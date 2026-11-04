 Ce rugăciune este bine să rostești de Sfântul Mina, pe 11 noiembrie. Ce semnificație are sărbătoarea
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce rugăciune este bine să rostești de Sfântul Mina, pe 11 noiembrie. Ce semnificație are sărbătoarea

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sfântul Mare Mucenic Mina este sărbătorit în fiecare an pe 11 noiembrie și este cunoscut în tradiția creștină drept ocrotitorul celor păgubiți, înșelați sau nedreptățiți. În 2026, sărbătoarea pică într-o zi de miercuri, iar credincioșii își îndreaptă rugăciunile către sfânt pentru a-și găsi lucrurile pierdute, pentru descoperirea adevărului și pentru ajutor în momentele dificile.

Sfântul Mare Mucenic Mina.
Sfântul Mare Mucenic Mina. Foto: Icoană de Mihai Coman/Arhiva Click!

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Mina

Sfântul Mina s-a născut în jurul anului 285, în Egipt, și a fost soldat în armata romană. Ulterior, a renunțat la viața militară și s-a retras în pustietate pentru a-și dedica existența credinței creștine. A revenit în mijlocul oamenilor pentru a-și mărturisi credința în Iisus Hristos, refuzând să se închine idolilor. Din acest motiv, a fost supus unor chinuri și condamnat la moarte, devenind unul dintre martirii cinstiți de creștinătate.

În tradiția populară, ziua de 11 noiembrie mai este cunoscută și drept „Sărbătoarea Tâlharilor”, deoarece Sfântului Mina i se cere ajutorul în cazul furturilor, înșelăciunilor și pierderilor materiale. Oamenii se roagă pentru recuperarea bunurilor, aflarea adevărului și îndreptarea nedreptăților. În calendarul romano-catolic, Sfântul Mina este comemorat pe 24 noiembrie.

Rugăciunea adresată Sfântului Mina 

În ziua de 11 noiembrie, credincioșii sunt îndemnați să se roage și să își îndrepte gândurile către Dumnezeu, cerând ajutor și ocrotire în fața încercărilor vieții. Cu prilejul sărbătorii Sfântului Mare Mucenic Mina, oamenii pot rosti o rugăciune specială pentru aflarea adevărului, recuperarea bunurilor pierdute și izbăvirea de nedreptăți, potrivit Doxologia

„O, preasfinte și întru tot lăudate, Mare Mucenice Mina, și de minuni făcătorule; primește această rugăciune de la mine nevrednicul robul tău, căci către tine ca la un adevărat izvor de tămăduiri și grabnic folositor și ajutător preaminunat scap eu ticălosul și către sfânt chipul icoanei tale cu lacrimi fierbinți mă rog ție: vezi, sfinte, paguba mea, vezi sărăcia și ticăloșia mea; vezi bubele și rănile trupului și sufletului meu. De aceea mă rog ție, fericite și sfinte Mina, grăbește de mă ajută cu neîncetatele și sfintele tale rugăciuni și mă sprijinește pe mine robul tău. Ia aminte la suspinele mele și nu mă trece cu vederea pe mine ticălosul și scârbitul, că știu, sfinte al lui Dumnezeu, că de ai și pătimit suferințe grele și chinuri înfricoșătoare de la cei fără de lege pentru dragostea lui Hristos, dar prin acele suferințe astăzi viețuiești luminat și ai aflat dar de la Dumnezeu, fiindcă ne-am încredințat că și după mutarea ta din viața aceasta trecătoare, cine a năzuit la sfântă biserica ta și cu credință ți s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor și nu l-ai auzit? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, și tu l-ai trecut cu vederea? Sau cine în pagube fiind și alergând spre ajutorul tău, nu i-ai descoperit paguba lui?

Minunile și ajutorul tău m-au făcut și pe mine ticălosul și scârbitul, ca să alerg la ajutorul tău. Am auzit de neguțătorul acela din pământul Isauriei, care venea la biserica ta spre rugăciuni, nu numai că ai vădit pe ucigașul său și l-ai scos din paguba lui dându-i îndărăt punga cu galbeni; dar, o! minune, că și din mort și tăiat în bucăți, tu l-ai vindecat și l-ai făcut sănătos.

Asemenea și lui Eutropie, din mare i-ai scos sluga cu vasul cel de argint ținut în mâini, fiindcă îl făgăduise bisericii tale. Tot așa și femeia Sofia, care venea spre închinare în sfânt locașul tău, nu numai că a fost izbăvită de ostașul acela ce o silea spre păcat, dar și pe ostaș, după cuviință l-ai certat. La fel și șchiopul care venea la sfântă biserica ta spre închinare, cu rugăciune îndată l-ai tămăduit. Asemenea și femeii celei mute, i-ai deschis graiul și vorbea curat. De asemenea atunci când evreul dăduse prietenului său creștin o pungă cu galbeni, pe care creștinul tăgăduia că a primit-o, jurând pentru aceasta chiar în biserica ta, tu nu numai că ai izbăvit pe creștin de jurământ, dar și evreul, văzând minunea ta, a crezut întru tine și a venit la credința creștină.

