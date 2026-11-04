Ce rugăciune este bine să rostești de Sfântul Mina, pe 11 noiembrie. Ce semnificație are sărbătoarea

Sfântul Mare Mucenic Mina este sărbătorit în fiecare an pe 11 noiembrie și este cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitorul celor păgubiți, înșelați sau nedreptățiți. În 2026, sărbătoarea pică într-o zi de miercuri, iar credincioșii își îndreaptă rugăciunile către sfânt pentru a-și găsi lucrurile pierdute, pentru descoperirea adevărului și pentru ajutor în momentele dificile.

Sfântul Mare Mucenic Mina. Foto: Icoană de Mihai Coman/Arhiva Click!

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Mina

Sfântul Mina s-a născut în jurul anului 285, în Egipt, și a fost soldat în armata romană. Ulterior, a renunțat la viața militară și s-a retras în pustietate pentru a-și dedica existența credinței creștine. A revenit în mijlocul oamenilor pentru a-și mărturisi credința în Iisus Hristos, refuzând să se închine idolilor. Din acest motiv, a fost supus unor chinuri și condamnat la moarte, devenind unul dintre martirii cinstiți de creștinătate.

În tradiția populară, ziua de 11 noiembrie mai este cunoscută și drept „Sărbătoarea Tâlharilor”, deoarece Sfântului Mina i se cere ajutorul în cazul furturilor, înșelăciunilor și pierderilor materiale. Oamenii se roagă pentru recuperarea bunurilor, aflarea adevărului și îndreptarea nedreptăților. În calendarul romano-catolic, Sfântul Mina este comemorat pe 24 noiembrie.

Rugăciunea adresată Sfântului Mina

În ziua de 11 noiembrie, credincioșii sunt îndemnați să se roage și să își îndrepte gândurile către Dumnezeu, cerând ajutor și ocrotire în fața încercărilor vieții. Cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Mina, oamenii pot rosti o rugăciune specială pentru aflarea adevărului, recuperarea bunurilor pierdute și izbăvirea de nedreptăți, potrivit Doxologia.

„O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de argint ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.