, dragostea plutește în aer! Venus intră în Scorpion pe 10 septembrie, aducând pasiune și conexiuni profunde în viața ta amoroasă. „Pentru Taur, aceasta este luna în care te bucuri de iubire”, a adăugat astrologul. „Dacă ești singur, în sfârșit îți vei întâlni sufletul pereche.”

De asemenea, astrologul Kate Rose a declarat pentru publicația citată faptul că „Uranus aduce oportunități surprinzătoare și neașteptate, dar te îndeamnă și să fii deschis către soluții neconvenționale”.

Scorpionii încep un nou capitol 

În ceea ce îi privește pe Scorpioni, și pentru aceștia se încheie cei doi ani de provocări și teste karmice. Dacă, din 2024 până în prezent, s-au confruntat cu probleme în toate aspectele vieții, de la relația de cuplu până la carieră, lucrurile se schimbă în bine din septembrie. Pe 10 septembrie, Venus intră în zodia Scorpionului, ceea ce marchează încheierea unei etape și începutul unei noi ere.

„Venus va aduce atât de multe oportunități în viața ta”, a spus Soboleva. „Din punct de vedere financiar, lucrurile se vor îmbunătăți considerabil pentru tine.”

Micki Spollen, directorul editorial al YourTango, a adăugat: „Continui să văd cum faci o mișcare importantă în jurul momentului în care Venus intră în zodia ta”, a explicat ea.

„Deoarece în aceeași zi are loc și o Lună Nouă în Fecioară, probabil că acest lucru se va întâmpla într-un context social.”

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