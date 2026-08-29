Copilul folosește imediat toți banii pe care îi primește? Cum învață să economisească: „Îi dau 100 de lei și îi cheltuie imediat”

„Îi dau 100 de lei și îi cheltuie imediat. Îi dau 50 de lei și tot nu mai rămâne cu nimic.”. Este situația cu care se confruntă mulți părinți atunci când copiii încep să primească bani de buzunar. Cei mici vor să-și cumpere lucrurile care le plac, fără să se gândească prea mult la ziua de mâine. Tocmai de aceea, specialiștii spun că este important ca părinții să-i învețe de mici ce înseamnă banii, cum să-i împartă și, mai ales, cum să facă diferența între ceea ce își doresc și ceea ce au cu adevărat nevoie.

Banii de buzunar, prima lecție de educație financiară Foto: Freepik

„Îi dau bani și îi cheltuie imediat!”

„Îi dau 100 de lei și îi cheltuie imediat. Îi dau 50 de lei și tot nu mai rămâne cu nimic. Își cumpără ce vede și ce îi place pe moment, iar după aceea, dacă mai vrea ceva, îmi spune că nu mai are bani. Parcă banii îi dispar din buzunar”, povestește un părinte pe Facebook. Situația nu este una rară. Pentru un copil, dorința de a avea acum o jucărie, o haină, ceva dulce sau un obiect pe care îl vede la colegi poate fi mult mai puternică decât ideea de a păstra banii pentru mai târziu.

De aici poate începe, însă o lecție importantă. În loc să le spună mereu „nu mai cheltui”, părinții îi pot ajuta pe copii să înțeleagă de ce este bine să păstreze o parte din bani. O regulă simplă poate fi ca, de fiecare dată când primesc bani, să pună o sumă deoparte și să folosească restul pentru lucrurile pe care și le doresc.

Când începem să le vorbim despre bani

Copiii pot începe să învețe despre bani mult mai devreme decât cred părinții. Nu este nevoie de explicații complicate.

„La vârste mici, pot învăța din lucrurile pe care le văd zi de zi: mersul la magazin, alegerea unui produs sau folosirea unei pușculițe. Important este ca părinții să le explice simplu de unde vin banii, că aceștia sunt limitați și că nu putem cumpăra tot ce ne dorim", explică Ana-Maria Constantin, economist.

Banii de buzunar pot fi un bun exercițiu pentru copii, dacă sunt însoțiți și de responsabilitate.

„Un copil poate fi învățat, de exemplu, că dacă are 20 de lei și îi cheltuie pe toți astăzi, mâine nu va mai avea bani pentru altceva. Părinții îl pot lăsa să aleagă între două produse și să compare prețurile. La fel de util este să fie întrebat înainte de o cumpărătură: „Ai nevoie de acest lucru sau doar ți-l dorești?”. În timp, această întrebare simplă îl poate ajuta să facă singur diferența dintre nevoie și dorință", explică specialistul.

Pentru cei mai mari, banii de buzunar pot deveni un exercițiu de responsabilitate. Dacă primesc o sumă stabilită pentru o săptămână, pot decide singuri cât cheltuie și cât păstrează. Iar dacă termină banii prea repede, nu este neapărat un dezastru. Uneori, o astfel de greșeală îi poate învăța mai mult decât o explicație de o oră despre economisire.

Copiii care învață despre bani, mai atenți la cheltuieli

Educația financiară din copilărie poate conta mai târziu. Datele PISA 2022, analizate de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), arată că elevii cu un nivel mai bun de alfabetizare financiară erau mai predispuși să economisească și să compare prețurile înainte de a cumpăra ceva. Potrivit analizei, aceștia erau cu 72% mai predispuși să fi economisit bani și cu 50% mai predispuși să compare prețurile decât elevii cu un nivel scăzut de alfabetizare financiară.

Studiul arată și cât de importantă poate fi discuția dintre părinți și copii. Elevii care spuneau că vorbesc cel puțin lunar cu părinții despre propriile decizii de cheltuire a banilor au obținut, în medie, rezultate mai bune la alfabetizare financiară. Asta nu înseamnă că o discuție despre bani garantează succesul financiar, dar arată că cei mici au multe de câștigat atunci când sunt implicați în astfel de conversații.

Pușculița poate deveni primul „cont de economii”

Un mod simplu prin care copilul poate învăța să economisească este să aibă un obiectiv clar.

„Nu doar „pune bani deoparte”, ci „strângem bani pentru bicicleta pe care ți-o dorești” sau pentru o altă achiziție pe care și-o dorește. Astfel, copilul vede pentru ce economisește și poate urmări cum suma crește. La fel de important este exemplul părinților.

Dacă adulții compară prețurile, se gândesc înainte să cumpere și explică de ce aleg un produs în locul altuia, copilul va observa aceste lucruri. Nu trebuie să știe de mic ce înseamnă un credit sau o investiție. Pentru început este suficient să înțeleagă că banii sunt limitați, că fiecare cumpărătură înseamnă o alegere și că nu tot ceea ce îți dorești trebuie cumpărat imediat", punctează economistul.