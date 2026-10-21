 Kovács, ridicat în slăvi de Mourinho. Ce a zis marele antrenor de fotbal
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Kovács, ridicat în slăvi de Mourinho. Ce a zis marele antrenor de fotbal

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Unul dintre cele mai sonore nume din „sportul rege”, portughezul José Mourinho (63 de ani), a avut cuvinte de laudă la adresa arbitrului român István Kovács (42 de ani), delegat la meciul echipei sale, Real Madrid, cu RB Leipzig, din Liga Campionilor. Partida de fotbal din runda a treia a competiției are loc miercuri, de la 22.00.

José Mourinho și István Kovács
José Mourinho și István Kovács Foto: EPA

„Vom avea un arbitru care nu glumeşte şi care se remarcă prin calităţi şi o personalitate excepţionale. Având în vedere cât de bun este şi ce personalitate are, cred că VAR-ul nu va juca un rol important cu el la conducere. Sunt foarte bucuros să avem un arbitru precum Kovács pentru un meci atât de important”, au fost cuvintele lui Mourinho, care nu a podidit cu laudele. Delegarea lui Kovács vine după o perioadă mai puțin bună în campionatul românesc -  la începutul lui septembrie, a avut o prestație considerată modestă în meciul câștigat de Dinamo cu FCSB, 2-1, apoi a avut o pauză de la delegări, până la jumătatea lui octombrie, când a fost repartizat la partida dintre Oțelul Galați și FK Csíkszereda, încheiată 1-1.

Doar două meciuri în actualul sezon de Liga Campionilor

În actuala ediție a Ligii Campionilor, Kovács a condus doar două meciuri din preliminarii: FK Bodø/Glimt-Royale Union SG, încheiată 3-2 după penalty-uri și Sabah Baku FK-Hapoel Be'er Sheva, 5-2 după loviturile de la 11 metri. La meciul de pe „Santiago Bernabeu”, Kovács va face echipă împreună cu asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi.
Pe de altă parte, Kovács vine după o vară foarte bună, după ce a fost prezent la Campionatul Mondial găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, arbitrând chiar două partide: Tunisia-Japonia (0-4) și Iordania-Argentina (1-3), la cea din urmă fiind pe teren și marele Lionel Messi (39 de ani). Numai participarea la turneul final i-a adus peste 100.000, potrivit presei internaționale, pe lângă delegările de la meciuri. De altfel, Kovács a mai consemnat o „bornă” importantă, la partida dintre Tunisia și Japonia, care a fost meciul cu numărul 1.000 de istoria Campionatului Mondial. Anterior, Kovács s-a mai aflat pe lista arbitrilor la Campionatul Mondial din 2022, însă atunci nu a fost delegat la centru. Amintim că, în 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA: finala Conference League 2022, AS Roma-Feyenoord Rotterdam (1-0), finala de Liga Europa 2024, Atalanta BC-Bayer Leverkusen (3-0) și finala de Liga Campionilor 2025, Paris Saint-Germain-Internazionale Milano (5-0).

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