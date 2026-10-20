Fiica Victoriei Beckham nu a fost primită machiată la ore și a pus-o pe mama ei să sune la școală. Cum a reacționat vedeta

Harper Beckham, fiica în vârstă de 15 ani a celebrului cuplu Victoria și David Beckham, s-a lovit de regulile stricte ale școlii pe care o frecventează.

Victoria Beckham a refuzat să intervină pentru fiica ei Foto: instagram/arhivă

Pasionată până la obsesie de cosmetică și aflată în plin proces de lansare a propriei linii de înfrumusețare, adolescentei i s-a interzis categoric să mai vină machiată la ore, stârnind o adevărată revoltă în familie.

Victoriei Beckham și fiica ei, discuția din bucătărie: „Mami, nu poți să suni tu la școală?”

Invitată în cadrul emisiunii americane Today Show, Victoria Beckham (52 de ani) a dezvăluit amuzată, dar și cu empatie de mamă, dialogul pe care l-a avut recent cu mezina familiei:

„Destul de recent mi-a spus: «Mi-au zis că nu am voie să mă machiez la școală. De ce nu vor să arăt cât mai bine?». Apoi a insistat: «Mami, nu poți să suni tu la școală să vorbești?». I-am răspuns direct: «Nu pot face asta, Harper»”, a povestit creatoarea de modă, potrivit Daily Mail.

Victoria a ținut să precizeze că fiica ei este extrem de talentată la aplicarea unui machiaj natural, însă regulamentul școlar nu face excepții nici măcar pentru copiii celebrităților.

Harper Beckham, investiție de milioane de lire și probleme pe piața din SUA

Pasiunea adolescentei pentru îngrijirea tenului nu este doar o joacă. Părinții săi au investit deja peste 2,3 milioane de lire sterline (circa 3 milioane de dolari) prin compania H7B Ltd pentru a-i lansa brandul de skincare pentru adolescenți, intitulat provizoriu „Harlo by Harper”.

Denumirea companiei este o trimitere directă la al doilea prenume al fetei, Seven (numărul purtat de David Beckham la Manchester United și naționala Angliei, dar și greutatea ei la naștere: 7 livre în luna a 7-a).

Lansarea oficială este programată pentru a doua jumătate a anului viitor, cel mai probabil după ce tânăra va susține examenele GCSE în mai și iunie, înainte de a împlini 16 ani în iulie.

Drumul către succesul comercial a întâmpinat însă un prim obstacol major peste ocean. Oficiul American pentru Brevete și Mărci (USPTO) i-a respins recent cererea de înregistrare a mărcii în Statele Unite, motivând că există un risc ridicat de confuzie cu un brand deja existent de suplimente alimentare, numit tot „Harlo”. În schimb, în Marea Britanie, cererea a fost deja aprobată de autoritățile competente.