Aceste minuni ale tale, sfinte, m-au făcut și pe mine a crede că la orice facere de bine ești gata ajutător și grabnic folositor și minunat. De aceea încredințat sunt că tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credință ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta și eu cred că tu același ești, sfinte, ca atunci și astăzi, că oricine a alergat la tine nu s-a întors neajutat. Pentru aceea și eu acum, fiind scârbit și în pagubă, alerg la tine cu credință și cu lacrimi, îngenunchind, și mă rog ție, Sfinte și Mare Mucenice Mina, ca să te rogi pentru mine păgubașul și scârbitul, lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui ce n-a trecut cu vederea rugăciunea ta cea mucenicească, ci te-a ascultat și te-a întărit și te-a primit în cereștile locașuri. Către Acela roagă-te ca să fiu și eu ajutat și miluit pentru rugăciunile tale, și din pagube și necazuri izbăvit, ca să laud și bine să cuvântez și să slăvesc întrutotlăudatul și preaputernicul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.

Ghid de cumpărături

banner traistariu ciolacu jpg
#Exclusiv Click!
Mihai Trăistariu, șocat de prețurile din bazarul din Istanbul, de unde a fost cumpărată blana iubitei lui Marcel Ciolocu: „S-au scumpit toate” Vedete românești
Theo Rose, foto Instagam jpg
Theo Rose, depășită de prima criză de furie a lui Sasha! Și-a sunat soțul să vină în ajutor: „Nu mai puteam” Vedete românești
image
#Alegeri intermediare SUA 2026
LIVE TEXT Alegeri intermediare în SUA. Democrații preiau controlul Senatului. Estimările arată o victorie zdrobitoare a „albaștrilor” și în Camera Reprezentanților adevarul.ro
image
Nicolae Ceaușescu: „Așa cum Drobeta nu este romană, nici Napoca nu este romană”. Cum au fost rebotezate orașe și sate cu nume antice adevarul.ro

Parteneri

image
Andrei Șucu, apărat de Cornel Dinu: „Nu e cu nimic mai prejos!” www.fanatik.ro
image
SURSE: Care sunt magazinele din România atacate de hackeri. Alimentele din frigidere, distruse observatornews.ro
image
Un inginer a cumpărat-o cu 100 de lire și a ținut televizorul pe ea 16 ani. După moartea lui, „comoda” s-a vândut cu 7,31 milioane de € www.antena3.ro
image
Ce înseamnă înfrângerea lui Trump care se prefigurează și cum va arăta războiul politic. Ce le poate face Trump democraților și democrații lui www.gandul.ro
image
Facturi mai mici la căldură de la 1 noiembrie. TVA-ul scade la 11% pentru consumatorii casnici, școli și spitale www.wowbiz.ro
image
Actorul Nikolaj Coster-Waldau, cunoscut din „Game of Thrones”, prins în mijlocul atacurilor aeriene din Ucraina! Ce s-a întâmplat cu acesta www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Cum arată acum „fata de mingi” care l-a năucit pe Nadal. Ce face pentru bani, la 38 de ani as.ro
image
Impozitul pentru balcoanele închise, explicat pe înțelesul tuturor. Ce trebuie să știe proprietarii și ce pregătesc primăriile playtech.ro
image
De ce s-a lăsat de fotbal Dan Șucu Jr. www.fanatik.ro
image
Eduard Novak neagă relația cu bruneta voluptoasă. Fostul ministru nu recunoaște nici după 4 ani legătura cu una dintre consilierele sale www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Are 60 de ani acum și a rămas doar o umbră din bărbatul care cucerea femeile din orice încăpere în care intra. A fost căsătorit cu o actriță superbă, însă relația lor nu a mers. Acum, oricine îl vede pe stradă nu îl mai recunoaște... www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kate a păcălit privirile cu o ținută care pare formată din două piese! Trucul fashion al Prințesei de Wales, perfect pentru eleganța regală okmagazine.ro
image
Nu degeaba e ... Scorpion! Regele Charles, scos din minți de o umbrelă. Ieșirile sale nervoase sunt bine cunoscute, o certa și pe Prințesa Diana okmagazine.ro
image
Credințele supranaturale ale oamenilor din Evul Mediu: de la elfi și zâne la răpiri și morți-vii historia.ro
image
#Istoria unui tablou
Știați că la Muzeul de Artă din Iași se află un peisaj care surprinde vechea capitală a Moldovei în anul 1842? historia.ro
image png
Victorie cu ecou istoric în America! Chris Pappas devine primul bărbat gay declarat public ales în Senat Internațional
cutremur seism seismograf foto Shutterstock
Cutremur în România, miercuri dimineață! Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a resimțit Național
image png
Alertă în Marea Neagră! Un remorcher turcesc s-a scufundat în apropiere de Neptun. Ce s-a întâmplat cu cei șapte marinari aflați la bord Național
unghii degete jpg
De ce nu e bine să îți tai unghiile lunea sau seara, potrivit tradițiilor populare. Superstițiile care s-au păstrat din generație în generație Fapt divers
fructe istock jpg
Nu mai arunca aceste coji! 7 fructe și legume pe care este mai bine să le consumi fără să le cureți Fapt divers
Femeie care s-a trezit din somn - dimineata - pat FOTO Shutterstock
De ce nu e bine să-ți faci patul imediat după ce te-ai trezit? Greșeala pe care o fac mulți români în fiecare dimineață Fapt divers
Design fără titlu (7) png
„Cel mai urât apartament pe care l-am văzut anul ăsta”. Ce a găsit Șerban Trâmbițașu într-o locuință din Colentina Fapt divers
Karl Bushby jpg
A mers 50.000 de kilometri pe jos, timp de 28 de ani. Cum a fost primit Karl Bushby când s-a întors acasă Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE actualitate.net