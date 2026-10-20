Kovács, în lumina reflectoarelor: va arbitra Real Madrid în Liga Campionilor
István Kovács (42 de ani) se află în fața primei sale delegări, după o perioadă mai complicată: românul va arbitra Real Madrid în Liga Campionilor, pe „Santiago Bernabéu”, unde formația spaniolă va primi vizita celor de la RB Leipzig, în runda a treia a fazei principale de Liga Campionilor. Partida de fotbal va avea loc miercuri, de la 22.00.
Kovács va face echipă împreună cu asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, fiind prima sa partidă într-o perioadă mai controversată - la începutul lui septembrie, a avut o prestație considerată modestă în meciul câștigat de Dinamo cu FCSB, 2-1, apoi a avut o pauză de la delegări, până la jumătatea lui octombrie, când a fost repartizat la partida dintre Oțelul Galați și Csikszereda, încheiată 1-1. În actuala ediție a Ligii Campionilor, Kovács a condus doar două meciuri din preliminarii: FK Bodø/Glimt-Royale Union SG, încheiată 3-2 după penalty-uri și Sabah Baku FK-Hapoel Be'er Sheva, 5-2 după loviturile de la 11 metri.
A primit 100.000 de euro numai pentru participarea la turneul final de la Mondial
De altfel, în această vară, Kovács a fost prezent la Campionatul Mondial găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, arbitrând chiar două partide: Tunisia-Japonia (0-4) și Iordania-Argentina (1-3), la cea din urmă fiind pe teren și marele Lionel Messi (39 de ani). Numai participarea la turneul final i-a adus peste 100.000, potrivit presei internaționale, pe lângă delegările de la meciuri. De altfel, Kovács a mai consemnat o „bornă” importantă, la partida dintre Tunisia și Japonia, care a fost meciul cu numărul 1.000 de istoria Campionatului Mondial. Anterior, Kovács s-a mai aflat pe lista arbitrilor la Campionatul Mondial din 2022, însă atunci nu a fost delegat la centru. Amintim că, în 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA: finala Conference League 2022, AS Roma-Feyenoord Rotterdam (1-0), finala de Liga Europa 2024, Atalanta BC-Bayer Leverkusen (3-0) și finala de Liga Campionilor 2025, Paris Saint-Germain-Internazionale Milano (5-0).