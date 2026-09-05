20 de ani fără Steve Irwin. Soția „Vânătorului de crocodili”, mesaj emoționant la două decenii de la tragedie

Zi cu o mare încărcătură emoțională pentru familia lui Steve Irwin. S-au împlinit 20 de ani de la moartea „Vânătorului de crocodili”, cunoscut în întreaga lume pentru curajul și pasiunea sa pentru animalele sălbatice. Soția sa, Terri Irwin, încă poartă răni adânci în suflet. Omagiul emoționant la două decenii de la tragedie.

Foto: Instagram

Steve Irwin a murit la vârsta de 44 de ani, pe 4 septembrie 2006, după ce o pisică de mare l-a înțepat direct în inimă. Incidentul tragic a avut loc în timp ce filma un documentar la Marea Barieră de Corali.

20 de ani de la moartea lui Steve Irwin

„După 20 de ani, durerea încă merge cu mine ca umbra mea”, a scris Terri, care, împreună cu copiii ei, Bindi, în vârstă de 28 de ani, și Robert, de 22 de ani, continuă să ducă mai departe moștenirea soțului ei la Grădina Zoologică din Queensland, Australia și prin activitățile de conservare a faunei sălbatice.

„Odată cu trecerea timpului am căpătat mai multă înțelepciune și am devenit mai înțelegătoare”, a mai adăugat Terri.

Ea nu s-a recăsătorit și a împărtășit anterior că nu intenționează să găsească un alt partener, în ciuda zvonurilor care o leagă de personalități precum Paul Hogan, regretatul Hulk Hogan și Russell Crowe, zvonuri pe care le-a negat, scrie Daily Mail.

„Cred că cel mai măgulitor ar fi Russell, pentru că este o persoană atât de bună și un prieten foarte bun al familiei noastre și, de fapt, îl iubesc foarte mult pentru că îl iubea pe Steve și…Au fost atât de buni prieteni”, a mărturisit ea

Omagiul adus de copiii lui Steve Irwin

Bindi Irwin, fiica lui care acum are 28 de ani, i-a călcat pe urme regretatului său tată. Avea doar opt ani atunci când a aflat că cel pe care l-a numit „un supererou”, a murit. Ea a scris pe rețelele sociale că în ultimele două decenii a văzut cum „lumea întreagă l-a plâns pe tatăl meu alături de familia noastră”.

„Întotdeauna am crezut că moștenirea lăsată de tatăl meu este conservarea faunei sălbatice; se pare că moștenirea lui este iubirea. Pentru planeta noastră și unii pentru alții”, a scris Bindi, pe Instagram. Ea a descris impactul morții tatălui ei asupra mamei sale, Terri, și a fratelui ei mai mic, Robert, în vârstă de 22 de ani.

„Mama mea și-a pierdut iubirea vieții; fratele meu și cu mine l-am pierdut pe cel mai grozav tată. Durerea nu ne părăsește niciodată cu adevărat; mergem alături de ea în fiecare zi.”, a mai scris Bindi.

Robert Irwin a postat și un omagiu adus tatălui său, cu o fotografie cu Steve ținându-l în brațe când era bebeluș, alături de legenda „Moștenirea ta este veșnică”. Într-o postare separată, a pus un clip video cu tatăl lui.

„Îți mulțumesc, tată, pentru că mi-ai arătat mie și întregii lumi ce înseamnă să trăiești cu adevărat. Să conduci prin empatie, să tratezi fiecare ființă vie așa cum ți-ai dori să fii tratat și să pui pasiune în tot ceea ce faci. Misiunea și lumina ta vor dăinui mereu”, se arată în descrierea videoclipului.