 Fenomenul tot mai întâlnit la tineri: "The Grass Is Greener”. De ce credem că altundeva e mai bine?
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Fenomenul tot mai întâlnit la tineri: "The Grass Is Greener”. De ce credem că altundeva e mai bine?

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Ai impresia că ai fi mai fericit dacă ai avea alt partener, alt job sau dacă te-ai muta în alt oraș? Nu ești singurul. Tot mai mulți oameni ajung să privească viața pe care nu o au ca pe una mai bună decât cea pe care o trăiesc, convinși că „dincolo” îi așteaptă fericirea. Psihologii explică de ce apare această nemulțumire permanentă și, mai ales, când dorința de schimbare ascunde o nevoie reală.

De ce credem că altundeva e mereu mai bine? Foto: Freepik
De ce credem că altundeva e mereu mai bine? Foto: Freepik

The Grass Is Greener”: când iarba pare mereu mai verde în curtea vecinului

„Dacă aș avea alt job, aș fi mai fericit”,Dacă aș locui în alt oraș, viața mea ar fi mai bună", „Dacă aș întâlni persoana potrivită, totul s-ar schimba”. Sunt gânduri pe care mulți oameni le au, mai ales în perioadele în care apar rutina, oboseala sau nemulțumirea. Fenomenul este cunoscut sub numele de „The Grass Is Greener” și descrie tendința de a crede că lucrurile sunt mai bune în altă parte, în timp ce ceea ce avem deja ajunge să ni se pară mai puțin valoros. Fenomenul se poate manifesta în aproape orice zonă a vieții.

O persoană aflată într-o relație începe să creadă că ar fi mai fericită alături de altcineva, un angajat își imaginează că un alt loc de muncă i-ar rezolva toate problemele, iar cineva care locuiește într-un oraș aglomerat poate ajunge să creadă că mutarea într-un oraș mai mic i-ar aduce liniștea pe care o caută. În același timp, o persoană care trăiește într-un oraș mic poate visa la viața dintr-un centru urban, convinsă că acolo ar avea mai multe oportunități și mai multă libertate. Problema apare atunci când alternativa este idealizată.

Un nou job pare să vină doar cu un salariu mai bun și colegi mai plăcuți, o relație nouă pare lipsită de certuri, iar un alt oraș este văzut prin fotografii frumoase și experiențe pozitive. În realitate, nu vedem de la început problemele și compromisurile care vin la pachet cu acea alegere. Astfel, ajungem să comparăm propria viață, cu toate imperfecțiunile ei, cu o variantă imaginară în care lucrurile par perfecte.

 „Mulțumirea nu înseamnă să te oprești din evoluție”

A învăța să fii mulțumit nu înseamnă să renunți la dorința de a evolua. Din contră, este important să putem face diferența dintre o dorință reală de schimbare și impresia că fericirea se află întotdeauna în următoarea alegere.

Mulțumirea nu înseamnă să te oprești din evoluție și nici să accepți orice situație doar pentru că trebuie să fii recunoscător. Înseamnă să poți să vezi și ceea ce este bun în viața ta, nu doar ceea ce lipsește. Înainte să spunem că vrem altceva, ar fi bine să ne întrebăm foarte concret ce ne nemulțumește și ce sperăm să obținem prin schimbare. Dacă nu știm ce căutăm, există riscul să schimbăm relația, jobul sau orașul, dar să rămânem cu aceeași nemulțumire”. 

Un exercițiu simplu poate fi să ne întrebăm ce anume ne lipsește cu adevărat. Dacă răspunsul este mai mult respect, mai mult timp liber, un mediu mai sănătos sau o relație în care să existe reciprocitate, atunci avem o nevoie concretă. Dacă răspunsul este doar că „altundeva sigur va fi mai bine”, este posibil ca problema să fie legată mai degrabă de așteptările pe care ni le-am construit.

Uneori problema nu ești tu 

Totuși, nu orice nemulțumire trebuie pusă pe seama fenomenului „The Grass Is Greener”. „Există situații în care omul se află într-un mediu care pur și simplu nu i se potrivește, iar plecarea poate fi cea mai sănătoasă alegere. Nu trebuie să rămâi într-o relație în care nu ești respectat doar pentru că ți se spune să fii mulțumit și nici într-un loc de muncă în care valorile tale sunt încălcate constant. Același lucru este valabil și atunci când nu reușești să te integrezi într-un anumit mediu.

Poate că oamenii din jur au alte valori, poate că stilul de viață nu ți se potrivește sau poate că simți, după o perioadă suficient de lungă, că acel loc nu te ajută să fii persoana care vrei să fii", explică specialistul. „Este important să nu transformăm ideea de mulțumire într-o obligație de a rămâne oriunde și oricum. Sunt situații în care problema nu este faptul că omul caută mereu ceva mai bun, ci faptul că se află într-un context care nu i se potrivește. Dacă valorile tale sunt constant încălcate, dacă nu te poți integra sau dacă acel mediu te obligă să renunți la lucruri importante pentru tine, este legitim să iei în calcul plecarea. A te adapta nu înseamnă să renunți la cine ești", explică clar specialistul. 

Rețelele sociale întrețin comparația permanentă

Un rol important în această poveste îl au și rețelele sociale. Vedem zilnic oameni care călătoresc, se mută în case noi, își schimbă locul de muncă, se căsătoresc sau își construiesc afaceri. Vedem însă foarte rar zilele proaste, problemele financiare, certurile, oboseala sau nesiguranțele care există în spatele acestor imagini. Specialistul spune că în acest fel, riscăm să comparăm viața noastră reală cu o versiune atent selectată a vieții altcuiva. Iar comparația devine și mai puternică atunci când trecem printr-o perioadă dificilă și avem impresia că toți ceilalți au găsit deja rețeta fericirii.

Astfel, înainte de a lua o decizie importantă, poate fi util să ne punem câteva întrebări simple: „Ce anume mă nemulțumește?”, „Ce vreau să schimb?” și „Ce sper să găsesc în altă parte?”. Răspunsurile ne pot ajuta să vedem dacă avem nevoie cu adevărat de o schimbare sau dacă trecem doar printr-o perioadă în care totul pare mai bun în altă parte. Acesta spune: „Uneori avem nevoie să reparăm ceea ce avem, alteori trebuie să acceptăm că un anumit capitol s-a încheiat. Important este să nu alegem doar din dorința de a fugi de ceea ce ne deranjează, ci să știm spre ce vrem să mergem".

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