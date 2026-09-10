 Dulceaţă de ghimbir. N-ai mai gustat ghimbir așa!
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Dulceaţă de ghimbir. N-ai mai gustat ghimbir așa!

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Pe lângă gustul său seducător, dulceața de ghimbir aduce o listă generoasă de efecte benefice: susține imunitatea, ajută digestia, încălzește organismul în zilele reci și oferă un plus de energie. Un borcan mic devine astfel nu doar un deliciu, ci și un aliat aromatic pentru starea ta de bine.           

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Foto: Shutterstock

Dulceața de ghimbir este acel acel desert la borcan pe care îl păstrezi în cămară peste iarnă și care aduce un strop de bucurie în fiecare linguriță. Este aromată, intensă și surprinzător de catifelată. Îmbină dulceața profundă a zahărului cu iuțeala revigorantă a ghimbirului proaspăt, ceea ce o face un aliat în diminețile leneșe.

Ingredinte pentru 2 borcane

500 g rădăcină de ghimbir

1 măr

250 g zahăr

250 ml apă

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Mod de preparare

Cureți coaja rădăcinii de ghimbir. O tai după cum dorești. Procedezi asemănător cu mărul. La final, le treci printr-un blender.

Acoperi cu apă amestecul de ghimbir și măr și le pui pe foc mic, 40 de minute. Spumezi și mai ții pe foc până când se îngroașă siropul.

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Dai deoparte vasul cu dulceața și torni compoziția în borcane sterilizate. Le închizi ermetic, le întorci cu capacele în jos și le acoperi până la răcirea completă.

FOTO: Shutterstock

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