 Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani
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Cine este femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nadal în timpul unui meci. Cum arată „fata de mingi” la 38 de ani

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Ea este tânăra care i-a furat toate privirile lui Rafael Nadal. Fernanda Maia Carelli a fost cea care a intrat în vizorul fostului tenismen în timpul unui meci din 2014, pe când era „fata de mingi”. Cum arată acum, la 38 de ani.

Rafael Nadal
Rafael Nadal Foto: Instagram

Imaginile cu Fernanda Maia Carelli și Rafael Nadal din timpul unui meci au devenit celebre după ce tenismenul nu și-a putut lua privirea de la ea. Sportivul se afla pe bancă pentru o scurtă pauză, iar aceasta se afla lângă el pentru a-i oferi asistență.Cum arată acum „fata de mingi”, care i-a sucit mințile lui Nadal.

Femeia care i-a sucit mințile lui Rafael Nada în timpul unui meci

Totul s-a întâmplat în anul 2014, atunci când Fernanda Maia Carelli lucra ca fată de mingi. În timpul unui meci, Nadal a fost surprins cum o soarbe din priviri pe aceasta, iar imaginile au devenit virale în mediul online.

Momentul în care cei doi s-au privit insistent au rămas în istoria tenisului, iar totul s-a petrecut în timpul turneului ATP de la Rio. Tânăra braziliancă avea atunci 26 de ani și a reușit să-i fure privirile celebrului sportiv. De asemenea, a fost numită atunci în mediul online ca „cea mai frumoasă fată de mingi din istoria tenisului”.

Cum arată în prezent Fernanda Maria Carelli

Fernanda Maria Carelli nu s-a limitat la doar a fi fata de mingi. Acum, la 38 de ani, aceasta este o jurnalistă sportivă de succes în Brazilia, prezentatoare TV și crainicul oficial al clubului Botafogo pe stadionul Nilton Santos (Engenhão).

Aceasta este căsătorită cu un antrenor personal, pe nume Junior Carelli, și au împreună două fetițe, pe Roberta, născută în 2018, și Rafaela, născută în 2017. Fernanda are peste 600.000 de urmăritori pe Instagram și este extrem de apreciată pentru aparițiile ei.

Fernanda Maria Carelli
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Fernanda Maria Carelli Foto: Instagram

Rafael Nadal, o prezență tot mai rară în public după retragere

Rafael Nadal, în vârstă de 40 de ani, s-a retras din tenis în octombrie 2024, în cadrul turneului final al Cupei Davis, după o înfrângere cu Botic van de Zandschulp, după ce a obținut 22 de trofee Grand Slam. 

Ibericul numără un total 92 de titluri, dintre care două la Australian Open, două la Wimbledon şi patru la US Open, 36 de titluri Masters 1000, două medalii olimpice de aur, la simplu, la Beijing 2008 şi la dublu, la Rio 2016 şi cinci titluri de Cupa Davis cu Spania, în total disputând 1.307 meciuri ATP.

De asemenea, a fost numărul 1 mondial timp de 209 săptămâni, în opt rânduri, între 2008 şi 2020, deţinând recordul de săptămâni consecutive în Top10, 912, între 2005 şi 2023. Printre recordurile sale se mai numără numărul de titluri pe zgură (63), într-un singur turneu (cele 14 de la Paris), numărul de sferturi de finală la Masters (99), cele mai multe sezoane consecutive cu cel puţin un titlu (19, din 2004 până în 2022) şi numărul de trofee câştigate fără a pierde un set (30), evoluţiile sale în tenis aducându-i o avere în premii de peste 123 de milioane de euro.

Rafael Nadal este cu Maria Francisca Perello din 2005, încă de când erau adolescenți. Cei doi s-au căsătorit în octombrie 2019 și au împreună doi băieți..

În august 2025, el a devenit tată pentru a doua oară. Cel de-al doilea copil al lui Rafael Nadal poartă numele Miquel, un tribut adus tatălui lui Nadal, Xinsa, care a încetat din viață în aprilie 2023, la vârsta de 63 de ani. Primul copilaș are 4 ani și poartă numele de Rafael Junior.

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