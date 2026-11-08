 Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți
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Ce mesaje să trimiți de Sfinții Mihail și Gavriil. Urările care le vor aduce zâmbetul pe buze celor sărbătoriți

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Credincioșii sărbătoresc în fiecare an, pe 8 noiembrie, Sfinții Mihail și Gavriil, fiind una dintre cele mai importante sărbători. Milioane de români ăși celebrează ziua de nume și se bucură de mesajele primite de familie și apropiați. Iată câteva idei de mesaje pe care să le transmiți celor care își serbează ziua.

Sfinții Mihail și Gavriil.
Sfinții Mihail și Gavriil. Foto: Facebook

Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendar, astfel că, pe lângă urări, românii țin cont și de alte superstiții.

Mesaje de Sfinții Mihail și Gavriil

În limba ebraică, Mihail se traduce prin „Cine-i ca Dumnezeu”, iar Gavriil se traduce prin „Dumnezeu este puterea mea”.

Cele mai întâlnite nume sunt Mihai, Mihaela, Gabriel și Gabriela, însă sunt sărbătoriți și persoanele cu nume derivate și anume: Mihaiela, Mihăiță, Mișu, Mișa, Mihuț, Mihalache, Mihăilă, Mihnea, Mihu, Mihalcea, Michi, Gavrilă, Gabi, Găbiță sau Găbița.

Dacă vreți să trimiteți unei persoane dragi o urare specială cu ocazia acestei sărbători, puteți opta pentru mai multe variante:

„La mulți ani, Mihai/Mihaela! Fie ca Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil să te ocrotească și să-ți lumineze fiecare zi.’’

„La mulți ani, Gabriel/Gabriela! Arhanghelul Gabriel să-ți aducă pace, bucurie și vești bune în viață.’’

„La mulți ani, Gavril/Gavrila! Arhanghelul Mihail să te apere de tot răul și să-ți aducă liniște în suflet.’’

„La mulți ani! Să ai sănătate, iubire și fericire sub protecția Sfinților Arhangheli.’’

„Fie ca această zi sfântă să-ți aducă lumină, credință puternică și binecuvântări nesfârșite!’’

„La mulți ani, Mihai/Gabriel! Îngerii să-ți fie mereu călăuze și să-ți păzească inima.’’

„Sărbătorește cu bucurie și liniște sufletească! Arhanghelii să-ți aducă numai momente frumoase.’’

„La mulți ani! Fie ca harul lui Dumnezeu să reverse asupra ta sănătate, iubire și pace.’’

„Fie ca Sf. Mihail să te apere și Sf. Gavriil să-ți aducă vești bune și speranță în suflet.’’

„La mulți ani, Mihai/Mihaela/Gabriel/Gabriela! Să fii mereu înconjurat/ă de lumină, iubire și binecuvântări divine.’

De asemenea, și preoții vin și eu cu sugestii: „Ani mulți, fericiți, sănătoși și binecuvântați de Dumnezeu, cu rugăciunile Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și ale tuturor Sfinților Îngeri! Fie ca ocrotirea lor să vă însoțească în fiecare clipă, să vă aducă liniște în suflet, putere în momentele dificile și bucurie alături de cei dragi în toate zilele vieții voastre.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Dan Damaschin

Superstiții de Mihail și Gavriil: ce nu e bine să faci pe 8 noiembrie

Românii, de fel, sunt foarte superstițioși și țin mereu cont de regulile nescrise. Astfel, preoții spun că este bine ca în această zi să evităm certurile și discuțiile în contradictoriu și mai ales cuvintele jignitoare. Astfel, este bine să optăm în această zi pentru pace și iertare. La o parte trebuie să lăsăm și treburile gospodărești.

„Sărbătoarea este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Potrivit obiceiului, treburile gospodărești care pot fi amânate, precum spălatul rufelor, curățenia sau alte activități solicitante, sunt lăsate pentru altă zi. Timpul poate fi dedicat rugăciunii, familiei și faptelor bune, în special sprijinirii persoanelor aflate în nevoie.

Praznicul este considerat și un moment de reflecție asupra credinței și de apropiere de Dumnezeu și de cei dragi. Potrivit credinței populare, cei care se roagă cu sinceritate, își păstrează credința și respectă poruncile divine se bucură de ocrotire și binecuvântare”, a transmis pentru digi24.ro preotul Marius Oblu

În mediul rural, această sărbătoare se întinde pe trei zile și fiecare zi are o denumire specială. Ziua de 8 se numește în termeni populari „Capul Arhanghelilor”, cea de 9 este „Mijlocul Arhanghelilor”, iar ultima zi poartă numele de „Coada Arhanghelilor”.

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