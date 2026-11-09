 Întâlnire de gradul 0: Chivu, față în față cu Popovici. Moment special
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Întâlnire de gradul 0: Chivu, față în față cu Popovici. Moment special

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Victoria reușită de Internazionale Milano în Serie A, duminică, atunci când echipa lui Cristi Chivu (46 de ani) a primit vizita lui Como (2-0) a fost urmărită din tribune de către David Popovici (22 de ani), cei doi întâlnindu-se la scurt timp, după fluierul final.  

Chivu și Popovici, întâlnire de gradul zero la Milano
Chivu și Popovici, întâlnire de gradul zero la Milano Foto: Facebook/CS Dinamo București

În urma acestui moment, David Popovici a primit drept amintire un tricou personalizat al echipei Inter, în vreme ce Chivu s-a ales cu o cască de înot cu autograf. Cei doi au discutat o vreme, într-o atmosferă caldă şi cordială, David Popovici profitând de faptul că se afla în Milano pentru un eveniment sportiv.  

Amenință primul loc din Serie A

Chivu are lumina reflectoarelor asupra lui, după ce, sezonul trecut, a reușit să se impună pe toate planurile, cucerind atât titlul de campion în Serie A, cât și Cupa Italiei. Românul a consemnat, astfel, un sezon excepțional la Inter, chiar în primul său an pe banca tehnică a echipei la care a făcut performanță și ca jucător, intrând în istorie drept singurul tehnician care câștigă titlul și Cupa în cel dintâi sezon ca „principal” la echipa din Italia. Tehnicianul este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului, reușind eventul într-una dintre țările cu cel mai „tare” fotbal din Europa.Chivu are la dispoziție un lot în valoare de 738,30 de milioane de euro, cei mai bine cotați fiind căpitanul argentinian Lautaro Martínez (29 de ani, 85 de milioane de euro) și italienii Alessandro Bastoni (27 de ani, 65 de milioane de euro) cu Dimarco (28 de ani), Nicolò Barella (29 de ani), Marcus Thuram, neamțul Yann Bisseck (25 de ani) și Pio Esposito (21 de ani), fiecare aproximați la câte 50 de milioane de euro.Venit în toamna lui 2025, Chivu are contract valabil cel puțin până în vara lui 2028, până acum adunând 72 de meciuri - dintre acestea, 48 au fost dueluri câștigate, nouă meciuri s-au încheiat la egalitate, iar 15 au fost pierdute. Inter e pe locul doi în Serie A, la un punct distanță de liderul SS Lazio, având un bilanț de nouă victorii, o remiză și o înfrângere în campionat. 

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