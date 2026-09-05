 20 de ani fără Steve Irwin. Soția „Vânătorului de crocodili”, mesaj emoționant la două decenii de la tragedie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

20 de ani fără Steve Irwin. Soția „Vânătorului de crocodili”, mesaj emoționant la două decenii de la tragedie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Zi cu o mare încărcătură emoțională pentru familia lui Steve Irwin. S-au împlinit 20 de ani de la moartea „Vânătorului de crocodili”, cunoscut în întreaga lume pentru curajul și pasiunea sa pentru animalele sălbatice. Soția sa, Terri Irwin, încă poartă răni adânci în suflet. Omagiul emoționant la două decenii de la tragedie.

image
Foto: Instagram

Steve Irwin a murit la vârsta de 44 de ani, pe 4 septembrie 2006, după ce o pisică de mare l-a înțepat direct în inimă. Incidentul tragic a avut loc în timp ce filma un documentar la Marea Barieră de Corali.

20 de ani de la moartea lui Steve Irwin

„După 20 de ani, durerea încă merge cu mine ca umbra mea”, a scris Terri, care, împreună cu copiii ei, Bindi, în vârstă de 28 de ani, și Robert, de 22 de ani, continuă să ducă mai departe moștenirea soțului ei la Grădina Zoologică din Queensland, Australia și prin activitățile de conservare a faunei sălbatice. 

„Odată cu trecerea timpului am căpătat mai multă înțelepciune și am devenit mai înțelegătoare”, a mai adăugat Terri.

Ea nu s-a recăsătorit și a împărtășit anterior că nu intenționează să găsească un alt partener, în ciuda zvonurilor care o leagă de personalități precum Paul Hogan, regretatul Hulk Hogan și Russell Crowe, zvonuri pe care le-a negat, scrie Daily Mail.

„Cred că cel mai măgulitor ar fi Russell, pentru că este o persoană atât de bună și un prieten foarte bun al familiei noastre și, de fapt, îl iubesc foarte mult pentru că îl iubea pe Steve și…Au fost atât de buni prieteni”, a mărturisit ea

Omagiul adus de copiii lui Steve Irwin

Bindi Irwin, fiica lui care acum are 28 de ani, i-a călcat pe urme regretatului său tată. Avea doar opt ani atunci când a aflat că cel pe care l-a numit „un supererou”, a murit. Ea a scris pe rețelele sociale că în ultimele două decenii a văzut cum „lumea întreagă l-a plâns pe tatăl meu alături de familia noastră”.

„Întotdeauna am crezut că moștenirea lăsată de tatăl meu este conservarea faunei sălbatice; se pare că moștenirea lui este iubirea. Pentru planeta noastră și unii pentru alții”, a scris Bindi, pe Instagram. Ea a descris impactul morții tatălui ei asupra mamei sale, Terri, și a fratelui ei mai mic, Robert, în vârstă de 22 de ani. 

„Mama mea și-a pierdut iubirea vieții; fratele meu și cu mine l-am pierdut pe cel mai grozav tată. Durerea nu ne părăsește niciodată cu adevărat; mergem alături de ea în fiecare zi.”, a mai scris Bindi. 

Robert Irwin a postat și un omagiu adus tatălui său, cu o fotografie cu Steve ținându-l în brațe când era bebeluș, alături de legenda „Moștenirea ta este veșnică”. Într-o postare separată, a pus un clip video cu tatăl lui.

„Îți mulțumesc, tată, pentru că mi-ai arătat mie și întregii lumi ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Să conduci prin empatie, să tratezi fiecare ființă vie așa cum ți-ai dori să fii tratat și să pui pasiune în tot ceea ce faci. Misiunea și lumina ta vor dăinui mereu”, se arată în descrierea videoclipului.

Ghid de cumpărături

anastasia lazariuc 2 jpg
Secretul Anastasiei Lazariuc pentru o siluetă impecabilă la 73 de ani: „Apa este sfântă” Vedete românești
oana roman (1) jpg
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel” Vedete românești
image
Povestea stațiunii Amara: drumul de la o cadă de lemn pe malul lacului la stațiunea de lux din perioada interbelică adevarul.ro
image
Speli haine duminica? Un preot lămurește definitiv când e păcat și când e voie adevarul.ro

Parteneri

image
Meriton Korenica și Valentin Crețu, titulari în derby-ul Dinamo – FCSB! Echipele de start. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Oraşul unde o vilă cu etaj costă 25.000 de euro. Are 315 mp şi este scoasă la licitaţie de ANAF observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Susținătorii și contestatarii lui Călin Georgescu, la un pas de bătaie la vizita fostului candidat la Vaslui. S-au împins și amenințat, iar poliția a intervenit www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât a durat, de fapt, aventura milionarului celebru cu cea mai bună prietenă a soţiei sale! Femeia trădată a făcut dezvăluirea as.ro
image
Unde vor să se mute tinerii sub 30 de ani. Clasamentul orașelor preferate surprinde prin primele locuri playtech.ro
image
Cadoul primit de prezentatoarea știrilor din sport, după 21 de ani la Pro TV. Corina Caragea a rămas uimită de acest gest www.fanatik.ro
image
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
oana roman (1) jpg
Metoda prin care Oana Roman a reușit să slăbească 15 kilograme în 6 luni. „Nu se poate altfel” Vedete românești
anastasia lazariuc 2 jpg
Secretul Anastasiei Lazariuc pentru o siluetă impecabilă la 73 de ani: „Apa este sfântă” Vedete românești
tiphaine auziere si brighitte macron jpg
„Vârsta nu contează când ești îndrăgostit”. Iubitul de 22 de ani al fiicei lui Brigitte Macron, dezvăluiri despre relația cu partenera de 42 de ani Vedete internaționale
Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”
Unde a fost Andreea Marin în vacanță: „Cea mai bună decizie!” Vedete românești
image png
Brooke Shields, în costum de baie la 61 de ani. A făcut senzație în vacanța petrecută în Croația Vedete internaționale
Madonna foto Shutterstock jpg
Dieta strictă pe care Madonna o respectă la 68 de ani. Ce reguli urmează artista Vedete internaționale
Adela Popescu și Radu Vâlcan (2) jpg
Ce făcea Adela Popescu cât Radu Vâlcan se afla la filmările pentru Insula Iubirii: „Nu e de acord!” Vedete românești
image png
Fostul iubit al Ramonei Olaru, șocat de prețul unui plin de combustibil:: „Băi, ați înnebunit la cap? Vedete românești
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net