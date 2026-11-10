 „Cutremur” la CSM București. Despărțire anunțată de ultimă oră
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„Cutremur” la CSM București. Despărțire anunțată de ultimă oră

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CSM București este în plină schimbare, clubul anunțând despărțirea de antrenoarea Bojana Popović (46 de ani), după ce rezultatele obținute de echipa de handbal a clubului din Capitală sunt considerate sub așteptări. Decizia vine după ce CSM a pierdut categoric cu Brest, 25-40, în cea mai recentă etapă de Liga Campionilor, acolo unde după șapte etape disputate abia ocupă locul patru în Grupa A cu șase puncte - în plan intern, se află pe poziția secundă, lider fiind Gloria Bistrița.

CSM București (albastru), într-un moment de schimbare
CSM București (albastru), într-un moment de schimbare Foto: Sportpictures

Potrivit versiunii oficiale, despărțirea a fost agreată de ambele părți implicate. „CSM București și Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să își încheie activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin. Clubul îi mulțumește Bojanei Popović pentru activitatea desfășurată. Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și al obiectivelor de performanță ale clubului”, a declarat clubul din Capitală.

Cine preia conducerea CSM București din funcția de antrenor

Între timp, până la numirea unui „principal”, soluția aleasă este un mandat interimar: „Iulia Curea preia funcția de antrenor principal al echipei. Legătura sa cu CSM București și activitatea din cadrul colectivului tehnic îi oferă o bună cunoaștere a lotului, a identității clubului și a așteptărilor care însoțesc această responsabilitate. Clubul oferă sprijin Iuliei Curea și colectivului tehnic pentru pregătirea echipei și îndeplinirea obiectivelor din competițiile interne și europene”. CSM București a suferit patru înfrângeri în ultimele cinci meciuri disputate în Liga Campionilor, Bojana Popović preluând echipa la finalul anului trecut, după ce pregătise naționala Muntenegrului, mai întâi ca antrenor secund, apoi ca principal, pe ŽRK Budućnost Podgorica, ca principal, și naționala Danemarcei, ca secund. Ca jucătoare, Bojana Popović a câștigat medalia de argint la Jocurile Olimpice din 2012, iar pe banca tehnică a cucerit nu mai puțin de 10 trofee, printre care se numără și un bronz mondial, cu naționala Muntenegrului.

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