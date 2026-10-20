Kovács, în lumina reflectoarelor: va arbitra Real Madrid în Liga Campionilor

István Kovács (42 de ani) se află în fața primei sale delegări, după o perioadă mai complicată: românul va arbitra Real Madrid în Liga Campionilor, pe „Santiago Bernabéu”, unde formația spaniolă va primi vizita celor de la RB Leipzig, în runda a treia a fazei principale de Liga Campionilor. Partida de fotbal va avea loc miercuri, de la 22.00.

István Kovács, în centrul atenției în Liga Campionilor Foto: Sportpictures

Kovács va face echipă împreună cu asistenţii Mihai Marica şi Ferencz Tunyogi, fiind prima sa partidă într-o perioadă mai controversată - la începutul lui septembrie, a avut o prestație considerată modestă în meciul câștigat de Dinamo cu FCSB, 2-1, apoi a avut o pauză de la delegări, până la jumătatea lui octombrie, când a fost repartizat la partida dintre Oțelul Galați și Csikszereda, încheiată 1-1. În actuala ediție a Ligii Campionilor, Kovács a condus doar două meciuri din preliminarii: FK Bodø/Glimt-Royale Union SG, încheiată 3-2 după penalty-uri și Sabah Baku FK-Hapoel Be'er Sheva, 5-2 după loviturile de la 11 metri.

A primit 100.000 de euro numai pentru participarea la turneul final de la Mondial

De altfel, în această vară, Kovács a fost prezent la Campionatul Mondial găzduit de Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, arbitrând chiar două partide: Tunisia-Japonia (0-4) și Iordania-Argentina (1-3), la cea din urmă fiind pe teren și marele Lionel Messi (39 de ani). Numai participarea la turneul final i-a adus peste 100.000, potrivit presei internaționale, pe lângă delegările de la meciuri. De altfel, Kovács a mai consemnat o „bornă” importantă, la partida dintre Tunisia și Japonia, care a fost meciul cu numărul 1.000 de istoria Campionatului Mondial. Anterior, Kovács s-a mai aflat pe lista arbitrilor la Campionatul Mondial din 2022, însă atunci nu a fost delegat la centru. Amintim că, în 2025, românul a devenit primul arbitru care a fost delegat la finala tuturor celor trei competiții europene majore de club organizate de UEFA: finala Conference League 2022, AS Roma-Feyenoord Rotterdam (1-0), finala de Liga Europa 2024, Atalanta BC-Bayer Leverkusen (3-0) și finala de Liga Campionilor 2025, Paris Saint-Germain-Internazionale Milano (5-0).