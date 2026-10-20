FCSB, a doua victorie cu Reghecampf antrenor: câștigă cu penultima clasată

FCSB a reușit cea de-a doua victorie sub comanda lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani), impunându-se în deplasarea cu FC Voluntari, luni, scor 2-1, în ultimul meci de fotbal din etapa cu numărul XII-a din Superliga României.

FCSB (portocaliu) s-a impus cu penultima clasată Foto: Sportpictures

La victoria lui FCSB a pus umărul Arnold Garita (31 de ani), care a reușit să deschidă scorul, în minutul 27, după ce își mai încercase norocul fără succes, camerunezul fiind la un pas de „dublă”, în minutul 34, însă golul său fiind anulat pe motiv de offside. În partea secundă a jocului, Voluntari a reușit egalarea, grație lui Remus Guțea (19 ani), în minutul 59, însă, în cele din urmă, Alexandru Stoian (18 ani) a consemnat al doilea gol al lui FCSB, pe final de partidă, profitând de o eroare în apărarea gazdelor.

Se pregătesc de vizita lui Rapid

„Încă suferim, în anumite momente - este și presiunea rezultatului. Jucătorii sunt încă într-un proces și vor fi mult mai bine, sunt sigur de acest lucru. Și din punct de vedere fizic îi vreau mult mai bine, mult, mult mai bine, îmi doresc o echipă care să fie mai activă. (...) În general, sunt mulțumit, sunt mulțumit de cele trei puncte, care erau importante pentru noi și avem trei-patru zile pentru a pregăti următoarea partidă de acasă. (...) Eu cred că trebuia să închidem jocul mult mai repede, trebuia să profităm de ocazii. Au muncit mult, dar încă nu se întâmplă ce vreau eu, dar, ca posesie, ca joc, cred că am dominat. (...) Eu chiar îmi doresc acest lucru, să suferim, să ne dăm seama ce probleme avem, să ne dăm seama ce probleme avem”, e de părere Reghecampf, care bifează al doilea succes la echipa de lângă Capitală, pe care a preluat-o la finele lui septembrie.

În situația dată, FCSB se regăsește pe locul șase în clasament, cu 18 puncte, la 11 puncte distanță de liderul Dinamo, în vreme ce FC Voluntari bifează a opta înfrângere, având opt puncte și fiind pe 15 din cele 16 posibile în campionatul românesc. Peste patru zile, FCSB primește vizita lui Rapid, iar Voluntari are tot atunci deplasarea la FK Csíkszereda.