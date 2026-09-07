 Kelly Osbourne a slăbit atât de mult, încât a apelat la peruci ca să-și acopere obrajii supți
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Kelly Osbourne a slăbit atât de mult, încât a apelat la peruci ca să-și acopere obrajii supți

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Kelly Osbourne a recunoscut că a slăbit atât de mult, încât a apelat la o perucă pentru a-și ascunde obrajii supți, la ceremonia premiilor Grammy de anul acesta.

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Foto: Profimedia

Vedeta de 41 de ani a povestit că nu și-a dat seama cât de mult slăbise până când a văzut o fotografie realizată în timpul unei probe pentru ținuta de gală. Imaginea a șocat-o. „Arătam atâ de rău! A fost înfricoșător! Nu-mi dădeam seama că arătam așa. Mi se vedeau toate oasele coloanei”, a declarat Kelly Osbourne pentru „The Mail on Sunday”.

Potrivit acesteia, durerea provocată de pierderea tatălui ei, legenda rock Ozzy Osbourne, a fost atât de puternică încât i-a afectat complet relația cu mâncarea. Spune că greața pe care o avea și suferința emoțională au făcut ca senzația de foame să dispară aproape în totalitate. Și, prin urmare, nu prea mânca.

Kelly a explicat că principala ei teamă era ca aspectul ei fragil să nu eclipseze omagiul adus lui Ozzy Osbourne la Premiile Grammy. De aceea, împreună cu stiliștii, a încercat să găsească haine care să o avantajeze și a purtat o perucă pentru a estompa pomeții foarte proeminenți.

„Voiam să fiu acolo pentru mama mea și pentru a onora moștenirea tatălui meu. Dar, privind în urmă, nu cred că mă simțeam suficient de bine ca să particip”, a spus ea.

Kelly a vorbit și despre felul în care a încercat să-și protejeze fiul de trei ani, pe simpaticul Sidney, de suferința prin care trecea. Ea spune că nu plângea niciodată în fața copilului, iar în prezența lui devenea „mama veselă”, lăsându-și lacrimile pentru momentele în care era singură.

În concluzie, n-a apelat la Ozempic pentru a scădea în greutate, cum s-a tot zvonit în acea perioadă cumplită din viața ei, ci suferința i-a cauzat pierderea kilogramelor.

Ozzy Osbourne a murit pe 22 iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, la domiciliul său din Buckinghamshire, la mai puțin de trei săptămâni după ultimul său concert susținut în Birmingham.

foto - Profimedia

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