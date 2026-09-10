 N-a avut niciun iubit în ultimii 7 ani! Actrița Teri Hatcher recunoaște: „Sunt atât de singură!”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

N-a avut niciun iubit în ultimii 7 ani! Actrița Teri Hatcher recunoaște: „Sunt atât de singură!”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Starul serialelor „Neveste disperate” și „Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, a recunoscut că nu a mai ieșit la nicio întâlnire romantică de șapte ani. La 61 de ani, vedeta spune că este „foarte singură”!

image
Foto: Profimedia

Într-un interviu acordat revistei „HELLO!”, Teri Hatcher a dezvăluit că ultima sa relație amoroasă a fost cu un bărbat britanic, pe care l-a cunoscut în perioada în care lucra la Londra. Povestea lor de dragoste a durat aproximativ șase luni, iar de atunci actrița nu a mai simțit nevoia să caute un partener de viață. „Sunt atât de singură! Trăiesc cu inima deschisă și nu spun niciodată «niciodată», dar nu mă întâlnesc cu nimeni. Nu merg la întâlniri și nici nu le caut”, a declarat ea.

Teri Hatcher a fost căsătorită de două ori - cu Marcus Leithold (1988–1989) și apoi cu actorul Jon Tenney (1994–2003), împreună cu care are o fiică, Emerson, de 28 de ani.

Actrița recunoaște că cercul ei de prieteni este format în mare parte din persoane pe care le cunoaște de peste 30 de ani, iar majoritatea sunt căsătorite. Din acest motiv, spune ea, oportunitățile de a cunoaște oameni noi sunt destul de rare. Chiar și la evenimente caritabile, unde speră uneori să întâlnească persoane cu valori similare, lucrurile nu se transformă într-o mult dorită poveste de dragoste.

image
Foto: Profimedia

În plan profesional, însă, Teri Hatcher traversează însă o perioadă excelentă. Următorul ei proiect o aduce pe scena celebrului West End din Londra, unde va interpreta iconic-ul personaj Miranda Priestly, în adaptarea teatrală a producției „Diavolul se îmbracă de la Prada”. Totuși, nu e totul pierdut, actrița nepierzându-și nici ea speranța că, într-o bună zi, îl va întâlni pe cel care-i va face iar să-i fiarbă sângele în vine. Ce-i drept, la cum arată vedeta, n-ar trebuie să întâmpine probleme în a-și găsi sufletul pereche, nu credeți?...

foto - Profimedia

Ghid de cumpărături

radu valcan irina fodor jpg
Radu Vâlcan și Irina Fodor, salarii impresionante la Antena 1. Cine câștigă mai mult Vedete românești
Turcia jpg
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanța de 9.000 de euro la un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români Actualitate
image
Cătunul în care mai locuiesc mai puțin de 30 de oameni. Este construit pe stâncă, aproape vertical: metoda ingenioasă prin care femeile împiedicau ouăle să cadă adevarul.ro
image
Trei rețete țărănești cu pui, de poveste. Simple, delicioase, ușor de gătit și care răscolesc amintiri din trecut adevarul.ro

Parteneri

image
Jean Valvis, în discuții pentru a reveni la Rapid! Ce procent ar putea prelua de la Dan Șucu www.fanatik.ro
image
Pățania prin care au trecut 3 tineri care și-au planificat excursia cu Gemini pe un munte de peste 4.300 metri observatornews.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol” www.antena3.ro
image
Sondaj INSCOP: AUR rămâne partidul favorit în intenția de vot a românilor la următoarele alegeri. Schimbare pe locul doi al clasamentului. Toate datele celui mai recent sondaj www.gandul.ro
image
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță www.wowbiz.ro
image
Prima reacție a lui Culiță Sterp, după ce a aflat că sora lui va aduce pe lume o fetiță: „Deci nu mai pot, mi-au dat lacrimile” www.kanald.ro
image
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului www.stirilekanald.ro
image
Femeia care a chemat poliţia şi a cerut ordin de protecţie împotriva lui Ilie Năstase: „Nu știe câte zile mai are de trăit” as.ro
image
Ce se întâmplă cu banii din vechile carnete CEC. Se pierd dacă nu au fost retrași zeci de ani? playtech.ro
image
Ștefan Baiaram, transfer de 6 milioane de euro! Universitatea Craiova negociază intens cu o echipă puternică din Europa www.fanatik.ro
image
Armina și Jaguarul s-au SĂRUTAT pasional la Insula iubirii 2026. Toate detaliile unei apropieri incendiare, care a sfârșit în PAT www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Divorț secret, la cel mai înalt nivel, în lumea mondenă! Celebrul cuplu și-a spus adio după 28 de ani de mariaj www.unica.ro
image
iPhone Duo, primul telefonul pliabil de la Apple, a fost lansat oficial. Cât de special este gadgetul de mii de euro playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Probabil revenirea în UK a fost cea mai mare greșeală a lor! Harry și Meghan au dat de greu, o nouă lovitură pentru Duci și acum sunt afectați copiii okmagazine.ro
image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat okmagazine.ro
image
#Comunism
Nadejda Krupskaia, văduva lui Lenin, marginalizată de Stalin historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman historia.ro
Dulceata de ghimbir Sursa foto shutterstock 2552459929 jpg
Dulceaţă de ghimbir. N-ai mai gustat ghimbir așa! Pentru Femei
Venus in Scorpion jpg
Venus în Scorpion pune sub lupă dragostea și banii. Ce se întâmplă cu fiecare zodie din 10 septembrie până pe 25 octombrie? Pentru Femei
GettyImages 55740056 jpg
Viața lui Charlie Chaplin bate orice scenariu. Sărăcie, scandaluri, exil și un final greu de imaginat Pentru Femei
multicultural family with their little son having fun together jpg
Viața de cuplu după venirea pe lume a copiilor se schimbă. Cum vă regăsiți ca parteneri intimi? Pentru Femei
George Clooney foto Profimedia jpg
Amintiri sfârșietoare. George Clooney vorbește despre moartea surorii lui: „Eram alături de ea când a plecat…” Pentru Femei
CLICKPENTRUFEMEI natalia gusakova LrViSuA2M9U unsplash jpg
Cum să aduci mai multă prospețime în bucătărie cu legume simple și gustoase Pentru Femei
Salata paste cu fasole, Sursa foto shutterstock 2476041645 jpg
Salată de paste cu fasole. De ce este preparatul perfect pentru serile de septembrie? Pentru Femei
Phoebe Bridgers Profimedia jpg
Imagini șocante la Festivalul de Film de la Veneția. O cântăreață promovează frumusețea naturală pe covorul roșu Pentru Femei
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine” actualitate.net