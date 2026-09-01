Ce se întâmplă cu dorința sexuală după 50 de ani? Brian Austin Green recunoaște: „Mi se întâmplă și mie!”

Vedeta serialului „Beverly Hills, 90210” ne-a surprins pe toți cu sinceritatea lui atunci când a abordat un subiect considerat adesea tabu: modificarea libidoului odată cu înaintarea în vârstă.

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În cel mai recent episod al podcastului „I Do”, actorul de 53 de ani a răspuns fără ocolișuri la întrebarea unui ascultător despre scăderea libidoului la bărbații trecuți de prima tinerețe. „Da, absolut! Mi se întâmplă și mie”, a recunoscut Green, explicând că diminuarea dorinței sexuale este un proces natural, influențat de scăderea nivelului de testosteron. Deși există suplimente și tratamente care pot contracara acest fenomen, el spune că preferă să privească lucrurile cu realism.

Actorul mărturisește că, odată cu maturitatea, sexul nu mai înseamnă doar atracție fizică. Pentru el, cea mai importantă componentă a devenit conexiunea emoțională cu partenera. „Nu mai este doar actul în sine, ci apropierea dintre doi oameni”, spune el.

Paradoxal, Brian Austin Green consideră că viața sexuală s-a îmbunătățit odată cu vârsta. Motivul? A renunțat la propriile nesiguranțe și este mult mai atent la nevoile și plăcerea partenerei sale, logodnica Sharna Burgess. Cei doi sunt împreună din 2020, s-au logodit în 2023 și au un fiu, pe simpaticul Zane.

Actorul a vorbit deschis și despre lecțiile învățate din mariajul său cu Megan Fox, alături de care a petrecut aproape 15 ani și cu care are trei copii. El recunoaște că relația lor a pornit în primul rând dintr-o atracție fizică puternică, iar după divorț și-a dorit să schimbe complet modul în care își construiește relațiile.

„Când începi cu o conexiune autentică și cu prietenie, nu mai trăiești permanent cu teama că celălalt este interesat doar de aparențe”, spune Green într-una dintre cele mai sincere intervenții publice ale sale.

Prin confesiunea sa, Brian Austin Green transmite un mesaj simplu: schimbările aduse de vârstă sunt firești, iar intimitatea poate deveni chiar mai profundă atunci când este construită pe încredere și apropiere, nu doar pe atracție fizică.

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